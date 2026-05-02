Megvan az üzemanyag-krízis első áldozata: csődöt jelentett az egyik legrégebbi fapados légitársaság

A Spirit Airlines egy dörzsölt, feltörekvő légitársaság volt az amerikai légiközlekedés piacán, amely ravasz húzásaival többször képes volt fenekestül felforgatni az iparágat. Ám most úgy tűnik, hogy a nem múló pénzügyi gondok arra kényszerítik a légitársaságot, hogy végleg bezárja kapuit – írta meg az AP amerikai hírügynökség.

Az ultrafapados légitársaság formabontó üzleti modelljével 34 éven keresztül forgatta fel az amerikai piacot. / Fotó: Charles Krupa / AP

Egy korszak végét jelentheti a légitársaság csődje

Az emblematikus élénksárga repülőgépeiről ismert "ultrafapados" légitársaság egykor napi több száz járatot üzemeltetett és mintegy 17 000 embert foglalkoztatott. Ám most pénteken bejelentették, hogy a cég azonnali hatállyal megkezdte működésének rendezett leépítését. A légitársaság a weboldalán közölte azt is, hogy minden járatát törölték, és már ügyfélszolgálata sem elérhető.

„Büszkék vagyunk arra a hatásra, amelyet ultra-alacsony költségű modellünk az elmúlt 34 évben az iparágra gyakorolt, és reméltük, hogy még sok évig kiszolgálhatjuk vendégeinket” – foglamaztak közleményükben. A vállalat egyúttal tájékoztatta az utasokat, hogy természetesen visszatérítik a lefoglalt repjegyek ártát.

A Trump-adminisztráció fontolóra vette a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat állami megsegítését, hogy megakadályozza annak csődjét, de a megállapodás végül nem született meg.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter ennek kapcsán elmondta, hogy a Spirit járataira foglaló utasok korlátozott ideig más légitársaságok csoportjánál különleges árakat vehetnek igénybe, és azt mondta, hogy más légitársaságok segítenek a Spirit pilótáinak és légiutas-kísérőinek visszatérni szülővárosukba.

Az amerikai elnök a múlt héten vetette fel a mentőcsomag ötletét, miután a légitársaság kevesebb mint két éven belül másodszor került csődeljárás alá, mivel az iráni háború miatt az üzemanyagárak emelkedtek.

A Covid-járvány volt az első döfés, de az iráni háború kényszerítette térdre a Spiritet

A Spirit a COVID-19 világjárvány óta pénzügyi nehézségekkel küzd, melyet a növekvő működési költségek és a növekvő adósságok nehezítenek, ezért 2024 novemberében a társaság benyújtotta csődvédelem iránti kérelmet, hiszen több mint 2,5 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el 2020 eleje óta.