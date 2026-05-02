Rettegnek az érettségizők, hogy elveszi a munkájukat az AI és a robotok, de van-e alapja a félelmeiknek?

A klímapánik helyét mára szinte észrevétlenül az AI- és robotpánik vette át – állítja Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza, aki szerint a kérdés már nem az, hogy a gépek megjelennek-e a munkahelyeken, hanem az, hogy az ember mit tud hozzátenni ott, ahol már jelen vannak. „Sokáig az volt a megnyugtató közhely, hogy a robot a futószalagot, a mesterséges intelligencia az Excel-táblát váltja ki, a kreatív feladatok pedig az embernél maradnak. 2026-ban ez már nem igaz” – fogalmazott a szakértő az Infostartnak nyilatkozva.

A mesterséges intelligencia és a robotika fejlődése teljesen új alapokra helyezi az emberi munka értelmét és szerepét./Fotó: BMW Group

A legújabb humanoid robotok ugyanis már nagy nyelvi modellekre épülnek, képesek természetes nyelvű utasításokat értelmezni, és komplex, korábban emberi kompetenciának gondolt feladatokat is végrehajtani.

A Sanctuary AI Phoenix robotja kognitív munkákra specializálódott,

míg a Figure AI fejlesztései már háztartási feladatokat is elvégeznek.

A Barclays szerint a fordulat lényege, hogy az ember szerepe a kreatív, elemző és minőségbiztosítási területekre szűkül.

Magyarországon az automatizáció és az AI középtávon mintegy 922 ezer munkahelyet érinthet, ami a foglalkoztatottak negyedét jelenti. A McKinsey felmérése szerint a vállalatok 88 százaléka már használ AI-t, és közel negyedük autonóm rendszereket is alkalmaz. Horváth szerint a most érettségiző generáció pályakezdése esik majd egybe ezzel az átalakulással, ami különösen mély hatással lesz rájuk.

A változás mértékét jól mutatják az úgynevezett „sötét gyárak”, ahol teljesen automatizált termelés zajlik emberi jelenlét nélkül. Ezekben nincs szükség világításra vagy fűtésre, a robotok megszakítás nélkül dolgoznak. Kínában már működnek ilyen üzemek, és a Gartner szerint 2026-ra a gyártók többsége alkalmaz valamilyen „lights-out” megoldást. A hangsúly így a fizikai munkáról a folyamatok tervezésére és optimalizálására helyeződik át.

A robotok azonban már kiléptek a gyárakból. A norvég 1X Technologies NEO humanoidja például megjelent az otthonokban is, ahol háztartási feladatokat lát el, elsősorban az idősödő társadalmak igényeire reagálva. Ezzel párhuzamosan az LG „Zero Labor Home” koncepciója azt vetíti előre, hogy a háztartási munka jelentős része automatizálhatóvá válik, ami egyszerre csökkenti a terheket és alakítja át a szolgáltatási szektort.