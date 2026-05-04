Letarolta a világot az „Az ördög Pradát visel 2”

„Az ördög Pradát visel 2” – most jelent meg – és máris igazi kasszasiker. A Meryl Streep és Anne Hathaway főszereplésével készült film világszerte elképesztő, 233 millió dolláros bevétellel nyitott. Ez átszámítva nagyjából 199 millió euró, vagyis a produkció már az első napokban az év egyik legerősebb filmes debütálását hozta. Az első film a teljes pályafutása alatt összesen valamivel több mint 326 millió dollárt termelt, a bevétel összehasonlításakor azonban érdemes figyelembe venni a közben lezajlott pénzromlást, vagyis az inflációt is. De még ezzel együtt kijelenthető, hogy a produkció egy igazi siker.

Meryl Streep pályafutása során a legmagasabb kasszasiker-eredményt érte el amerikai premierként Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Meryl Streep újabb rekordot döntött

A 76 éves Meryl Streep ismét Miranda Priestly bőrébe bújt, és úgy tűnik, a közönség pontosan erre várt. Az amerikai és kanadai mozikban a film a becslések szerint 77 millió dollárt termelt, amivel maga mögé utasította a hétvége összes többi premierjét. A hírek szerint ez Meryl Streep pályafutásának legerősebb amerikai nyitása, vagyis a színészlegenda ismét bebizonyította: még mindig ő Hollywood egyik legnagyobb aduja.

A nők és a tinik vitték sikerre a filmet

A nemzetközi piacokon sem kellett szégyenkeznie a filmnek: az Egyesült Államokon kívül körülbelül 156 millió dollárt hozott. A siker egyik legnagyobb motorja a női közönség volt: a felmérések szerint a nézők 76 százaléka nő.

És nemcsak megnézték, hanem imádták is! A PostTrak adatai alapján a mozilátogatók 74 százaléka azt mondta, hogy mindenképpen ajánlaná a filmet a barátainak.

Nosztalgia, divat, hatalom – a tökéletes koktél

Nem csoda, hogy ekkora a felhajtás. A 2006-os első rész mára igazi kultfilmmé vált, amely világszerte több mint 326 millió dollárt hozott. A folytatás előtt az eredeti film nézettsége is látványosan megugrott, vagyis a rajongók alaposan ráhangolódtak Miranda Priestly nagy visszatérésére.

David A. Gross, a Franchise Entertainment Research elemzője szerint a film nyitása szenzációs egy vígjátékhoz képest. Úgy véli, a sikerhez hozzájárultak a jó kritikák, valamint az is, hogy a film nemcsak a divatról szól, hanem hatalomról, imázsról és sikerről is – olyan témákról, amelyek ma talán aktuálisabbak, mint valaha.