Már húszezerből is eltölthetünk egy hétvégét ebben az országban – ezek a legolcsóbb és legdrágább európai úti célpontok

Egy friss elemzés azokat az európai úti célokat rangsorolta, ahol egy rövid kikapcsolódás költsége az átlagosnál jóval kedvezőbb, vagyis a legolcsóbb egy itt eltöltött hétvége. A Solo Female Travelers kutatása a Numbeo adatbázisának adataira építve 49 európai desztináció árviszonyait vizsgálta. Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország a háborús helyzet és az emiatt torzuló adatok miatt nem került be az összehasonlításba, ahogy olyan nem önálló területek sem, mint a Feröer-szigetek vagy Gibraltár.

Ezek a legolcsóbb európai úti célok

Az összeállítás egy egyedül utazó turista napi kiadásait modellezte hat kiemelt kategóriában:

éttermi fogyasztás, kávé, palackozott víz, tömegközlekedés, mozijegy, valamint egy belvárosi, egyszobás apartman bérleti költsége alapján.

Az adatok szerint jelenleg Észak-Macedónia kínálja Európa legalacsonyabb utazási költségszintjét: a kalkuláció alapján egy egyedül utazó már 52,38 euróból, vagyis mintegy 19 ezer forintból kijöhet egy hétvégére. Észak-Macedónia délen Görögországgal, nyugaton Albániával, keleten Bulgáriával, északon pedig Szerbiával és Koszovóval határos.

A tengerpart nélküli balkáni államba az ország fővárosa, a több mint félmilliós Szkopje számít a legfontosabb turisztikai belépőpontnak.

A helyi árszint európai összevetésben továbbra is kifejezetten versenyképes:

egy kedvező árú éttermi étkezés átlagosan 6,51 euróba, vagyis körülbelül 2300 forintba kerül,

míg egy cappuccino ára 1,92 euró,

egy 0,33 literes ásványvízé pedig 1,05 euró körül alakul.

A Globális Békeindex alapján Észak-Macedónia biztonsági mutatói is kedvezőek, ami tovább erősíti az ország turisztikai vonzerejét az önállóan utazók körében.

A második helyen Bosznia-Hercegovina végzett, ahol egy szóló hétvége átlagos költsége 54,66 euró, vagyis nagyjából 19 600 forint lehet. Moldovában 54,93 eurós átlaggal számoltak, míg Szerbia a negyedik helyre került 61,65 eurós, hozzávetőleg 22 100 forintos hétvégi költségszinttel.

A legdrágább országok

Liechtensteinben egy hétvége átlagosan 222,66 euróba, vagyis közel 80 ezer forintba kerülhet, ami több mint négyszerese az észak-macedóniai költségszintnek.

A négy legolcsóbb ország összesített hétvégi kiadása 223,63 euróra jön ki, vagyis szinte ugyanannyiba, mint egyetlen liechtensteini utazás.

A második legdrágább európai úti célnak Svájc számít, ahol egy hétvége átlagosan 221,7 eurós költséget jelenthet. Liechtenstein elsősorban a kiugró vendéglátóipari árak miatt került a lista élére: egy kedvezőbb árú éttermi étkezés átlagosan 27,13 euróba kerül, ami húsz százalékkal magasabb a svájci árszintnél, és közel kétszerese az európai átlagnak.