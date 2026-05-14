Kényelem, megszokás, patópáloskodás: rengeteg magyar százezrektől esik el évente ezek miatt

Ha a megtakarításként tartott pénz évek óta ugyanabban a bankban van, valószínűleg nem érkezik arra olyan mértékű betéti kamat, ami a piaci viszonyok alapján egyébként elérhető lehet. A különbség – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor összeállítása – egy átlagos megtakarításon évente akár több százezer forint is lehet – és ez nem a befektetési tudáson, hanem egyszerűen a pénz helyén múlik.
Miért kap kevesebbet a kisebb megtakarítási összegeket elhelyező banki ügyfél?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2026-os Megtakarítási Jelentéséből kiderül, hogy a bankok az igazán vonzó kamatokat a nagy összegekre tartogatják. Nézzük ezt meg jellemző százalékos mértékekkel:
- az 1 millió forint alatti lekötésekre átlagosan 1,3 százalékos kamatot fizetnek a pénzintézetek;
- az 1-10 millió forintos sávban ez 2 százalék körül mozog;
- a 20-50 milliós tartományban az átlagkamat már meghaladja a 3 százalékot, míg
- a 100 millió forint feletti betéteknél elérheti az 5-6 százalékot is.
A piac tehát nyíltan megkülönböztető ebben a kérdésben: a nagy tőkéjű ügyfelek magasabb kamatot kapnak, a kisebb megtakarítók sok esetben alig kapnak valamit, miközben a bank a nála parkoló pénzt olcsó forrásként tudja használni. A veszteség nem látványos, de nagyon is valós, elmaradt hozamként jelentkezik.
Ezért nem helyezik át az ügyfelek pénzüket más bankhoz
A banki pénz sokszor azért ragadós, vagyis marad egy kedvezőtlenebb kamatokat kínáló számlán vagy banknál, mert a számlát nem gondolják egyszerűen leválthatónak az ügyfelek: oda érkezik a fizetés, onnan mennek az utalások, ott van a hitel, a csoportos beszedés, a megszokott mobilapp. A váltás feladatokkal jár. Emiatt sokan akkor sem váltanak, ha máshol jobb kamatot kapnának.
Az MNB adata szerint a lekötött betétállomány 45 százaléka és a számlatulajdonosok 60 százaléka olyan banknál koncentrálódik, ahol az átlagos kamat az egy százalékot sem éri el.
Mindez különösen látványos úgy, hogy a jegybanki alapkamat 2026 februárja óta 6,25 százalék.
Nézzük meg ezt példával illusztrálva!
Ha valaki 5 millió forintot 2 százalékos lekötött betétben tart, egy év alatt 100 ezer forint bruttó kamatot kap. Ebből a 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó levonása után nagyjából 72 ezer forint marad.
Ha ugyanez a pénz 7 százalékos, adómentes kamatozású állampapírban van, az éves hozam 350 ezer forint.
A különbség közel 280 ezer forint egyetlen év alatt — ez egy laptop, egy hosszabb családi hétvége vagy több havi rezsiköltség ára.
Nem mindegy, hogyan tartjuk a bankban a vésztartalékot
Nem minden megtakarításnak ugyanaz a feladata. Az első réteg a vésztartalék: az ajánlás szerint legalább 3, de inkább 6 havi kiadás legyen az, ami azonnal elérhető formában nem várt körülmények esetére. Ezt valóban érdemes könnyen hozzáférhető helyen tartani – az azonnali elérhetőség itt fontosabb, mint a kamat. De ez nem jelenti azt, hogy mindegy, mennyibe kerül a számla vagy kapsz-e bármekkora kamatot az ott tartott összegre.
Aki a folyószámlánál jobb, illetve hosszabb távra szóló megoldást keres, annak az állampapír kézenfekvő alternatíva lehet.
A FixMÁP jelenleg 7 százalékos éves kamatot kínál, a MÁP Plusz pedig sávosan emelkedő kamatozású konstrukció. Fontos előnyük, hogy a lakossági állampapírokon elért hozam adómentes, miközben egyes bankbetétek kamatát a 15 százalékos kamatadó mellett 13 százalékos szocho is csökkentheti. Az MNB is rámutat, hogy bankváltással akár 3-4 százalékponttal magasabb kamat is elérhető lenne, bár a kedvező betétkonstrukciók sokszor feltételekhez kötöttek.
Ha a pénzre hosszabb távon nincs szükség, szóba jöhetnek befektetési alapok, ETF-ek vagy más tőkepiaci megoldások is. Ezeknél nincs előre garantált hozam – ezért csak olyan pénzzel érdemes ilyen irányba lépni, amelyre nem lesz szükség néhány hónapon belül. Tartós befektetési számlán tartva az adóteher is csökkenthető, öt év után teljesen elkerülhető.
Az MNB adatai nem azt üzenik, hogy mindenkinek azonnal befektetővé kell válnia. Inkább azt, hogy a megszokásnak ára van. A vésztartalék helye lehet egy könnyen hozzáférhető számlán – de a hónapokig érintetlenül álló pénznél már érdemes tudatosabban dönteni.