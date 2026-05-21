Jelentett a második legnagyobb magyar bank: erősen indult az idei év

Az MBH Bank az első negyedévben nagyjából 4 százalékos növekedést ért el az ügyfélállományok tekintetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az MBH Bank bruttó ügyfélhitel-állománya 6359,3 milliárd forintot tett ki 2026 első negyedévének végén, ami éves szinten 3,8 százalékos növekedésnek felel meg. Emellett az ügyfélbetétek 3,5 százalékot emelkedtek éves összevetésben, elérve a 8297,7 milliárd forintot. Összességében az látszik, hogy a negyedév során a lakossági, míg éves szinten mind a lakossági, mind a vállalati szegmens stabilan erősödött.
- A lakossági szegmens bruttó hitelállománya a negyedév során 1,7 százalékkal emelkedett, így március végére elérte a 2595,9 milliárd forintot. Éves összevetésben a lakossági hitelállomány 6,7 százalékkal bővült, amit a kedvező üzleti aktivitás és a támogatott konstrukciók iránti erős kereslet is segített. A lakossági betétállomány 3176,6 milliárd forintot tett ki, ami negyedéves szinten 1,2 százalékos bővülést jelent.
- A vállalati szegmens bruttó hitelállománya 2026 első negyedévének végére 3041,4 milliárd forintot ért el, míg a vállalati betétállomány 4951,8 milliárd forint volt, amely éves összevetésben jelentős, 8,0 százalékos növekedést tükröz. A vállalati üzletágban továbbra is meghatározó szerepet kaptak a támogatott hiteltermékek, miközben a bank a trade finance területén is érdemi növekedést ért el: portfólióját az előző évhez képest ismét több mint 50 százalékkal bővítette.
- A lízingüzletág teljesítménye szintén hozzájárult a bankcsoport eredményességéhez. Az MBH Csoport lízingállománya 2026 első negyedévének végén 633,4 milliárd forint volt, ami 7,0 százalékos éves növekedést jelent. A lízingcsoport az újonnan kihelyezett, összesített lízingállomány alapján 25 százalékot meghaladó piaci részesedésével továbbra is a lízingpiac első számú szereplője – derül ki a társaság közleményéből.
A bank hitelportfóliója továbbra is egészséges: a nemteljesítő hitelállománya a negyedév során 1,6 milliárd forinttal mérséklődött és az NPL-mutató a negyedév végén is 3,5 százalékon állt.
Változatlanul erős tőkehelyzet támogatja az MBH Bank növekedési céljait
Noha a bank negyedéves teljesítményét jelentősen befolyásolták a bankszektort érintő megnövekedett terhek, az MBH Bank a szabályozói elvárásokat továbbra is meghaladó szilárd tőkemegfeleléssel és likviditási pozícióval zárta az év első néhány hónapját: a saját tőke 2026 első negyedévének végén 1218,9 milliárd forintot tett ki, ami éves összehasonlításban 6,6 százalékos növekedésnek felel meg.
Az MBH Bank tőkemegfelelési mutatója 20,7 százalék volt, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.
Emellett a bankcsoport likviditásfedezeti rátája 158,6 százalékra emelkedett a negyedév során, amely ugyancsak jóval meghaladja a 100 százalékot előíró szabályozói elvárást.
Továbbá a korrigált adózott eredmény nyomán a bank korrigált tőkearányos megtérülése 17,7 százalék lett az első negyedév végén. A bank teljes működési bevétele 5,4 százalékot nőtt éves szinten, ezen belül meghatározó volt a díj- és jutalékeredmény közel 26 százalékos éves emelkedése.
Az MBH Csoport működési költsége 2026 első negyedévében 86,6 milliárd forint volt, amely negyedéves összevetésben 19,9 százalékos csökkenést jelent. Éves alapon a működési költségek 13,7 százalékkal emelkedtek, amit elsősorban a magasabb szakértői- és személyi jellegű ráfordítások és a konszolidációs kör bővülése magyaráz, miután 2026 januárjától az Otthon Centrum költségei is megjelentek a csoportköltségek között.
A számviteli eredmény éves csökkenése elsősorban a kormányzat által kivetett különadók emelkedésének tudható be. A teljes évre vonatkozó bankadót és extraprofitadót a bank egyösszegben fizette ki az első negyedévben, amelyek együttes összege meghaladta a 80 milliárd forintot.
Az első negyedév pénzügyi eredményei azt mutatják, hogy az MBH Bank a jelentős különadók ellenére is növekedett és erősödött.
Számos új fejlesztéssel és termékkel, stabil tőkehelyzettel folytatjuk a növekedést, hogy ügyfeleinknek segítsünk pénzügyi céljaik elérésében és értéket teremtsünk 12 ezer részvényesünk számára. A menedzsment továbbra is elkötelezett az áprilisi közgyűlésen bemutatott stratégia megvalósítása és a hazai gazdasági növekedés támogatása mellett” – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
Újabb tőkepiaci mérföldkő az első negyedév során
A negyedév egyik fontos tőkepiaci mérföldköve volt, hogy az MBH Bank Nyrt. sikeresen teljesítette a Budapesti Értéktőzsde által meghatározott követelményeket, így a bank törzsrészvénye 2026. április 1-jétől bekerült a hazai tőzsde legfőbb tőzsdeindexébe, a BUX indexkosárba. A lépés tovább erősíti az MBH Bank tőkepiaci jelenlétét, valamint visszaigazolja a társaság hazai részvénypiacon betöltött növekvő szerepét.
„A negyedév során a hitelezési aktivitás, a stabil betétállomány és a fegyelmezett kockázatkezelés egyaránt hozzájárult a bankcsoport teljesítményéhez. Miközben a szabályozói környezet továbbra is kihívásokkal teli, az MBH Bank tőke- és likviditási helyzete erős, üzleti stratégiánk pedig láthatóan jól vizsgázott az idei első negyedévben is” – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.