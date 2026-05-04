Csendben életbe lépett az „agráriumgyilkos” megállapodás, már most jöhet az olcsó import

Május 1-jétől átmenetileg életbe lépett a Mercosur-megállapodás, az erről szóló rendelet az Európai Unió hivatalos lapjában érhető el, ahogy a megállapodás szövege is. Ez a megállapodás vámkedvezmények igénybevételét teszi lehetővé az EU és a fenti dél‑amerikai országok közötti áruforgalomban, ha az áruk megfelelnek a meghatározott származási feltételeknek. A Mercosur-megállapodásból ez az ideiglenes kereskedelmi megállapodás (iTA) az átfogó partnerségi megállapodás ratifikálásáig maradhat érvényben, az Európai Parlament és a Tanács egyetértésével.

A dél-amerikai húsáru EU-s exportja is bővülhet a Mercosur-megállapodás miatt (illusztráció) Fotó: Pexels

Miként az Origón bemutattuk, az EU és a dél-amerikai országok között létrejött Mercosur-megállapodás elsősorban a már eleve nehéz helyzetben lévő európai agráriumra gyakorolt hatásai, valamint az élelmiszeripari termékek kínálatában megjelenő, a minőségre esetlegesen kedvezőtlen hatást jelentő hozadékai miatt került a viták középpontjába és a tiltakozások fókuszába. Bár az Európai Bizottság szerint a kontinens agráriumát védő passzusokat építettek az egyezségbe, a megállapodás különösen a mezőgazdasági szektorból nézve megosztó, ahol az európai gazdák a dél-amerikai import miatti versenyhátránytól tartanak, miközben a lépés jelentős változást hoz az EU és négy dél-amerikai ország – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti kereskedelmi kapcsolatokban, mintegy 800 millió embert érintve.

A teljes körű politikai és gazdasági társulási megállapodás végleges hatálybalépéséhez még szükség van az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek jóváhagyására. Ugyanakkor a most bejelentett átmeneti vagy ideiglenes alkalmazás lehetővé teszi, hogy a megállapodás kereskedelmi részei életbe lépjenek, mielőtt az összes EU-tagállam nemzeti parlamentje ratifikálná a teljes egyezményt.

Ez azt is jelenti – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásából –, hogy az exportálók és importálók egyszerűsített, illetve kedvezményes vámeljárást készíthetnek árujukra, erre vonatkozóan pedig már elérhető az Európai Bizottság útmutatója.