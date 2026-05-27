Megtalálták az orosz gáz alternatíváját − innen érkezhet LNG Európába

Ráállnak a tengerentúlon az orosz gáz nélkül maradó Európára, Kanada egyre közelebb kerül ahhoz, hogy nyélbe üssön egy nagyszabású megállapodást, amelynek keretében cseppfolyósított földgázt (LNG) szállítana a német állami tulajdonú SEFE (Securing Energy for Europe) vállalatnak. A Brit Columbia tartomány partvidékén tervezett Ksi Lisims exportterminálból érkező gázról szóló megállapodást várhatóan szerdán jelenti be Tim Hodgson nyersanyagügyi miniszter Vancouverben − írja a Világgazdaság.

Olyan helyről is érkezhet LNG Európába, ahonnét korábban nem, Kanada jó piacot lát a kontinensben

12 millió tonna lehet az éves kapacitása az új kanadai LNG-terminálnak

Egyelőre sem a SEFE, sem a terminál üzemeltetői, sem a kanadai minisztérium nem kívánta kommentálni az értesüléseket. A tervekről korábban a Bloomberg hírügynökség számolt be.

A hírek szerint azonban még nem született végleges beruházási döntés a Ksi Lisims exportterminál építésének megkezdéséről, ugyanakkor az éves kapacitását 12 millió tonna LNG-re tervezik, amivel Kanada második legnagyobb exportlétesítménye lenne.

Olyan vállalatok is 20 éves megállapodásokat kötöttek már a Ksi Lisimsszel, mint a Shell vagy a TotalEnergies

– írta a Handelsblatt német hírportál.

Tim Hodgson egy közelmúltbeli Bloomberg-interjúban úgy fogalmazott, hogy az európai országok aktívan keresik a megbízható gázszállítókat az oroszországi és közel-keleti szállítások kiváltására, amelyek az orosz-ukrán háború majd az iráni háború miatt szakítottak meg. A teljes képhez hozzátartozik, hogy Európa nem minden országa akar leválni az orosz gázról, az iráni háború pedig a földgázbeszerzést a kőolajénál is jobban nehezíti.

„Mi lehetünk ez az alternatíva. Mi lehetünk az a megbízható beszállító, amely nem használja politikai nyomásgyakorlásra az energiát” – jelentette ki Hodgson. Hozzátette, hogy középtávon az LNG-szállítások Kanada keleti partvidékéről vagy északon, a Hudson-öblön keresztül is érkezhetnek, rövid távon azonban a nyugati partvidékről jöhet jelentős mennyiségi bővülés.

A német kormány fontolóra vette, hogy állami garanciákkal támogassa az Argentínából érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Ez lenne az első alkalom évek óta, hogy Berlin állami garanciát adna egy fosszilis energiahordozóval kapcsolatos projekthez.