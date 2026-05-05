Mélyen az uniós átlag alatt a magyar rezsiköltségek

Áprilisban az európai bruttó lakossági végfelhasználói (rezsi) árak az áram esetén hatalmas szórással ugyan, de átlagosan nagyjából stabilak voltak, a gázárak viszont már átlagosan is nőttek mintegy 5 százalékkal. Eltérő alakulásuk magyarázata elsősorban az, hogy abba a piac – vagyis magának a terméknek az árváltozása –, a villamos energia esetében körülbelül 51 százalékban szól bele a tarifa alakulásába, míg a gáz esetében mintegy 49 százalékban. A fennmaradó 49, illetve 51 százalékos hányadért a nemzeti fiskális és szabályozási elemek felelősek az elosztási tarifákon, az energiaadókon és az áfán keresztül – magyarázza havi elemzésében a finnországi VaasaETT, amelyet a Világgazdaság idéz.

Továbbra is a legolcsóbbak között a magyar rezsi

A rezsicsökkentésnek köszönhető, hogy Magyarországon a legolcsóbb a lakossági energia

A szabályozói beavatkozás – a rezsicsökkentés – áll amögött is, hogy az Európai Unión belül Magyarországon a legolcsóbb az áram és a gáz a háztartások számára, így volt ez még az energiaválság idején is. Teljes európai összevetésben azonban Kijev a negatív árrekorder, de Ukrajnában nem visszatértek a szocialista években alkalmazott hatósági árképzéshez, hanem el sem szakadtak tőle.

A rezsicsökkentés marad, de nem érinthetetlen. Emlékezetes, a szabályozói beavatkozás 2022 augusztusában szigorított a hazai rezsicsökkentés hatályán. Az átlagfogyasztás akkor bevezetett intézménye csak adott mennyiségű áram, illetve gáz felhasználását engedi meg rezsicsökkentett áron, az afeletti tételért már egy magasabb, de szintén hatósági árat kell fizetni. Érdekesség, hogy ez a megoldás sokkal jobban bünteti a gáz túlfogyasztását, mint az áramét.

Az eddigi közlések szerint a rezsicsökkentés marad a küszöbönálló kormányváltás után is. Ám él az átlagfogyasztás rendszere is, amellyel tovább módosítható a ma élő kedvezményrendszer.

Áprilisban tehát

Kijev,

Budapest,

Podgorica és

Belgrád

nyerte a lakossági áram olcsósági versenyét, vagyis két uniós és nem uniós főváros. Az európai átlagnál jellemzően alacsonyabban voltak a tarifák a közép-kelet-európai fővárosokban, kivéve Bukarestet, Prágát, Vilniust és Varsót. Budapest uniós elsősége kicsit javult a forint erősödésének köszönhetően, az összehasonlítás ugyanis euróban történik.