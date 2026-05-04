Mérgező fűszereket találtak – ne egye meg, ha ilyet vásárolt!

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott „Kaporlevél morzsolt 250 g” és „Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt 220 g” megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki benne – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), vagyis mérgező anyagot tartalmazhat.
Ezek az esetleg mérgező fűszerek kerültek forgalomba
Közleményükben azt írják, a Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termék tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról.
A hatóság jelezte: a vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát –megsemmisítését vagy elszállítását – nyomon követi.
Az érintett termékek:
Kaporlevél morzsolt
- Kiszerelés: 250 g
- LOT szám: 24081401A
- Minőségmegőrzési idő: 2027.03 31.
- Származási ország: Egyiptom
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt
- Kiszerelés: 220 g
- LOT szám és minőségmegőrzési idő: 24081402A (MM: 2027.03 31.) ; 25060404A (MM: 2027.03.31.) ; 25090501A (MM: 2026.10.31.)
- Származási ország: Egyiptom
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
A termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.
Ezek a vegyszerek lehetnek a termékekben
Mint ismert, a növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.
A hatóság arra kér mindenkit, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokuban van, azt ne fogyasszák el.