Gyülekeznek a viharfelhők – kérdés, hogy túléli-e a nyarat az európai légi közlekedés

Egyre több szakértő figyelmeztet: a repülőgép-üzemanyag ellátási nehézségei olyan mértékű nyomást helyeznek a légitársaságokra, hogy akár a közelgő nyári utazási szezon is veszélybe kerülhet. A geopolitikai helyzet bizonytalansága rendkívüli veszélyt jelent az európai légi közlekedés számára.
A helyzet egyik kulcseleme a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a globális repülőgépüzemanyag-szállítások mintegy 25–35 százaléka halad. A térségben zajló konfliktus következtében az útvonal február vége óta jelentős korlátozások alatt áll. A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb figyelmeztetése szerint Európa akár hat héten belül kimerítheti készleteit, miközben a geopolitikai helyzet továbbra is bizonytalan – közölte a Világgazdaság érdeklődésére Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője az európai légi közlekedés kilátásaival kapcsolatban.

Korlátozott a mozgástér az európai légi közlekedés számára

Bár a légitársaságok jelentős része alkalmaz üzemanyagár-fedezeti stratégiákat (hedging), ezek elsősorban az árkockázatot kezelik – nem az ellátás fizikai biztosítását.
A 2026-os fedezettségi szintek jól mutatják az iparági különbségeket:

  • Ryanair: 80 százalék,
  • Lufthansa: 77 százalék,
  • EasyJet: ~70 százalék,
  • IAG csoport: 62 százalék,
  • Wizz Air: 55 százalék.

Fontos azonban kiemelni: ha az üzemanyag ténylegesen hiánycikké válik az európai repülőtereken, a fedezeti konstrukciók önmagukban nem nyújtanak megoldást. Ráadásul Európa nem rendelkezik jelentős stratégiai kerozinkészletekkel, ami tovább növeli a kitettséget.

Strukturális kihívások a háttérben

A jelenlegi válság nem csupán rövid távú ellátási probléma. Az elmúlt években Európa finomítói kapacitásai csökkentek, részben az energetikai átállás következtében. Ennek eredményeként a kontinens egyre inkább függ a finomított termékek importjától.

Ez a strukturális tényező magyarázza, hogy a repülőgép-üzemanyag ára miért emelkedett jóval gyorsabban, mint a nyersolajé: a konfliktus kezdete óta a kerozin ára megduplázódott, míg az olajé sokkal mérsékeltebben nőtt.

Iparági dilemmák és növekvő bizonytalanság

A légitársaságok jelenleg nehéz stratégiai döntések előtt állnak. Az új hedging szerződések megkötése a jelenlegi magas árszinteken hosszú távon rögzítené a költségeket, ugyanakkor a fedezet hiánya további piaci sokkoknak teszi ki az iparágat. Ez a helyzet fokozott pénzügyi volatilitást vetít előre a következő időszakban, miközben a működési környezet is egyre kiszámíthatatlanabbá válik.

Kapacitáscsökkentések és működési alkalmazkodás

A piaci nyomás hatására több európai légitársaság már most csökkentette járatainak számát, különösen a tavaszi időszakban. Egyes szereplők a kapacitások átcsoportosításával próbálnak alkalmazkodni, abban bízva, hogy a helyzet az év második felében stabilizálódik.

Ugyanakkor ha a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság fennmarad, a nyári csúcsszezonban jelentős működési zavarok is kialakulhatnak a légi közlekedésben.

Hatások a nemzetközi útvonalakon

A geopolitikai korlátozások miatt számos Európa–Ázsia-járat kerülő útvonalon közlekedik, ami 1–3 órával hosszabb menetidőt eredményez. Ez nemcsak a költségeket növeli, hanem a teljes hálózati hatékonyságot is csökkenti:

  • kevesebb napi járatforduló,
  • megnövekedett üzemanyag-felhasználás,
  • komplexebb személyzeti tervezés.

Ennek következtében az érintett útvonalak tényleges kapacitása érdemben visszaesik.

