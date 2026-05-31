KRESZ-változás: fordulat jöhet a kormányváltás után, autósok millióit érintheti

Bár korábban még arról szóltak a tervek, hogy az új közlekedési szabályok már 2026-ban életbe léphetnek, a végleges menetrend ma már jóval bizonytalanabbnak tűnik. A KRESZ-változás sorsát ugyanis jelentősen befolyásolhatja a kormányváltást követő szakmai felülvizsgálat, amely több ponton is újra gondolhatja a korábban kidolgozott tervezetet.
A jelenlegi helyzet alapján egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy egy a KRESZ-változás rövid időn belül, egyetlen lépésben lépjen hatályba. Sokkal inkább egy fokozatos, több ütemben megvalósuló változtatási folyamat körvonalazódik, amely során egyes elemek külön-külön jelenhetnek meg a jogszabályokban.

KRESZ-változás
A KRESZ-változás lényege, hogy a szabályok könnyebben legyenek alkalmazhatóak a mindennapi közlekedésben / Fotó: Kendrick's Driving Tests

Az előző KRESZ-változás alapjaiban rajzolta volna át a szabályokat

A választások előtt, még a Lázár János vezette időszakban elkészült KRESZ-reformcsomag több olyan változtatást tartalmazott, amely alapjaiban érintette volna a magyar közlekedési szabályozást. A cél az volt, hogy a több évtizede működő rendszer alkalmazkodjon a modern közlekedési formákhoz, valamint az elmúlt években jelentősen megváltozott városi és országos közlekedési viszonyokhoz.

A tervezet kiemelten foglalkozott 

  • a gyalogosok védelmével, 
  • a kerékpáros közlekedés szabályainak pontosításával, 
  • valamint az elektromos rollerek jogi helyzetének rendezésével. 

Emellett a sebességhatárok módosításának lehetősége is felmerült, ami már a társadalmi egyeztetés során is élénk vitákat váltott ki.

A kormányváltást követően azonban a teljes csomag új szakmai értékelés alá került. Az új vezetés nem egyszerűen átvenné a korábbi elképzeléseket, hanem több ponton felülvizsgálná azokat annak érdekében, hogy a módosítások valóban működőképesek és hosszú távon fenntarthatóak legyenek – tudta meg a Hóvége portál.

Nem teljesen új szabályrendszer készülhet

A jelenlegi szakmai irányvonal alapján a hangsúly már nem egy teljesen új KRESZ megalkotásán van, 

Vitézy Dávid vezetésével inkább a meglévő tervezet átdolgozása és gyakorlati szempontú finomhangolása került előtérbe.

A cél elsősorban az, hogy a szabályok könnyebben alkalmazhatóak legyenek a mindennapi közlekedésben, miközben javuljon a közlekedésbiztonság és csökkenjen a szabályozási bizonytalanság. Emiatt várhatóan nem minden korábbi javaslat kerül át automatikusan a végleges rendszerbe.

A szakértők szerint ugyanakkor több olyan elem is van, amelynek bevezetése szinte elkerülhetetlennek tűnik. Ilyen az elektromos rollerek önálló szabályozása, hiszen ezek a járművek ma is jelentős számban vannak jelen a városi közlekedésben, miközben jogi besorolásuk továbbra sem egyértelmű. 

Szintén nagy eséllyel megmaradhatnak a kerékpáros közlekedést érintő pontosítások, amelyek célja a kerékpárosok és az autósok közötti konfliktusok csökkentése, valamint a biztonságosabb együtt közlekedés elősegítése.

Az egyik olyan terület, amely szinte minden szakmai koncepcióban megjelenik, a gyalogosvédelem erősítése. Az európai nagyvárosokban az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a gyalogosbarát közlekedési környezet kialakítása, és Magyarországon is hasonló folyamatok figyelhetőek meg.

A korábbi tervezetekben szerepeltek olyan javaslatok, amelyek a zebrák környezetében növelnék a gyalogosok biztonságát, illetve egyértelműbbé tennék az elsőbbségi szabályokat. Mivel ezek a törekvések összhangban vannak az európai közlekedéspolitikai trendekkel, a szakértők szerint jó esély van arra, hogy a végleges szabályozásban is helyet kapjanak.

A legnagyobb vita továbbra is a sebességhatárokról szól

A korábbi reformtervezet egyik legtöbb vitát kiváltó pontja a sebességhatárok módosítása volt.

Különösen az autópályás közlekedést érintő elképzelések váltottak ki erős reakciókat mind az autósok, mind a szakmai szervezetek részéről.

Egyes javaslatok bizonyos szakaszokon magasabb megengedett sebességet tettek volna lehetővé, míg más elképzelések inkább a forgalom biztonságának növelését és a balesetek számának csökkentését helyezték előtérbe.

A kormányváltás után ez a kérdés sem került le a napirendről, ugyanakkor egyelőre nem látható, hogy milyen irányba mozdul majd el a végleges szabályozás. A jelenlegi szakmai megközelítés alapján inkább a közlekedés biztonsága, kiszámíthatósága és a forgalom egyenletessége kerülhet előtérbe a sebességkorlátok jelentős emelésével szemben.

 

