Ismét itt a hosszú hétvége: erre figyeljen, aki bevásárlást tervez

A pénteken kezdődő hosszú hétvége idén is kicsit átrendezi a megszokott vásárlási rutint. A boltok működése a május 1-jei hosszú hétvégén eltér a megszokottól, ami rövid időre szűkebb vásárlási lehetőségeket jelenthet.

Csak május 1-én nem tudunk vásárolni

A hazai kereskedelemben évek óta ismert gyakorlat szerint tartanak nyitva az idén háromnapos hosszú hétvégét jelentő május 1-i ünnepen és az azt követő napokban. Általában az élelmiszerüzletek, hálózatok nyitvatartása a legérdekesebb a vásárlók számára, hiszen ilyenkor több napra való élelmiszert, alapanyagot vásárolnak a családok.

Az élelmiszer kiskereskedelem nagy szereplői – a Tesco, Auchan, Lidl, Spar és Interspar, az Aldi, valamint a Penny ebben az évben is egységes menetrendet követnek a hosszú hétvégén. Eszerint pénteken mindenhol zárva tartanak a kiskereskedelmi hálózatok üzletei, így a többség – ahogy a tapasztaltak is mutatták – már csütörtökre előrehozta a bevásárlást.

Aki mégsem, annak is jó hír, hogy a hétvége többi napján ugyanúgy nyitva lesznek az üzletek, mint minden más esetben. Tehát

a Tesco szombaton jellemzően 6 és 22, vasárnap 7 és 20 óra,

az Auchan szombaton 6 és 22, vasárnap jellemzően 7 és 20 óra,

a Lidl szombaton 7–21, vasárnap 7 és 19 óra

a Spar / Interspar: szombaton 6.30–21 óra, vasárnap 7–18 óra

az Aldi: szombaton jellemzően 7 és 21 óra, vasárnap 7–19 óra,

a Penny szombaton 7–20, vasárnap 7 és 18 óra között tartanak nyitva.

Ha valakinek mégis valamilyen fontos élelmiszert kellene vennie pénteken, annak jó hír, hogy a vásárlási lehetőségek nem szűnnek meg teljesen, de szűkebb kínálatra érdemes készülni. Ilyenkor a kisebb, családi boltok egy része, a non-stop üzletek, illetve a benzinkutak shopjai nyitva tartanak.