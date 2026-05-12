Erről érdemes tudnia a balatoni lángos kapcsán – őrült összegekre bukkanni a színfalak mögött

Nagyjából 30-40 millió forintos árszintről indulnak idén a Balaton déli partján a kisebb, vízközeli büfék, lángosozók, palacsintázók. Siófokon a négyzetméterár elérheti akár az 1,2 millió forintot is, míg a kisebb településeken inkább 700-900 ezer forintos árszintek jellemzők. Egy év alatt a hazai vendéglátóhelyek átlagos hirdetési négyzetméterára mindössze 4 százalékkal emelkedett, jóllehet itt a szűkebb kínálat miatt az átlagár a lakáspiachoz képest sokkal hektikusabban mozog.

A balatoni büfék, lángosozók ára is emelkedik (illusztráció)

Fotó: Pexels

Egy lángosozó értékét nem lehet úgy meghatározni, mint egy lakásét

A vendéglátóhelyeknél azonban nem ugyanaz határozza meg az értéket, mint egy lakásnál. Mivel ez minden esetben egy befektetési termék, így az elsődleges szempont, hogy mennyi pénzt lehet kitermelni vele a szezonban, és ez hosszabb távon milyen megtérülést eredményez. Egy jó helyen lévő büfé vagy étterem értékét tehát a várható bevétel és a hozam határozza meg – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Ezek alapján a Balatonnál a 60-80 millió forintos sávban már jelentősen szélesedik a választék.

Ennyiért már nemcsak az egyszerű strandbüfék jelennek meg, hanem olyan vendéglátóhelyek is, amelyek belső vendégtérrel, teljes berendezéssel, sőt néha lakórésszel együtt kerülnek piacra.

Balatonlellén például kevesebb mint 90 millió forintért kínálnak egy közvetlen vízparti, 133 négyzetméteres egységet, amelynek tetőterében egy teljes értékű lakást is kialakítottak, így a tulajdonos akár ott is élhet, ahol a vállalkozását működteti.

A nagyobb éttermeknél viszont már egészen mások a számok:

egy siófoki, 90 fő befogadására alkalmas étteremért – a parttól valamivel távolabb – 140 millió forintot kérnek;

a szálláshely-szolgáltatással kombinált nagyobb egységeknél pedig a több százmilliós árszint sem ritka.

A Balaton északi partja sem olcsóbb, ott szintén 40 millió forint környékén indul a kisebb büfék ára, de ezért néha csak az üzemeltetési jogot és a berendezést kapja meg a vevő, magát az ingatlant nem – tette hozzá Futó Péter.

Balatongyörökön, Alsóörsön vagy Balatonedericsen 50-60 millió forintért már klasszikus strandbüféket is találni, a tradicionális csárdák ára azonban könnyen néhány százmillió forintra emelkedik.