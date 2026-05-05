Valamit tudhatnak: brutális nagyságú földterületet vásárolt fel a multimilliárdos család

A jelenség globális, ezért nem nevezhető szokatlannak, hogy a dán Kristiansen család is termőföldbe forgatja a vagyona egy részét. Felmenőjük az az Ole Kirk Kristiansen, aki 1932-ben megalapította a Lego gyárat és az egyszerű, mégis ötletes építőkockákkal szebbé tette sokak gyerekkorát.
Rengeteg termőföldet vásároltak fel a Lego tulajdonosai
Legutóbb nem kevesebb, mint 38 hektárnyi területet vásároltak, valamint a rajtuk lévő mezőgazdasági épületeket, ezzel a birtokuk nagysága 800 hektár fölé nőtt, amiben erdők (70 ha) és szántóföldek (750 ha) egyaránt vannak.
Az Agrofórum cikke szerint
a mostani „aprócska” bevásárlás 1,15 millió euróba került, ami csaknem 420 millió forintot jelent, ez pedig 11 millió forintos hektáronkénti átlagárat feltételez.
A Kristiansen család 1982 óta tulajdonosa a Schelenborg birtoknak, ennek a területét sikerült bővíteniük a mostani vásárlással.
A szántóföldeknek és erdőknek nem sok közük van magához a Lego gyárhoz, ezek a család saját befektetéseinek számítanak. Hagyományos gazdálkodást végeznek, búzát, sörárpát, repcét vetnek és aratnak, illetve vannak füves területeik is, hogy szénát is tudjanak készíteni.
Egyre több amerikai milliárdos vásárol földterületeket
A közelmúltban arról is beszámoltunk, hogy az amerikai Stanley Kroenke, aki a világ legértékesebb sportbirodalmát birtokolja, amely többek között magában foglalja az NFL-ben szereplő Los Angeles Rams amerikaifutball-csapatot is, mostanra az Egyesült Államok legnagyobb földbirtokosává vált.
Kroenke ugyanis már 2,7 millió hektárnyi földterületet birtokol, ami nagyobb, mint a Yellowstone Nemzeti Park, és nagyjából 2 millió futballpályának felel meg.
Az üzletember decemberben közel 1 millió hektárnyi földet vásárolt Új-Mexikóban a Teledyne ipari konglomerátum mögött álló Singleton családtól, amely az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb ilyen ingatlanpiaci tranzakciója volt az Egyesült Államokban. A Teledyne néhai alapítója, Henry Singleton az 1980-as években alapította a farmját, amely mára az ország egyik legnagyobb szarvasmarha- és lótenyésztő vállalkozásává nőtte ki magát.
Ez a földvásárlás a korábbi negyedik helyről az elsőre repítette Kroenkét a The Land Report éves rangsorában, megelőzve az Emmerson fakereskedő családot, valamint a milliárdos médiamogulokat, John Malone-t és Ted Turnert.
- A második helyen álló Emmerson család a becslések szerint 2,44 millió hektárnyi földet birtokol,
- a Singleton család pedig, amely eladta az új-mexikói földterületeket Kroenkének, még mindig a 98. helyen áll a ranglistán 171.000 hektárral.
Népszerű a termőföldbe való befektetés
A termőföldbe való befektetés az utóbbi időben népszerűvé vált a leggazdagabbak körében az USA-ban, mivel egyfajta fedezetet nyújt az infláció és a tőzsdei volatilitás ellen.
A legismertebb üzeletemberek, Bill Gatestől Philip Anschutzig milliárdos vállalkozók egyre nagyobb, mezőgazdasági, állattenyésztési és erdőgazdálkodási célokra szolgáló földterületeket vásárolnak fel.
Gates ugyan csak a 44. helyen áll a The Land Report listáján 275.000 hektárral, de a mezőgazdasági területeket tekintve ő a legnagyobb tulajdonos az Egyesült Államokban.
Az Interactive Brokers online brókercég milliárdosa, a világ leggazdagabb magyarja, Thomas Peterffy, valamint az Amazon alapítója, Jeff Bezos is felkerült a listára, 647.000, illetve 462.000 hektárral.