Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt látnia kell!

Ismét itt a hosszú hétvége: erre figyeljen, aki bevásárlást tervez

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mostani hősszú hétvége idén is hozza a megszokott boltzárat, de a működés alapvetően nem változik a kiskereskedelemben. A május 1-jei nyitvatartás miatt érdemes átgondolni, mikor és hol intézzük a nagybevásárlást. Mutatjuk, hogyan tartanak nyitva az üzletek.
Link másolása
A pénteken kezdődő hosszú hétvége idén is kicsit átrendezi a megszokott vásárlási rutint. A boltok működése a május 1-jei hosszú hétvégén eltér a megszokottól, ami rövid időre szűkebb vásárlási lehetőségeket jelenthet.

 A május 1-jei hosszú hétvégén is módosul a bevásárlási lehetőség

Csak május 1-én nem tudunk vásárolni

A hazai kereskedelemben évek óta ismert gyakorlat szerint tartanak nyitva az idén háromnapos hosszú hétvégét jelentő május 1-i ünnepen és az azt követő napokban. Általában az élelmiszerüzletek, hálózatok nyitvatartása a legérdekesebb a vásárlók számára, hiszen ilyenkor több napra való élelmiszert, alapanyagot vásárolnak a családok. 

Az élelmiszer kiskereskedelem nagy szereplői – a Tesco, Auchan, Lidl, Spar és Interspar, az Aldi, valamint a Penny ebben az évben is egységes menetrendet követnek a hosszú hétvégén. Eszerint pénteken mindenhol zárva tartanak a kiskereskedelmi hálózatok üzletei, így a többség – ahogy a tapasztaltak is mutatták – már csütörtökre előrehozta a bevásárlást.

Aki mégsem, annak is jó hír, hogy a hétvége többi napján ugyanúgy nyitva lesznek az üzletek, mint minden más esetben. Tehát

  • a Tesco szombaton jellemzően 6 és 22, vasárnap 7 és 20 óra, 
  • az Auchan szombaton 6 és 22, vasárnap jellemzően 7 és 20 óra,
  • a Lidl szombaton 7–21, vasárnap 7 és 19 óra
  • a Spar / Interspar: szombaton 6.30–21 óra, vasárnap 7–18 óra
  • az Aldi: szombaton jellemzően 7 és 21 óra, vasárnap 7–19 óra, 
  • a Penny szombaton 7–20, vasárnap 7 és 18 óra között tartanak nyitva.

Ha valakinek mégis valamilyen fontos élelmiszert kellene vennie pénteken, annak jó hír, hogy a vásárlási lehetőségek nem szűnnek meg teljesen, de szűkebb kínálatra érdemes készülni. Ilyenkor a kisebb, családi boltok egy része, a non-stop üzletek, illetve a benzinkutak shopjai nyitva tartanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!