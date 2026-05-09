Magyar Péter hatalmas döntések előtt áll

Orbán Viktor leköszönő kormánya óriási ajándékot hagyott ott az utódjának: Magyarország jelenleg a térség egyik legalacsonyabb inflációs mutatóját produkálja. Az áprilisi adatok szerint a magyar infláció éves alapon 2,1 százalékra emelkedett a februári mélypont után, de még így is jóval kedvezőbb maradt a régiós versenytársakénál. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a közel-keleti konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros körüli ellátási problémák már hónapok óta emelik az energiaárakat világszerte. A legtöbb európai országban ez gyorsuló inflációhoz vezetett, Magyarország azonban egyelőre meglepően jól állja a nyomást.

Magyar Péter a térség legalacsonyabb inflációját örökli.

Az egész régió irigykedik a magyar inflációra

Csehországban az infláció áprilisban 2,5 százalékra gyorsult. A cseh gazdaságot főként az energiaárak újbóli emelkedése, valamint az alkohol- és dohánytermékek drágulása húzta felfelé. A szolgáltatások inflációja továbbra is magas, majdnem 5 százalékos.

Lengyelországban még rosszabb a helyzet: ott 3,2 százalékra nőtt az infláció. Az energia, az üzemanyagok és a közlekedési költségek jelentős emelkedése már egyértelműen megjelent a fogyasztói árakban. A geopolitikai válság hatása Varsóban sokkal erősebben érződik, mint Budapesten.

Románia pedig egészen más ligában játszik. Ott márciusban még 9,9 százalékos éves inflációt mértek. Az üzemanyagok mintegy 13 százalékos drágulása brutális költségnövekedést indított el, amely gyakorlatilag az egész gazdaságon végigsöpört. Az élelmiszerek, a szolgáltatások és a nem élelmiszer jellegű termékek egyaránt nagymértékben drágultak.

Ebben az összevetésben Magyarország jelenlegi 2,1 százalékos inflációja kifejezetten erős adatnak számít.

Minden a helyére került a magyar stabilitáshoz

Az egyik legfontosabb tényező a forint erősödése, amely jelentősen mérsékelte az importált inflációt, különösen a tartós fogyasztási cikkeknél, sőt, ezek ára áprilisban még enyhén csökkent is. Az iráni háború által okozott energiaársokk másodkörös hatásai ráadásul még nem gyűrűztek be teljes erővel a gazdaságba, vagyis a vállalatok többsége egyelőre nem hárította át teljesen a költségnövekedést a vásárlókra. Az élelmiszerárak szintén viszonylag stabilak maradtak. Havi szinten alig emelkedtek, bár az elemzők szerint később megérkezhetnek a drágulások, főleg a műtrágya- és mezőgazdasági költségek növekedése miatt. A szolgáltatásoknál már látható némi elmozdulás, főleg a közlekedéshez kapcsolódó területeken, de egyelőre nem beszélhetünk elszabadult árspirálról – írja cikkében a Világgazdaság.