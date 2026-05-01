Csillagászati összeget kérnek el érte, mégis sokan esküsznek erre a természetes anyagra

Drágább, mint az arany, kilója több mint 30 millió forintba kerül, mégis kevesen tudják, hogy milyen hasznos. A természetes gyógymódok iránti érdeklődés növekedésével egyre több méhészeti termék kerül reflektorfénybe – köztük a méhméreg is. Azonban ezzel párhuzamosan megszaporodtak a félrevezető állítások és túlzó ígéretek is – írja az Agroinform.
Egy egyed csak mikroszkopikus mennyiséget képes méhméregből termelni
Sokan úgy tekintenek a méhméregre, mint egy univerzális csodaszerre, amely minden problémára megoldást kínál. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb, és fontos tisztázni, mire alkalmas – és mire nem. A méhméreg rendkívül értékes és ritka anyag. Egy kilogramm ára akár a 30 millió forintot is elérheti, ami több tényező együttes eredménye.
- Nagyon kis mennyiségben nyerhető ki: egy méh csupán mikroszkopikus mennyiséget termel.
- Speciális gyűjtési technológia szükséges: elektromos impulzusokkal ingerlik a méheket, hogy mérget bocsássanak ki egy üvegfelületre, anélkül hogy elpusztulnának.
- Munka- és időigényes folyamat: sok méh és hosszú gyűjtési idő szükséges jelentősebb mennyiség előállításához.
- Tisztítása és feldolgozása is költséges.
Éppen ezért a tiszta méhméreg kereskedelmi forgalomban gyakorlatilag nem elérhető – a készítmények jellemzően hígított formában tartalmazzák.
A méhméreg egyik fő hatóanyaga a melittin, amelynek több bizonyított hatása is van: gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, regeneráló hatású.
A szakemberek elsősorban az alábbi problémák esetén javasolják:
- derék- és hátfájás,
- ízületi gyulladások,
- reumatikus panaszok,
- izomgörcsök,
- sportsérülések utáni regeneráció.
Kozmetikai célokra is használják, mivel enyhe bőrfeszesítő, úgynevezett „természetes botox” hatása lehet.
A piacon gyakran találkozni olyan állításokkal, amelyek nem megalapozottak. Ilyenek például: szemölcsök és anyajegyek eltávolítása, fogyás elősegítése,
minden betegség gyógyítása.
Ezek az ígéretek félrevezetők, és sok esetben csak marketingfogások. A legnagyobb veszély, hogy a vásárlók nem megfelelő célra használják a termékeket, vagy túlzott elvárásokat támasztanak velük szemben.
A méhméreg az úgynevezett apiterápia része, amely a méhészeti termékek gyógyászati felhasználását jelenti. Ide tartozik többek között: a méz, a propolisz, a méhpempő és a méhméreg.
A „természetes” jelző nem jelenti azt, hogy egy anyag teljesen kockázatmentes
Ezek a termékek hozzájárulhatnak: az immunrendszer támogatásához, a szervezet általános állapotának javításához, a regenerációs folyamatok erősítéséhez. Fontos azonban, hogy nem helyettesítik az orvosi kezelést, és célzottan, megfelelő tudással kell alkalmazni őket.
A szakértők szerint a tudatos döntés kulcsfontosságú. Érdemes: utánanézni a terméknek és a gyártónak, hiteles véleményeket olvasni, szakemberrel konzultálni, ellenőrizni az összetételt és a hatásokat. Egy megbízható forgalmazó mindig részletes tájékoztatást ad a termékről.
A méhméreg és más méhészeti termékek komoly allergiás reakciókat válthatnak ki. Ezért: allergia esetén használatuk kerülendő, új termék kipróbálásakor fokozott óvatosság szükséges. A „természetes” jelző nem jelenti azt, hogy egy anyag teljesen kockázatmentes.