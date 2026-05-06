Óriási lendületet kaphatnak a lakásépítések, és ezzel a teljes magyar gazdaság jól jár

A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64 százalékkal, 9291-re nőtt. A bővülés elsősorban a nagyobb városokhoz kötődött: a fővárosban és a vármegyei jogú városokban egyaránt 13 százalékkal nőtt az átadott lakások száma, míg a kisebb városokban csupán enyhe, 1,2 százalékos emelkedés volt látható. Ezzel szemben a községekben 9,8 százalékos visszaesést mértek.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-nek eljutatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15 ezer fölé, ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata.

Mivel ezek az eladó ingatlanok csak a jövőben kapnak használatbavételi engedélyt, ezért az előzetes várakozásoknak megfelelően a lakásépítések az idén gyorsuló pályára állhatnak. A szakember arra is kitért, hogy már minden településtípusnál 1 millió forint felett van a lakások és házak együttes medián négyzetméterára. Ezen belül a fővárosi házak medián négyzetméterára csaknem 1,3 millió forint, míg a lakások már átlépték az 1,7 millió forintos szintet.

Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, növekedésnek indult idén a lakásépítések száma, miközben a lakásépítési engedélyek dinamikája is tovább fokozódott az év elején. Az év első három hónapjában átadott új építésű lakásoknál a növekedés elsősorban a fővároshoz, kisebb részben a megyei jogú városokhoz kötődött. A fővárosban az új lakások csak néhány kerületre koncentrálódtak, változatlanul a nagyobb lakásépítési projektek húzzák a szegmenst.

Rámutatott, hogy a kilátások is kedvezőek a lakásépítési engedélyek alapján; a fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódtak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma. Amennyiben az engedélyek után meg is indulnak a lakásépítések, az az ország széles rétegeiben járulhat hozzá a lakhatási helyzet javulása mellett a gazdasági növekedés élénküléséhez is - hangsúlyozta Molnár Dániel.