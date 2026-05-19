Szabálytalankodtak az áramszolgáltatók, keményen bírságolt a hatóság

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva vizsgálta az engedélyesekre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesülését. A 2024. és 2025. évi tevékenységekre kiterjedő vizsgálat során feltárt jogsértések miatt a Hivatal az érintett engedélyeseket összesen 80 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.
A szolgáltatásminőség folyamatos ellenőrzése és az ahhoz kapcsolódó előírások következetes betartatása alapvető fontosságú a fogyasztók biztonságos, megbízható és kiszámítható ellátásának garantálása érdekében. A MEKH kiemelt feladata, hogy a szolgáltatói teljesítmény értékelésével, rendszeres ellenőrzésekkel és szükség esetén hatósági intézkedésekkel ösztönözze a jogszabályoknak és minőségi követelményeknek megfelelő működést.

Számos esetben talált problémákat az áramszolgáltatólknál a MEKH (képünk illusztráció)/Fotó: Unsplash

A fogyasztói jogok érvényesülése érdekében a Hivatal rendszeresen ellenőrzi többek között a villamos energia elosztói engedélyesek tevékenységére vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények betartását. Az áramszolgáltatók adatszolgáltatásán alapuló, 2024-es évet értékelő vizsgálat keretében a MEKH azt ellenőrizte, hogy a villamos energia elosztók mennyiben teljesítették a felhasználói igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó követelményeket – derül ki a MEKH keddi közleményéből.

A hatósági ellenőrzés feltárta, hogy a villamos energia elosztói engedélyesek - 

  • az ELMŰ Hálózati Kft., 
  • az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., 
  • az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 
  • az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt., 
  • az MVM Démász Áramhálózati Kft. 
  • és az MVM Émász Áramhálózati Kft. 

– számos esetben nem tartották be az igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó ügyintézési határidőket. Az érintett engedélyeseket a Hivatal összesen 50 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Adatszolgáltatási hiányosságok miatt is büntetett a MEKH

A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatók, valamint elosztók szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésével kapcsolatos beszámolóit a MEKH adatmegbízhatósági szempontból is rendszeresen monitorozza. A 2024. évi szolgáltatásminőséget érintő adatszolgáltatások megbízhatósági megfelelőségét a földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatónál, valamint 5 földgáz és 6 villamos energia elosztói engedélyesnél vizsgálta a Hivatal. A vizsgálat feltárta, hogy az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. adatszolgáltatása vonatkozásában összesen 22 db alapadat esetében hibás adatközlés történt, ami miatt a Hivatal a szolgáltatóra 22,5 millió forint bírságot szabott ki.

A MEKH a szolgáltatásminőségi adatok elemzése során megállapította továbbá, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 2025 harmadik negyedévében alulteljesítették a telefonon érkező hibabejelentések fogadására előírt szolgáltatási követelményt, amiért a Hivatal összesen 7,5 milliós bírságot állapított meg.

A bírságszankciók mellett a MEKH felhívta az engedélyeseket, hogy a fogyasztói érdekek maradéktalan érvényesülése érdekében tartsák be a szolgáltatásminőségre előírt követelményeket, továbbá a jogszabályokban előírt határidőket. A Hivatal hatósági jogkörében eljárva a jövőben is folyamatosan ellenőrzi az energiaszolgáltatók működését a fogyasztók védelme érdekében.

 

