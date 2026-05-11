Egyre nagyobb a baj: kiszorulhatnak a magyarok az egyik kedvenc nyaralóhelyükről?

Mivel a nyári üdülési szezon alig néhány hét múlva kezdődik, ismét felmerülnek az aggodalmak az Európa legnépszerűbb úti céljai közül egyre többet jellemző túlturizmussal kapcsolatban. Ide sorolható a magyarok körében is egyre kedveltebb Málta is.
Az elmúlt években Portugália és Spanyolország uralták a túlzott turizmusról szóló híreket a nagy horderejű tiltakozó tüntetésekkel. Ezen országok kormányai, illetve a helyi önkormányzatok intézkedéseket vezettek be többek között a lakóingatlanok rövid távú bérbeadására vonatkozóan, hogy enyhítsék az ezekre, a turisták körében rendkívüli népszerűségnek örvendő nyaralóövezetekre nehezedő nyomást, amelyet a külföldi látogatók nagy száma okozott.
Túlturizmus: Málta is veszélyben
A Euronews szerint egyre gyakrabban teszik fel a kérdést, hogy vajon Málta is követi-e ezeket a példákat? A The Times of Malta értesülései alapján ebben a kérdésben még nem született döntés.
Mindenesetre 2020 és 2025 között évről évre folyamatosan nőtt a szigetországba érkező látogatók száma,
az elmúlt öt évben a legnagyobb növekedést 2024 és 2025 között tapasztalták, amikor 13 százaléknál is több turista érkezett egyik évről a másikra.
A Máltai Turisztikai Hivatal 2025 januárja és decembere között több mint négymillió beutazó turistát regisztrált, a három legfontosabb küldő ország az Egyesült Királyság, Olaszország és Portugália volt. Ezen látogatók közül több mint hárommillió első alkalommal látogatott el a földközi-tengeri szigetországba, és 93 százalékuk nyaralási céllal érkezett.
Az átlagos tartózkodás idő 6,3 éjszaka volt, ami az év során 3,9 milliárd eurós turisztikai bevételt eredményezett Máltán.
Hogyan vélekednek a helyi lakosok?
A turisták számának jelentős növedése miatt most pedig igyekeznek felmérni a lakosság véleményét. Az Esprimi máltai piackutató cég által a Times of Malta számára végzett közvélemény-kutatás azt állapította meg, hogy a válaszadók 51 százaléka szerint a turisták száma „még elfogadható”, míg 45 százalékuk vélekedik úgy, hogy az már „túlzó”.
De a vélemények eltérőek az ország különböző részein, amely 2024-ben a hatodik helyen állt a négyzetkilométerenként legtöbb turistát fogadó országok 30-as rangsorában.
Az érkezők számával kapcsolatos aggodalmak különösen élesen merülnek fel a főbb turisztikai központok, például a St. Paul's Bay, a Mellieħa és Gozo közeli területeken, ahol a közvélemény-kutatások alapján a válaszadók 59 százaléka szerint túl magas a turisták száma. Ezzel szemben olyan településeken, mint Marsascala, Marsaxlokk és Birżebbuġa ennek az ellenkezője tapasztalható, ahol a helyiek körében mindössze 27 százalékos ez a mutató.
Két sziget különösen népszerű
A máltai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint
2025-ben több mint 2,3 millió turista látogatott a rendkívül népszerű nyaralóparadicsomnak számító Gozo és Comino szigetére – ez a szigetországba látogatók nem kevesebb, mint 57 százalékát jelentette.
Gozo, amely Málta szárazföldi részének hangulatos alternatívája, mindössze 45 perces kompútra fekszik a fővárostól, Vallettától, és elsősorban azokat vonzza, akik lassabb tempójú kikapcsolódásra, festői túraútvonalakra és a máltai történelmi múltba való bepillantásra vágynak.
Cominón pedig számos búvárhely, strand és történelmi nevezetesség található, beleértve egy 17. századi tornyot, amelyet a Szent János lovagrend épített. Az aprócska méretű sziget híres a Kék Lagúnájáról is, amelyet azokban kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehet felkeresni, pontosan a zsúfoltság elkerülése érdekében, a lagúna ökoszisztémáinak és környezetének védelmére irányuló erőfeszítések részeként.
Itt tehát már intézkedéseket hoztak a túlturizmus ellen, amit – ha továbbra is ilyen tempóban növekszik a turisták száma – akár Málta más részein is hasonló lépések követhetnek.