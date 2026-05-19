Szabálytalankodtak az áramszolgáltatók, keményen bírságolt a hatóság

A szolgáltatásminőség folyamatos ellenőrzése és az ahhoz kapcsolódó előírások következetes betartatása alapvető fontosságú a fogyasztók biztonságos, megbízható és kiszámítható ellátásának garantálása érdekében. A MEKH kiemelt feladata, hogy a szolgáltatói teljesítmény értékelésével, rendszeres ellenőrzésekkel és szükség esetén hatósági intézkedésekkel ösztönözze a jogszabályoknak és minőségi követelményeknek megfelelő működést.

A fogyasztói jogok érvényesülése érdekében a Hivatal rendszeresen ellenőrzi többek között a villamos energia elosztói engedélyesek tevékenységére vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények betartását. Az áramszolgáltatók adatszolgáltatásán alapuló, 2024-es évet értékelő vizsgálat keretében a MEKH azt ellenőrizte, hogy a villamos energia elosztók mennyiben teljesítették a felhasználói igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó követelményeket – derül ki a MEKH keddi közleményéből.

A hatósági ellenőrzés feltárta, hogy a villamos energia elosztói engedélyesek -

az ELMŰ Hálózati Kft.,

az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.,

az MVM Démász Áramhálózati Kft.

és az MVM Émász Áramhálózati Kft.

– számos esetben nem tartották be az igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó ügyintézési határidőket. Az érintett engedélyeseket a Hivatal összesen 50 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Adatszolgáltatási hiányosságok miatt is büntetett a MEKH

A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatók, valamint elosztók szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésével kapcsolatos beszámolóit a MEKH adatmegbízhatósági szempontból is rendszeresen monitorozza. A 2024. évi szolgáltatásminőséget érintő adatszolgáltatások megbízhatósági megfelelőségét a földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatónál, valamint 5 földgáz és 6 villamos energia elosztói engedélyesnél vizsgálta a Hivatal. A vizsgálat feltárta, hogy az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. adatszolgáltatása vonatkozásában összesen 22 db alapadat esetében hibás adatközlés történt, ami miatt a Hivatal a szolgáltatóra 22,5 millió forint bírságot szabott ki.