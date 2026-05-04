Átmeneti készletkimaradás van az ország egyik legnagyobb Lidl áruházában

Átmenetileg nem a teljes hűtőpultos szortimenttel találkozhatnak azok a vásárlók, akik az ország egyik legnagyobb Lidl áruházában, a Budapesten az Üllői úton, a XIX. kerület Kossuth térnél üzemelő, kétszintes egységben (az emelet a parkolószint) hűtőpultos élelmiszert vásárolnak.

Ezt mondja a Lidl a helyzetről

A helyzetet készlethiánynak nem lehet nevezni, hiszen a termékmennyiség a Lidl áruház raktáraiban rendelkezésre áll, csak éppen a vásárlóknak kell szerényebb kínálattal beérniük az üzlettérben – szerencsére csak néhány napig. Miként arra lapunk egyik olvasója felhívta a figyelmet, az áruház arról ad tájékoztatást, hogy átépítik a hűtőpultban kapható élelmiszerek kínálati részlegét, emiatt május 4-től május 6-ig a forgalmas áruház vásárlói átmenetileg nem a teljes termékkínálattal találkozhatnak ebből a termékcsoportból a boltban.

Az áruház a kényelmetlenségek enyhítése érdekében a figyelemfelhívó tájékoztatón arról is információt ad, melyik a lánc három legközelebbi egysége, ahol a teljes hűtőpultos kínálat elérhető.

A hűtött élelmiszerek, különösen a csemegeáruk, tejtermékek és előrecsomagolt húsok forgalma jelentős részét teszi ki az élelmiszerüzletek árbevételének. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nem publikál külön adatokat kifejezetten „hűtőpultos termékek” néven. Ezek forgalmát az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem kategórián belül, a friss áruk (hús, tejtermék) és a feldolgozott élelmiszerek csoportjaiban lehet követni.

2026. februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8 százaslékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.