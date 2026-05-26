Aggasztó: a földgázhatalom meghosszabbította a vis maiort, az Egyesült Államok siet Európa segítségére

Az eredeti bejelentés szerint a vis major időszak július elejéig tartott volna, miként az Origón megírtuk, annak előzménye a világ egyik legnagyobb földgázüzeme ellen végrehajtott iráni csapás volt. A termeléskorlátozó intézkedést azután vezették be, hogy iráni csapások érték Katar LNG-központját, jelentős károkat okozva az infrastruktúrában. Az állami energetikai óriásvállalat március elején küldött értesítést vásárlóinak arról, hogy a döntés hátterében az áll, hogy leállították az LNG-termelést és a kapcsolódó ipari tevékenységeket. A leállás nemcsak az LNG-termelést érinti, hanem olyan kapcsolódó termékek gyártását is, mint a karbamid, a polimerek, a metanol és az alumínium.

A QatarEnergy augusztusig meghosszabbította az LNG-szállítást érintő vis majort az iráni csapásokban elszenvedett károk miatt (illusztráció)

Óriási mennyiségű katari LNG-ről kell lemondani

Az Oilprice most a katari LNG egyik nagy olasz vásárlója, az Edison közlése szerint a vis major eddig összesen 17 LNG-szállítmányt, vagyis mintegy 2,2 milliárd köbméter földgázt érintett. Az olasz vállalat és a QatarEnergy közötti szerződés éves szinten 6,4 milliárd köbméter gáz szállításáról szól.

Az Edison – más katari LNG-vásárlókhoz hasonlóan – az Egyesült Államokból próbálja pótolni a kieső mennyiségeket.

Márciusban az amerikai LNG-export történelmi rekordot döntött: a szuperhűtött üzemanyag kivitele elérte a 11,7 millió tonnát.

Az export közel kétharmada louisianai létesítményekből származott.

Az Egyesült Államokból szállított földgázzal erősít Európa

Az iráni válság felerősítette a diverzifikálási törekvéseket, így az amerikai cseppfolyósított földgáz nagy része Európába kerül, ahol a kontinens egy hideg tél után súlyosan lecsökkent gáztárolói készletek feltöltésével küzd.

A Kyos május 20-i adatai szerint az európai gáztárolók átlagos töltöttségi szintje 37 százalék (Magyarország valamivel az átlag fölött, 40 százalékot meghaladó mértékkel bír), az LNG importterminálok átlagosan 58 százalékon állnak.

Eközben a QatarEnergy maga is az Egyesült Államok felé fordul LNG-beszerzés céljából. A vállalat többségi tulajdonosa a texasi Golden Pass LNG projektnek: 70 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a fennmaradó hányad az ExxonMobil kezében van.