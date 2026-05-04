Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eltűnt Vlagyimir Putyin – itt az európai hírszerzés leleplezése

Jaj!

Mérgező fűszereket találtak – ne egye meg, ha ilyet vásárolt!

nfkh

Mérgező fűszereket találtak – ne egye meg, ha ilyet vásárolt!

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Morzsolt kaporlevél termékek kivonását kezdeményezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amelyben határérték feletti növényvédőszer-maradékot találtak. Ne használjon a mérgező fűszerből, ha esetleg ilyet vásárolt!
Link másolása
Vágólapra másolva!
nfkhegyiptomnemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságkaporlevél morzsolt 250 g

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott „Kaporlevél morzsolt 250 g” és „Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt 220 g” megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki benne – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), vagyis mérgező anyagot tartalmazhat.
 

mérgező fűszer, NFKH
Visszavonta a piacról a mérgező fűszert az NFKH Fotó: NFKH

Ezek az esetleg mérgező fűszerek kerültek forgalomba

Közleményükben azt írják, a Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termék tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról.

A hatóság jelezte: a vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát –megsemmisítését vagy elszállítását – nyomon követi.

Az érintett termékek:

Kaporlevél morzsolt

  • Kiszerelés: 250 g
  • LOT szám: 24081401A
  • Minőségmegőrzési idő: 2027.03 31.
  • Származási ország: Egyiptom
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt

  • Kiszerelés: 220 g
  • LOT szám és minőségmegőrzési idő: 24081402A (MM: 2027.03 31.) ; 25060404A (MM: 2027.03.31.) ; 25090501A (MM: 2026.10.31.)
  • Származási ország: Egyiptom
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
    A termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

Ezek a vegyszerek lehetnek a termékekben

Mint ismert, a növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

A hatóság arra kér mindenkit, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokuban van, azt ne fogyasszák el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!