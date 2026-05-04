Csendben életbe lépett az „agráriumgyilkos” megállapodás, már most jöhet az olcsó import

Május 1-jétől átmenetileg életbe lépett a Mercosur-megállapodás, az erről szóló rendelet az Európai Unió hivatalos lapjában érhető el, ahogy a megállapodás szövege is. Ez a megállapodás vámkedvezmények igénybevételét teszi lehetővé az EU és a fenti dél‑amerikai országok közötti áruforgalomban, ha az áruk megfelelnek a meghatározott származási feltételeknek. A Mercosur-megállapodásból ez az ideiglenes kereskedelmi megállapodás (iTA) az átfogó partnerségi megállapodás ratifikálásáig maradhat érvényben, az Európai Parlament és a Tanács egyetértésével.
Mercosur-megállapodás: kedvezményes vámkezelést igényelhetnek az importőrök
Miként az Origón bemutattuk, az EU és a dél-amerikai országok között létrejött Mercosur-megállapodás elsősorban a már eleve nehéz helyzetben lévő európai agráriumra gyakorolt hatásai, valamint az élelmiszeripari termékek kínálatában megjelenő, a minőségre esetlegesen kedvezőtlen hatást jelentő hozadékai miatt került a viták középpontjába és a tiltakozások fókuszába. Bár az Európai Bizottság szerint a kontinens agráriumát védő passzusokat építettek az egyezségbe, a megállapodás különösen a mezőgazdasági szektorból nézve megosztó, ahol az európai gazdák a dél-amerikai import miatti versenyhátránytól tartanak, miközben a lépés jelentős változást hoz az EU és négy dél-amerikai ország – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti kereskedelmi kapcsolatokban, mintegy 800 millió embert érintve.
A teljes körű politikai és gazdasági társulási megállapodás végleges hatálybalépéséhez még szükség van az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek jóváhagyására. Ugyanakkor a most bejelentett átmeneti vagy ideiglenes alkalmazás lehetővé teszi, hogy a megállapodás kereskedelmi részei életbe lépjenek, mielőtt az összes EU-tagállam nemzeti parlamentje ratifikálná a teljes egyezményt.
Ez azt is jelenti – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásából –, hogy az exportálók és importálók egyszerűsített, illetve kedvezményes vámeljárást készíthetnek árujukra, erre vonatkozóan pedig már elérhető az Európai Bizottság útmutatója.
Egyszerűbb az import és az export is, de ez nem ad nyugalmat a gazdáknak
A NAV szerint az EU‑ból Argentínába, Brazíliába, Paraguayba vagy Uruguayba exportált áruk esetében a preferenciális származás származásmegjelölő nyilatkozattal igazolható:
- 6 000 euró értékig bármely uniós exportőr jogosult ilyen származási igazolást kiállítani.
- 6 000 euró felett csak regisztrált exportőr (REX) állíthat ki származásmegjelölő nyilatkozatot.
A nyilatkozatot nem kell aláírni.
Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a Mercosur-megállapodásnak az EU-n belül is vannak támogatói egyes testületi, valamint tagállami színtereket. Németország és Spanyolország például már alig várja, hogy vámmentesen exportálhasson a dél-amerikai országoknak.
Az importőrök az említett Mercosur-országokból (Bolívia később csatlakozhat a teljes egyezséghez) kedvezményes vámkezeléshez kapcsolódó, az előírás szerinti származásmegjelölő nyilatkozat, vagy az átmeneti időszakban (legfeljebb 5 évig) alkalmazható ún. „származási bizonyítványt” tölthetnek ki. Vagyis az EU-ba belépő áruk az EU által előírt vámdokumentációs eljárás alapján léphetnek csak be a kontinensre.
Félő ugyanakkor, hogy még a megállapodás átmeneti alkalmazása is idővel nagy nyomás alá helyezi az európai agráriumot. Az európai gazdák jelentős versenyhátrányba kerülhetnek az olcsóbb dél-amerikai importtal szemben, ami leszoríthatja a felvásárlási árakat. Eközben nőnek a minőségi és élelmiszerbiztonsági aggályok: félő, hogy a dél-amerikai országokból ellenőrizetlen, az EU-s szigorú előírásoknak (pl. növényvédő szerek használata) nem mindenben megfelelő élelmiszerek jelennek meg az unió piacán. Ráadásul a megállapodásból fakadóan fokozatosan nőhet a versenyegyenlőtlenség, aminek oka, hogy az uniós termelők szerint a megállapodás kiegyensúlyozatlan, mivel a dél-amerikai termelők alacsonyabb termelési költséggel és enyhébb környezetvédelmi szabályokkal működnek.