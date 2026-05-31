KRESZ-változás: fordulat jöhet a kormányváltás után, autósok millióit érintheti

A jelenlegi helyzet alapján egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy egy a KRESZ-változás rövid időn belül, egyetlen lépésben lépjen hatályba. Sokkal inkább egy fokozatos, több ütemben megvalósuló változtatási folyamat körvonalazódik, amely során egyes elemek külön-külön jelenhetnek meg a jogszabályokban.

A KRESZ-változás lényege, hogy a szabályok könnyebben legyenek alkalmazhatóak a mindennapi közlekedésben / Fotó: Kendrick's Driving Tests

Az előző KRESZ-változás alapjaiban rajzolta volna át a szabályokat

A választások előtt, még a Lázár János vezette időszakban elkészült KRESZ-reformcsomag több olyan változtatást tartalmazott, amely alapjaiban érintette volna a magyar közlekedési szabályozást. A cél az volt, hogy a több évtizede működő rendszer alkalmazkodjon a modern közlekedési formákhoz, valamint az elmúlt években jelentősen megváltozott városi és országos közlekedési viszonyokhoz.

A tervezet kiemelten foglalkozott

a gyalogosok védelmével,

a kerékpáros közlekedés szabályainak pontosításával,

valamint az elektromos rollerek jogi helyzetének rendezésével.

Emellett a sebességhatárok módosításának lehetősége is felmerült, ami már a társadalmi egyeztetés során is élénk vitákat váltott ki.

A kormányváltást követően azonban a teljes csomag új szakmai értékelés alá került. Az új vezetés nem egyszerűen átvenné a korábbi elképzeléseket, hanem több ponton felülvizsgálná azokat annak érdekében, hogy a módosítások valóban működőképesek és hosszú távon fenntarthatóak legyenek – tudta meg a Hóvége portál.

Nem teljesen új szabályrendszer készülhet

A jelenlegi szakmai irányvonal alapján a hangsúly már nem egy teljesen új KRESZ megalkotásán van,

Vitézy Dávid vezetésével inkább a meglévő tervezet átdolgozása és gyakorlati szempontú finomhangolása került előtérbe.

A cél elsősorban az, hogy a szabályok könnyebben alkalmazhatóak legyenek a mindennapi közlekedésben, miközben javuljon a közlekedésbiztonság és csökkenjen a szabályozási bizonytalanság. Emiatt várhatóan nem minden korábbi javaslat kerül át automatikusan a végleges rendszerbe.

A szakértők szerint ugyanakkor több olyan elem is van, amelynek bevezetése szinte elkerülhetetlennek tűnik. Ilyen az elektromos rollerek önálló szabályozása, hiszen ezek a járművek ma is jelentős számban vannak jelen a városi közlekedésben, miközben jogi besorolásuk továbbra sem egyértelmű.