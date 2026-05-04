Mérgező fűszereket találtak – ne egye meg, ha ilyet vásárolt!

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott „Kaporlevél morzsolt 250 g” és „Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt 220 g” megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki benne – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), vagyis mérgező anyagot tartalmazhat.



Ezek az esetleg mérgező fűszerek kerültek forgalomba

Közleményükben azt írják, a Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termék tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról.

A hatóság jelezte: a vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát –megsemmisítését vagy elszállítását – nyomon követi.

Az érintett termékek:

Kaporlevél morzsolt

Kiszerelés: 250 g

LOT szám: 24081401A

Minőségmegőrzési idő: 2027.03 31.

Származási ország: Egyiptom

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt

Kiszerelés: 220 g

LOT szám és minőségmegőrzési idő: 24081402A (MM: 2027.03 31.) ; 25060404A (MM: 2027.03.31.) ; 25090501A (MM: 2026.10.31.)

Származási ország: Egyiptom

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

A termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

Ezek a vegyszerek lehetnek a termékekben

Mint ismert, a növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.