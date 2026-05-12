Gigantikus földgázmezőből folyhatna évi több ezer milliárd forint a GDP-be – csak van egy kis baj

Közel kétszeresére drágult Ausztrália legnagyobb, még érintetlen gázmezőjének becsült kitermelési költsége. A tervezett LNG-projekt mögött álló Woodside még 2018-ban jelentette be a Browse-North West Shelf (NWS) projektet, amelynek célja, hogy a Calliance, Torosa és Brecknock mezőkből származó földgázt a meglévő karrathai gázüzembe szállítsa. A 2019-es becslések akkor mintegy 27,3 milliárd ausztrál dollárra (kb. 6000 mi) tették a teljes beruházási költséget. Azóta azonban a projekt jelentős csúszásokat szenvedett el, részben a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CCS) komponens, valamint a szükséges engedélyezési folyamatok miatt. A Deloitte Access Economics friss gazdasági hatástanulmánya szerint a beruházás költsége mostanra 48,7 milliárd ausztrál dollárra emelkedett.

Ausztrália gigantikus LNG-projektje a friss számítások szerint jóval többe kerülne, mint eddig számolták

Több tízezer milliárd forint értékű a leendő LNG-projekt

A bejelentés akkor érkezett, amikot az iráni háború okozta energiaválság mellett Ausztrália túl van saját födgázellátási sokkján: miként az Origón megírtuk, a rendkívüli fontosságú Wheatstone földgáz-projektben egy brutális ciklon okozott kiesést a termelésben. Az energiagondokat tetézte, hogy április közepén egy olajfinomítóban is tűz keletkezett.

Ausztráliát különösen súlyosan érinti a Hormuzi-szoros lezárása miatti energiaválság: az ország túlnyomórészt importra szorul üzemanyagból, amely nyersolaj formájában – az Ázsiában történő finomítás előtt – nagyrészt a Hormuzi-szoroson halad át

– írja friss értékelésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az elemzés arra mutat rá, hogy a tét már nem csak az, tudnak-e az ottani autósok tankolni, hanem az, hogy lesz-e elég dízelüzemanyag az ipari termelés számára. Most üt vissza az, hogy Ausztrália évtizedek alatt külső energiafüggésbe lavírozta magát. Nem volt ez mindig így: alig több mint két évtizede még nyolc olajfinomító működött az országban, amelyek kielégítették a hazai üzemanyag-szükséglet nagy részét, ráadásul hazai kitermelésű kőolajat dolgoztak fel. A többnyire az 1950-es és 1960-as években épült finomítókat azonban az 1990-es évektől kezdve kiszorították a piacról az Ázsiában megjelenő olcsóbb óriásfinomítók, így 2003 óta a nyolc ausztrál létesítményből hat leállt.