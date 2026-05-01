Nyolcvan éve kedvenc a sör és a virsli a munka ünnepén – vidám képeken az egykori majálisok

Május 1, a munka ünnepe a munkások által kiharcolt szociális és gazdasági vívmányokról hivatott megemlékezni. 1891-ben a II. Internacionálé második kongresszusán május elsejét „a munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé” nyilvánították. A 20. századtól aztán nemzetközi ünneppé nőtte ki magát először a Szovjetunióban, majd a II. világháború után kialakult szocialista-kommunista keleti blokk országaiban, így nálunk is. A szabadnap a rendszerváltás után is megmaradt, sőt a majálisok elmaradhatatlan kellékei a virsli és a sör azóta is ugyanolyan kelendőek.

Május 1: 1954, Budapest – Hungária körút, vasúti átjáró a Nyugati pályaudvar - Záhony vasútvonalon, a háttérben balra a Szent László (Mautner Sándor) utca 2. számú ház látszik Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Május 1: Így lett a sör-virsli páros a majálisok sztárja?

A földműves parasztok által készített borral ellentétben a sört - és a virslit is - az ipari proletariátus állította elő. A munkásosztálynak pedig az általa előállított terméket ajánlotta a párt fogyasztásra, ezzel is támogatva az ipart a mezőgazdasággal szemben. A sör ráadásul sokáig csak a tehetős rétegnek volt elérhető, ekkor azonban pártráhatásra hirtelen eljutott a köznéphez is, amitől a munkások is egy kicsit úrnak érezhették magukat.

A virsli - egyébként rokonlélek a párizsival, abból a szempontból mindenképp, hogy szinte lehetetlen a tényleges összetevőket kibogozni - pedig alkalmas arra, hogy nagy mennyiségben és olcsón lehessen előállítani, szállítani és teríteni. A cirkuszt és kenyeret elv tehát tökéletesen érvényesülhetett a mozgalmi dalok éneklésével és a munkás lakomával.

