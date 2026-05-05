Valamit tudhatnak: brutális nagyságú földterületet vásárolt fel a multimilliárdos család

A jelenség globális, ezért nem nevezhető szokatlannak, hogy a dán Kristiansen család is termőföldbe forgatja a vagyona egy részét. Felmenőjük az az Ole Kirk Kristiansen, aki 1932-ben megalapította a Lego gyárat és az egyszerű, mégis ötletes építőkockákkal szebbé tette sokak gyerekkorát.

Jelentős földterületeket birtokolnak a Lego tulajdonosai (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Rengeteg termőföldet vásároltak fel a Lego tulajdonosai

Legutóbb nem kevesebb, mint 38 hektárnyi területet vásároltak, valamint a rajtuk lévő mezőgazdasági épületeket, ezzel a birtokuk nagysága 800 hektár fölé nőtt, amiben erdők (70 ha) és szántóföldek (750 ha) egyaránt vannak.

Az Agrofórum cikke szerint

a mostani „aprócska” bevásárlás 1,15 millió euróba került, ami csaknem 420 millió forintot jelent, ez pedig 11 millió forintos hektáronkénti átlagárat feltételez.

A Kristiansen család 1982 óta tulajdonosa a Schelenborg birtoknak, ennek a területét sikerült bővíteniük a mostani vásárlással.

A szántóföldeknek és erdőknek nem sok közük van magához a Lego gyárhoz, ezek a család saját befektetéseinek számítanak. Hagyományos gazdálkodást végeznek, búzát, sörárpát, repcét vetnek és aratnak, illetve vannak füves területeik is, hogy szénát is tudjanak készíteni.

Egyre több amerikai milliárdos vásárol földterületeket

A közelmúltban arról is beszámoltunk, hogy az amerikai Stanley Kroenke, aki a világ legértékesebb sportbirodalmát birtokolja, amely többek között magában foglalja az NFL-ben szereplő Los Angeles Rams amerikaifutball-csapatot is, mostanra az Egyesült Államok legnagyobb földbirtokosává vált.

Kroenke ugyanis már 2,7 millió hektárnyi földterületet birtokol, ami nagyobb, mint a Yellowstone Nemzeti Park, és nagyjából 2 millió futballpályának felel meg.

Az üzletember decemberben közel 1 millió hektárnyi földet vásárolt Új-Mexikóban a Teledyne ipari konglomerátum mögött álló Singleton családtól, amely az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb ilyen ingatlanpiaci tranzakciója volt az Egyesült Államokban. A Teledyne néhai alapítója, Henry Singleton az 1980-as években alapította a farmját, amely mára az ország egyik legnagyobb szarvasmarha- és lótenyésztő vállalkozásává nőtte ki magát.