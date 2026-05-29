Leáll egy időre az egyik nagybank rendszere – itt a teljes lista az érintett szolgáltatásokról

Tervezett informatikai karbantartást végez az MBH Bank 2026. május 31-én 00:00 és 04:00 óra között, amely időszak alatt számos lakossági és vállalati szolgáltatás ideiglenesen nem lesz elérhető - olvasható az MBH Bank oldalán.

MBH Bank karbantartás: online fizetések, ATM-ek és SZÉP Kártya-szolgáltatások is érintettek

Korlátozások az MBH Banknál

A bank tájékoztatása szerint a leállás érinti az MBH Netbank rendszereit – beleértve a korábbi MKB, Budapest Bank és Takarékbank platformokat –, valamint az MBH Bank App szolgáltatást is. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják használni az MBH Vállalati Netbankot, az MBH Vállalati Appot és az MBH Direct Bank rendszert sem.

Korlátozások várhatók az MBH Info (korábban MKB Mobilbankár) szolgáltatásban is: a PUSH értesítések nem működnek majd, így az ügyfelek nem kapnak azonnali üzeneteket tranzakcióikról.

A bank felhívta a figyelmet arra is, hogy a korábban az MKB Bank által üzemeltetett ATM-eknél időszakosan problémák léphetnek fel a készpénzfelvétel és befizetés során, továbbá a bankkártyás fizetésekben is részleges kiesések fordulhatnak elő.

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) működésében szintén fennakadások várhatók: előfordulhat, hogy az indított vagy fogadott azonnali forintátutalások nem teljesülnek a karbantartás idején.

A bank közölte azt is, hogy a bankkártyák digitalizációjához kapcsolódó műveletek sikertelenek lehetnek, illetve az MBH Netbroker és az MBH Mobilbroker szolgáltatások sem lesznek elérhetők.

Az MBH SZÉP Kártya szolgáltatásait is érinti a leállás

A karbantartás az MBH SZÉP Kártya rendszerét is érinti. Május 31-én 00:00 és 04:00 között nem lesz elérhető a SZÉP Kártya honlap személyes tárhelye, az MBH SZÉP Kártya MobilApp, valamint a telefonos IVR rendszer sem.

Ebben az időszakban az ügyfelek nem tudnak egyenleget lekérdezni, korábbi tranzakciókat megtekinteni, és késhetnek a költésekről vagy jóváírásokról szóló értesítések is. A kártyadigitalizációs műveletek szintén sikertelenek lehetnek.

A bank ugyanakkor hangsúlyozta: a szolgáltatóhelyeken történő kártyaelfogadás, az internetes engedélyeztetés és az előrefizetés lehetősége a karbantartás alatt is zavartalanul működik majd.