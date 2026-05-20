Két panellakás áráért megvásárolható egy festői mediterrán sziget

Makri, az Echinades-szigetcsoport ötödik legnagyobb szigete, gyönyörű, szaggatott partvonallal, tiszta vízzel, rengeteg napsütéssel büszkélkedhet, és a túlzott turizmus teljesen érintetlenül hagyta. Most pedig eladósorba került, bár már nem ez az első alkalom, hogy szeretnék értékesíteni.

Újra meghirdették eladásra Makrit, a pazar görög szigetet

A TimeOut magazin cikke kitér arra, hogy amikor 2022-ben először hirdették meg eladásra, 8 millió eurós (kb. 3 milliárd forint) vételárat határoztak meg, a mostani értékelés szerint azonban már mindössze 247 ezer euróért, azaz körülbelül 96 millió forintért megszabadulnának tőle. Ez durván két panellakás árának felel meg a hazai lakáspiacon.

Makri, a csodaszép lakatlan sziget

Ám a teljesen lakatlan sziget nem túlzottan kapós, többek között azért, mert tévesen magánerdőnek minősítették. Emellett olyan övezeti besorolású, ami megtiltja a turisztikai vagy luxusfejlesztéseket. Mindössze néhány elhagyatott épület áll itt, köztük egy kis ház, egy víztároló és egy kápolna.

Ráadásul Makri a Natura 2000 ökológiai hálózathoz tartozik, és az ide sorolt 251 görögországi strandon idén nyáron például betiltották a napozóágyakat. A szigeten bármilyen infrastruktúra kiépítéséhez álami jóváhagyásra lenne szükség.

Ezek után már csak „apróság”, hogy minden vásárlónak a szigethez kapcsolódó adókövetelések és adósságok egész halmával kell szembenéznie.

Ez magában foglalja a görög állam legalább 20 millió eurós, vagyis mintegy 8 milliárd forintos követeléseit.

A szigeten a szigorú korlátozások miatt csak minimális infrastruktúra kialakítása és mezőgazdasági tevékenység engedélyezett.

Gazdag történelmi múlt

De ha valaki mindenképpen szeretne elvonulni a világ zajától, és ennek fejében még bonyolult pénzügyi megállapodások menedzselésére is hajlandó, természetesen megfelelő mennyiségű tőke birtokában, akkor érdemes lehet megvásárolnia Makrit.

A Greek Reporter azért arra is felhívja a figyelmet, hogy a jogi nehézségek ellenére Makri gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Ugyanahhoz a szigetcsoporthoz tartozik, mint Oxia, amely arról híresült el, hogy Katar egykori emírje vásárolta meg.