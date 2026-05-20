Két panellakás áráért megvásárolható egy festői mediterrán sziget

Sokan álmodoznak arról, hogy odahagyva a nagyvárosi zsivajt, valahova vidékre, kellő anyagiak birtokában akár külföldre költözzenek. Most sokak vágyálma látszik megvalósulni, hiszen eladásra kínálnak egy egész görög szigetet, amely pazar adottságai mellett az árát tekintve sem tekinthető túlzottan borsos vételnek. Persze, mint a legtöbb esetben, ezúttal is van egy bökkenő a dologban.
Makri, az Echinades-szigetcsoport ötödik legnagyobb szigete, gyönyörű, szaggatott partvonallal, tiszta vízzel, rengeteg napsütéssel büszkélkedhet, és a túlzott turizmus teljesen érintetlenül hagyta. Most pedig eladósorba került, bár már nem ez az első alkalom, hogy szeretnék értékesíteni.

Újra meghirdették eladásra Makrit, a pazar görög szigetet 
Fotó: Getty Images/imageBROKER/Ralf Adler

A TimeOut magazin cikke kitér arra, hogy amikor 2022-ben először hirdették meg eladásra, 8 millió eurós (kb. 3 milliárd forint) vételárat határoztak meg, a mostani értékelés szerint azonban már mindössze 247 ezer euróért, azaz körülbelül 96 millió forintért megszabadulnának tőle. Ez durván két panellakás árának felel meg a hazai lakáspiacon.

Makri, a csodaszép lakatlan sziget

Ám a teljesen lakatlan sziget nem túlzottan kapós, többek között azért, mert tévesen magánerdőnek minősítették. Emellett olyan övezeti besorolású, ami megtiltja a turisztikai vagy luxusfejlesztéseket. Mindössze néhány elhagyatott épület áll itt, köztük egy kis ház, egy víztároló és egy kápolna.

Ráadásul Makri a Natura 2000 ökológiai hálózathoz tartozik, és az ide sorolt 251 görögországi strandon idén nyáron például betiltották a napozóágyakat. A szigeten bármilyen infrastruktúra kiépítéséhez álami jóváhagyásra lenne szükség.

Ezek után már csak „apróság”, hogy minden vásárlónak a szigethez kapcsolódó adókövetelések és adósságok egész halmával kell szembenéznie. 

Ez magában foglalja a görög állam legalább 20 millió eurós, vagyis mintegy 8 milliárd forintos követeléseit.

A szigeten a szigorú korlátozások miatt csak minimális infrastruktúra kialakítása és mezőgazdasági tevékenység engedélyezett. 

Gazdag történelmi múlt

De ha valaki mindenképpen szeretne elvonulni a világ zajától, és ennek fejében még bonyolult pénzügyi megállapodások menedzselésére is hajlandó, természetesen megfelelő mennyiségű tőke birtokában, akkor érdemes lehet megvásárolnia Makrit.

A Greek Reporter azért arra is felhívja a figyelmet, hogy a jogi nehézségek ellenére Makri gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Ugyanahhoz a szigetcsoporthoz tartozik, mint Oxia, amely arról híresült el, hogy Katar egykori emírje vásárolta meg

A mitológia szerint a szigetcsoport névadói, az Echinádok nimfák voltak, akiket egy folyóisten szigetté változtatott. 

A történészek szerint a közeli vizeken zajlott le a legendás 1571-es lepantói csata.

A sziget területe nem egészen egy négyzetkilométer, legmagasabb pontja pedig 126 méterre emelkedik a tengerszint fölé. 
 

 

