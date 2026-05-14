Mennyire magyar a „magyar termék”?

Ahogyan korábbi cikkünkben írtunk róla, idén húsz éve indult a Magyar Termék védjegyrendszer, a magyar élelmiszeripari termékeket és egyéb árucikkeket szigorú bírálati rendszerben, a jogszabályokkal összhangban minősítő tanusítási program. A minősítés életre hívása Bodrogai Ferenc, a Piszke Papír tulajdonosának érdeme, a két évtizede indult kezdeményezés mostanra Magyarország egyik legismertebb, 250 vállalat részvételével, 6 000 minősített termékkel zajló, a magyar gazdaság szövetébe fonódott védjegyrendszerré vált.

Sokan választják tudatosan a magyar termékeket

Magyar termék és tudatos választás

A Magyarországon jelen lévő hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer-kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, SPAR és Tesco) beszerzéseinek jelentős része hazai forrásból származik. A zöldség-gyümölcs szezonban ez az arány megközelíti a 80 százalékot, egyes termékkategóriákban pedig a 90 százalékot is meghaladja. Ilyen kiemelt területek például a tejtermékek, a liszt, a pékáru, a tojás, a friss csirkehús, valamint az év nagy részében a burgonya. Ezek az alapvető élelmiszerek nap mint nap megtalálhatók a magyar háztartások asztalán. Mindez jól mutatja, hogy a nemzetközi láncok is fontos szerepet vállalnak a hazai termékek elérhetővé tételében, ezért a vásárlók számára egyre nagyobb segítséget jelent a hiteles eredetjelölés a tudatos választásban.

A Magyar Termék tavalyi reprezentatív kutatása alátámassza, hogy a védjegyekbe vetett bizalom a vásárlói döntésekben is jól tetten érhető, ugyanis a válaszadók 74,3 százaléka azt nyilatkozta, hogy rendszeresen tesz Magyar Termék védjegyes árut a kosarába.

A hazai arcai

De nem is olyan egyszerű a hazai eredet után tájékozódni: ha a termék gyártója hazai vállalat, akkor tudható, hogy a termék Magyarországon készült, de nem biztosan magyar alapanyagokból. 2012 óta állami rendelet szabályozza, hogy élelmiszereken mikor és milyen feltételekkel használhatók olyan jelölések, mint a „magyar termék”, „hazai termék” vagy „hazai feldolgozású termék”, illetve milyen esetben utalhat egy termék kiemelkedő minőségre vagy kézműves jellegre. A jogszabály célja, hogy a csomagoláson és reklámokban megjelenő állítások valósak, ellenőrizhetők és a vásárlók számára egyértelműek legyenek.