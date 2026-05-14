Mennyire magyar a „magyar termék”?

Ahogyan korábbi cikkünkben írtunk róla, idén húsz éve indult a Magyar Termék védjegyrendszer, a magyar élelmiszeripari termékeket és egyéb árucikkeket szigorú bírálati rendszerben, a jogszabályokkal összhangban minősítő tanusítási program. A minősítés életre hívása Bodrogai Ferenc, a Piszke Papír tulajdonosának érdeme, a két évtizede indult kezdeményezés mostanra Magyarország egyik legismertebb, 250 vállalat részvételével, 6 000 minősített termékkel zajló, a magyar gazdaság szövetébe fonódott védjegyrendszerré vált.
Magyar termék és tudatos választás
A Magyarországon jelen lévő hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer-kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, SPAR és Tesco) beszerzéseinek jelentős része hazai forrásból származik. A zöldség-gyümölcs szezonban ez az arány megközelíti a 80 százalékot, egyes termékkategóriákban pedig a 90 százalékot is meghaladja. Ilyen kiemelt területek például a tejtermékek, a liszt, a pékáru, a tojás, a friss csirkehús, valamint az év nagy részében a burgonya. Ezek az alapvető élelmiszerek nap mint nap megtalálhatók a magyar háztartások asztalán. Mindez jól mutatja, hogy a nemzetközi láncok is fontos szerepet vállalnak a hazai termékek elérhetővé tételében, ezért a vásárlók számára egyre nagyobb segítséget jelent a hiteles eredetjelölés a tudatos választásban.
A Magyar Termék tavalyi reprezentatív kutatása alátámassza, hogy a védjegyekbe vetett bizalom a vásárlói döntésekben is jól tetten érhető, ugyanis a válaszadók 74,3 százaléka azt nyilatkozta, hogy rendszeresen tesz Magyar Termék védjegyes árut a kosarába.
A hazai arcai
De nem is olyan egyszerű a hazai eredet után tájékozódni: ha a termék gyártója hazai vállalat, akkor tudható, hogy a termék Magyarországon készült, de nem biztosan magyar alapanyagokból. 2012 óta állami rendelet szabályozza, hogy élelmiszereken mikor és milyen feltételekkel használhatók olyan jelölések, mint a „magyar termék”, „hazai termék” vagy „hazai feldolgozású termék”, illetve milyen esetben utalhat egy termék kiemelkedő minőségre vagy kézműves jellegre. A jogszabály célja, hogy a csomagoláson és reklámokban megjelenő állítások valósak, ellenőrizhetők és a vásárlók számára egyértelműek legyenek.
A Magyar Termék védjegyekkel ellátott termékek esetében biztosak lehetünk abban, hogy ellenőrzött minőségű árut választunk, mely Magyarországon készült, amely által támogatjuk az azt előállító vállalkozást, így hazai munkahelyek megőrzéséhez járulunk hozzá. A védjegyek nem csak az élelmiszereket jelölik, bármely iparágban segítik az eligazodást – például a Terrán tetőcserepei között is van védjegyes termék.
Így válik egy termékből védjegyes Magyar Termék
A minősítési folyamat több lépcsőből áll. A gyártók pályázatot nyújtanak be az általuk kiválasztott, itthon előállított termékekre, melyet független szakértők vizsgálnak meg. Ennek során ellenőrzésre került az összetevők származása mellett a jogszabályi megfelelés is. A vizsgálatokról szakértői vélemény készül, amelyet a független döntőbizottság értékel, aki végül dönt a védjegy odaítéléséről.
A minősítés nem egyszeri folyamat: a védjeggyel ellátott termékek megfelelőségét a szervezet folyamatosan nyomon követi. Évente utóellenőrzések és helyszíni eredetellenőrzések biztosítják, hogy a termékek továbbra is megfeleljenek a követelményeknek. Emellett háromévente teljes körű felülvizsgálatra is sor kerül, amely megerősíti a védjegyhasználat fenntartásának feltételeit.
„A Magyar Termék védjegyet immár 20 éve azzal a céllal hoztuk létre, hogy irányt mutassunk a vásárlóknak a boltok polcain. Szeretnénk megkönnyíteni a döntést, és biztos támpontot adni a tudatos választáshoz. A folyamatos építkezésnek és a védjegyhasználók számára előnyös üzleti lehetőségeknek köszönhetően ma már 250 vállalkozás 6000 termékén találhatók meg a védjegyek, amelyek hazánk egyik legismertebb és legelismertebb jelöléseivé váltak.”
– mondta Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Mennyire magyar egy hazai termék?
A védjegyrendszer több kategóriát is megkülönböztet, amelyek segítenek eligazodni a termékek eredetét illetően.
- A „Magyar Termék” jelölés olyan árukat takar, amelyek szinte teljes egészében hazai összetevőkből, Magyarországon készülnek. Ilyen például az ikonikus Gyermelyi tészta, amely a magyar élelmiszeripar egyik meghatározó szereplője évtizedek óta.
- A „Hazai Termék” esetében az összetevők több mint fele magyar, és a feldolgozás is belföldön történik (a Pécsi Kesztyű vagy a Nógrádi Ropi is ebbe a kategóriába tartozik).
- A „Hazai Feldolgozású Termék” védjegy olyan termékeket jelöl, amelyek feldolgozása Magyarországon zajlik, de alapanyagaik nagyobb része importból származik. Ilyenek a Cerbona müzlik vagy a Szerencsi csoki, ezek olyan összetevőket tartalmaznak, melyek Magyarországon nem elérhetőek.
- A legújabb tagja a védjegycsaládnak a Kiváló Termék védjegy, mely 2019 óta minősíti azokat a hazai termékeket, amelyek minőségi tulajdonságaikkal kiemelkednek a piaci kínálatból.
A magyar termék választása nemcsak praktikus, hanem társadalmi felelősség is. Tudatos döntésünk hosszú távon gazdasági önállóságot és stabilitást eredményez.