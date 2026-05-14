Kényelem, megszokás, patópáloskodás: rengeteg magyar százezrektől esik el évente ezek miatt

Ha a megtakarításként tartott pénz évek óta ugyanabban a bankban van, valószínűleg nem érkezik arra olyan mértékű betéti kamat, ami a piaci viszonyok alapján egyébként elérhető lehet. A különbség – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor összeállítása – egy átlagos megtakarításon évente akár több százezer forint is lehet – és ez nem a befektetési tudáson, hanem egyszerűen a pénz helyén múlik.

Akár százezer forintos nagyságrendű megtakarítástól is eleshetnek azok a magyarok, akik megszokásból hagyják bankszámlájukon pénzüket (illusztráció)

Miért kap kevesebbet a kisebb megtakarítási összegeket elhelyező banki ügyfél?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2026-os Megtakarítási Jelentéséből kiderül, hogy a bankok az igazán vonzó kamatokat a nagy összegekre tartogatják. Nézzük ezt meg jellemző százalékos mértékekkel:

az 1 millió forint alatti lekötésekre átlagosan 1,3 százalékos kamatot fizetnek a pénzintézetek;

az 1-10 millió forintos sávban ez 2 százalék körül mozog;

a 20-50 milliós tartományban az átlagkamat már meghaladja a 3 százalékot, míg

a 100 millió forint feletti betéteknél elérheti az 5-6 százalékot is.

A piac tehát nyíltan megkülönböztető ebben a kérdésben: a nagy tőkéjű ügyfelek magasabb kamatot kapnak, a kisebb megtakarítók sok esetben alig kapnak valamit, miközben a bank a nála parkoló pénzt olcsó forrásként tudja használni. A veszteség nem látványos, de nagyon is valós, elmaradt hozamként jelentkezik.

Ezért nem helyezik át az ügyfelek pénzüket más bankhoz

A banki pénz sokszor azért ragadós, vagyis marad egy kedvezőtlenebb kamatokat kínáló számlán vagy banknál, mert a számlát nem gondolják egyszerűen leválthatónak az ügyfelek: oda érkezik a fizetés, onnan mennek az utalások, ott van a hitel, a csoportos beszedés, a megszokott mobilapp. A váltás feladatokkal jár. Emiatt sokan akkor sem váltanak, ha máshol jobb kamatot kapnának.

Az MNB adata szerint a lekötött betétállomány 45 százaléka és a számlatulajdonosok 60 százaléka olyan banknál koncentrálódik, ahol az átlagos kamat az egy százalékot sem éri el.

Mindez különösen látványos úgy, hogy a jegybanki alapkamat 2026 februárja óta 6,25 százalék.

Nézzük meg ezt példával illusztrálva!