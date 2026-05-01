Csillagászati összeget kérnek el érte, mégis sokan esküsznek erre a természetes anyagra

Drágább, mint az arany, kilója több mint 30 millió forintba kerül, mégis kevesen tudják, hogy milyen hasznos. A természetes gyógymódok iránti érdeklődés növekedésével egyre több méhészeti termék kerül reflektorfénybe – köztük a méhméreg is. Azonban ezzel párhuzamosan megszaporodtak a félrevezető állítások és túlzó ígéretek is – írja az Agroinform.

Egy egyed csupán mikroszkopikus mennyiségű méhméreg előállítására képes / Fotó: LightRocket via Getty Images/SOPA Images/Skanda Gautam / LightRocket via Getty Images/SOPA Images/Skanda Gautam

Sokan úgy tekintenek a méhméregre, mint egy univerzális csodaszerre, amely minden problémára megoldást kínál. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb, és fontos tisztázni, mire alkalmas – és mire nem. A méhméreg rendkívül értékes és ritka anyag. Egy kilogramm ára akár a 30 millió forintot is elérheti, ami több tényező együttes eredménye.

Nagyon kis mennyiségben nyerhető ki: egy méh csupán mikroszkopikus mennyiséget termel.

Speciális gyűjtési technológia szükséges: elektromos impulzusokkal ingerlik a méheket, hogy mérget bocsássanak ki egy üvegfelületre, anélkül hogy elpusztulnának.

Munka- és időigényes folyamat: sok méh és hosszú gyűjtési idő szükséges jelentősebb mennyiség előállításához.

Tisztítása és feldolgozása is költséges.

Éppen ezért a tiszta méhméreg kereskedelmi forgalomban gyakorlatilag nem elérhető – a készítmények jellemzően hígított formában tartalmazzák.

A méhméreg egyik fő hatóanyaga a melittin, amelynek több bizonyított hatása is van: gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, regeneráló hatású.

A szakemberek elsősorban az alábbi problémák esetén javasolják:

derék- és hátfájás,

ízületi gyulladások,

reumatikus panaszok,

izomgörcsök,

sportsérülések utáni regeneráció.

Kozmetikai célokra is használják, mivel enyhe bőrfeszesítő, úgynevezett „természetes botox” hatása lehet.

A piacon gyakran találkozni olyan állításokkal, amelyek nem megalapozottak. Ilyenek például: szemölcsök és anyajegyek eltávolítása, fogyás elősegítése,

minden betegség gyógyítása.

Ezek az ígéretek félrevezetők, és sok esetben csak marketingfogások. A legnagyobb veszély, hogy a vásárlók nem megfelelő célra használják a termékeket, vagy túlzott elvárásokat támasztanak velük szemben.

A méhméreg az úgynevezett apiterápia része, amely a méhészeti termékek gyógyászati felhasználását jelenti. Ide tartozik többek között: a méz, a propolisz, a méhpempő és a méhméreg.