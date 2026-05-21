Eurostat: egymillió magyar tört ki a szegénységből egy évtized alatt

Az Eurostat nem és korosztály szerinti bontásban teszi közzé a szegénységi statisztikákat. A teljes népességet tekintve Magyarországon 2025-ben az emberek 19,5 százaléka volt a szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek kitéve, amely hozzávetőlegesen 1,83 millió főt jelentett.

Magyarországon 10 év alatt több mint egy millió ember indult el a polgárosodás és a középosztályba lépés útján

Magyarország az uniós rangsornak a 17. helyén, tehát a középmezőnyben áll

A fiatalkorúak esetében ez az arány 23 százalék volt (több mint 380 ezer fő), amellyel az uniós rangsorban a 15. helyen állunk, és szintén kisebb a 24,3 százalékos EU-s átlagnál. 27 tagállam közül 18-ban magasabb a szegénységnek kitett a 18 évnél fiatalabbak aránya az országos átlagnál, ugyanis általános jelenség, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők több gyermeket vállalnak. Az idősek esetében a magyarok körében a szegénységnek kitettek aránya egybevág az uniós átlaggal, 19,6 százalék (480 ezer fő). A 60 évnél idősebbek esetében az EU-s rangsor 12. helyén állunk. Így

összességében mind a teljes népesség, mind pedig a gazdaságilag inaktívnak tekinthető korosztályok esetében a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek arányában az EU-s középmezőnybe tartozunk.

2025-ben a 27 tagállam közül Romániában (27,4%), Görögországban (27,5%) és Bulgáriában (29%) volt a legmagasabb a veszélyeztetett társadalmi csoport aránya, míg Szlovéniában (15,5%), Lengyelországban (15%) és Csehországban (11,5%) a legalacsonyabb.

2025-ben az EU-ban 92,7 millió ember volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának

Az Eurostat 2015 óta teszi közzé a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberekről szóló kimutatását, ezért a pillanatkép mellett érdemes ebben az időtávlatban is megvizsgálni a mutatószámot.

Egy évtizeddel ezelőtt még közel minden harmadik magyar a veszélyeztetett kategóriába tartozott.

A 2015-ös 30,6 százalékos érték közel 7 százalékponttal magasabb volt az uniós átlagnál, a tagállamok rangsorában pedig Magyarország a 24., a legrosszabb helyen állt. Az EU-s átlag alá először 2018-ban sikerült eljutni, a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek aránya pedig 2022-ben érte el a mélypontját, 18,8 százalékos értékkel hazánkban.