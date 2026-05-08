Extravagáns reklámkampányban szerepel Kylie Minogue, különleges módon mutatja be egy új ruhakollekció darabjait

A JW Anderson bejelentette, hogy 2026-os őszi-téli kampányának középpontjába az ausztrál énekesnőt, Kylie Minogue-ot helyezi, és új kollekcióját nem a kifutókon, hanem egy látványos lookbookban mutatja be.

Kylie Minogue, énekesnő (illusztráció)

Fotó: Briquet-Hahn-Marechal / Northfoto

Különleges szerepben Kylie Minogue

Maga a lookbook egy olyan válogatott fotókból álló gyűjtemény – digitális vagy nyomtatott formátumban –, amely egy divatmárka új kollekcióját, stílusát vagy egy adott szezon trendjeit mutatja be kreatív, inspiráló módon. Nem csupán termékkatalógusról van szó, hanem vizuális történetmesélésről, amely segít a vásárlóknak elképzelni, hogyan viseljék a ruhákat. A kollekció darabjait gyakran környezetbe helyezve, szettekbe (outfit) rendezve mutatja be, nem csak pusztán önmagukban.

A Design Scene cikke kitér arra, hogy Minogue horgolt, nyitott argyle mintázatú ruhákat visel a fotókon, amelyek a textúrára, a mintára és a kézzel kidolgozott részletekre irányítják a figyelmet. A ruhák finom konstrukciót képviselnek, miközben megőrzik azt a játékosságot, amelyet Minogue személye képvisel a fotókon.

A jellegzetes Loafer Bag táskakollekció is megjelenik a kampányban, amely a JW Anderson egyik ismert kiegészítőjét párosítja a 2026-os őszi/téli kollekcióhoz. A horgolt ruhák mellett a táska segít a lookbook keretébe foglalni a márka identitását hordozó darabokat.

A kollekció látványvilága tudatosan eklektikus. A túlméretezett táskákon feltűnő, provokatív feliratok, a hálós anyagú, élénk színű ruhák és a játékosan strukturált blúzok teszik egyedivé.

A koncepció az volt, hogy különböző inspirációkat, embereket és tárgyakat kapcsoljanak össze egyetlen, valóban nagyon eklektikus világba. A kollekcióban így nemcsak ruhák jelennek meg, hanem olyan egészen meglepő tárgyak is, mint egy bronzból készült papírnehezék, kerámia vagy antik textilekből készült lakástextil.

Minogue az együttműködés kapcsán méltatta Anderson művészet iránti szenvedélyét, amely áthatja a divattervező munkáját, és azt is elárulta, hogy mérhetetlen örömöt érzett a kollekció darabjainak viselése és a velük való interakció során.

Személyes kedvenceként említette a horgolt ruhákat, kiemelve azok bonyolult szerkezetét és játékosságát.