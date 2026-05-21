Jelentett a második legnagyobb magyar bank: erősen indult az idei év

Változatlanul erős tőkehelyzet támogatja az MBH Bank növekedési céljait

Noha a bank negyedéves teljesítményét jelentősen befolyásolták a bankszektort érintő megnövekedett terhek, az MBH Bank a szabályozói elvárásokat továbbra is meghaladó szilárd tőkemegfeleléssel és likviditási pozícióval zárta az év első néhány hónapját: a saját tőke 2026 első negyedévének végén 1218,9 milliárd forintot tett ki, ami éves összehasonlításban 6,6 százalékos növekedésnek felel meg.

Az MBH Bank tőkemegfelelési mutatója 20,7 százalék volt, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.

Emellett a bankcsoport likviditásfedezeti rátája 158,6 százalékra emelkedett a negyedév során, amely ugyancsak jóval meghaladja a 100 százalékot előíró szabályozói elvárást.

Továbbá a korrigált adózott eredmény nyomán a bank korrigált tőkearányos megtérülése 17,7 százalék lett az első negyedév végén. A bank teljes működési bevétele 5,4 százalékot nőtt éves szinten, ezen belül meghatározó volt a díj- és jutalékeredmény közel 26 százalékos éves emelkedése.

Az MBH Csoport működési költsége 2026 első negyedévében 86,6 milliárd forint volt, amely negyedéves összevetésben 19,9 százalékos csökkenést jelent. Éves alapon a működési költségek 13,7 százalékkal emelkedtek, amit elsősorban a magasabb szakértői- és személyi jellegű ráfordítások és a konszolidációs kör bővülése magyaráz, miután 2026 januárjától az Otthon Centrum költségei is megjelentek a csoportköltségek között.

A számviteli eredmény éves csökkenése elsősorban a kormányzat által kivetett különadók emelkedésének tudható be. A teljes évre vonatkozó bankadót és extraprofitadót a bank egyösszegben fizette ki az első negyedévben, amelyek együttes összege meghaladta a 80 milliárd forintot.

Az első negyedév pénzügyi eredményei azt mutatják, hogy az MBH Bank a jelentős különadók ellenére is növekedett és erősödött.

Számos új fejlesztéssel és termékkel, stabil tőkehelyzettel folytatjuk a növekedést, hogy ügyfeleinknek segítsünk pénzügyi céljaik elérésében és értéket teremtsünk 12 ezer részvényesünk számára. A menedzsment továbbra is elkötelezett az áprilisi közgyűlésen bemutatott stratégia megvalósítása és a hazai gazdasági növekedés támogatása mellett” – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.