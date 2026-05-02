Rettegnek az érettségizők, hogy elveszi a munkájukat az AI és a robotok, de van-e alapja a félelmeiknek?

A klímapánik helyét mára szinte észrevétlenül az AI- és robotpánik vette át – állítja Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza, aki szerint a kérdés már nem az, hogy a gépek megjelennek-e a munkahelyeken, hanem az, hogy az ember mit tud hozzátenni ott, ahol már jelen vannak. „Sokáig az volt a megnyugtató közhely, hogy a robot a futószalagot, a mesterséges intelligencia az Excel-táblát váltja ki, a kreatív feladatok pedig az embernél maradnak. 2026-ban ez már nem igaz” – fogalmazott a szakértő az Infostartnak nyilatkozva.
A legújabb humanoid robotok ugyanis már nagy nyelvi modellekre épülnek, képesek természetes nyelvű utasításokat értelmezni, és komplex, korábban emberi kompetenciának gondolt feladatokat is végrehajtani.
- A Sanctuary AI Phoenix robotja kognitív munkákra specializálódott,
- míg a Figure AI fejlesztései már háztartási feladatokat is elvégeznek.
A Barclays szerint a fordulat lényege, hogy az ember szerepe a kreatív, elemző és minőségbiztosítási területekre szűkül.
Magyarországon az automatizáció és az AI középtávon mintegy 922 ezer munkahelyet érinthet, ami a foglalkoztatottak negyedét jelenti. A McKinsey felmérése szerint a vállalatok 88 százaléka már használ AI-t, és közel negyedük autonóm rendszereket is alkalmaz. Horváth szerint a most érettségiző generáció pályakezdése esik majd egybe ezzel az átalakulással, ami különösen mély hatással lesz rájuk.
A változás mértékét jól mutatják az úgynevezett „sötét gyárak”, ahol teljesen automatizált termelés zajlik emberi jelenlét nélkül. Ezekben nincs szükség világításra vagy fűtésre, a robotok megszakítás nélkül dolgoznak. Kínában már működnek ilyen üzemek, és a Gartner szerint 2026-ra a gyártók többsége alkalmaz valamilyen „lights-out” megoldást. A hangsúly így a fizikai munkáról a folyamatok tervezésére és optimalizálására helyeződik át.
A robotok azonban már kiléptek a gyárakból. A norvég 1X Technologies NEO humanoidja például megjelent az otthonokban is, ahol háztartási feladatokat lát el, elsősorban az idősödő társadalmak igényeire reagálva. Ezzel párhuzamosan az LG „Zero Labor Home” koncepciója azt vetíti előre, hogy a háztartási munka jelentős része automatizálhatóvá válik, ami egyszerre csökkenti a terheket és alakítja át a szolgáltatási szektort.
A fejlődés egyik kulcseleme a flotta-tanulás: ha egy robot megtanul egy új feladatot, az a hálózaton keresztül azonnal elérhetővé válik az összes többi számára. „Ez egyszerre félelmetes és briliánsan hatékony” – mondja Horváth. A humanoid robotok gyártása is felfutóban van, ezt a piacot döntően kínai szereplők uralják.
A szolgáltatószektorban is egyre látványosabb az áttörés. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Japan Airlines például humanoid robotokat tesztel a tokiói Haneda repülőtéren, ahol csomagkezelési feladatokat látnak el. Ez már nem elszigetelt, monoton munkát jelent, hanem komplex, koordinációt igénylő környezetet.
A mesterséges intelligencia nem feltétlen veszi el, inkább átalakítja a munkát
A munkaerőpiaci hatások már most érzékelhetők. A Stanford kutatása szerint az AI által leginkább érintett szakmákban a pályakezdők foglalkoztatottsága jelentősen csökkent, miközben az idősebbeké nőtt. A fiatalok körében erősödik az aggodalom: a Z-generáció lelkesedése visszaesett, miközben nőtt a düh, és sokan aktívan ellenállnak az AI bevezetésének.
Horváth szerint ennek oka egyértelmű: „A Z-generáció éli meg először, hogy a belépő szintű állás elolvad alóla.” Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az AI nem megszünteti, hanem átalakítja a munkát. „Aki stratégiai gondolkodásban és kreativitásban erős, annak ez multiplikátor lehet.”
A mostani érettségi így szimbolikus határvonal: a régi munkaerőpiac egyik utolsó állomása, és egy új korszak kezdete. „A kérdés nem az, hogy meg tudjuk-e állítani ezt a folyamatot – mert nem tudjuk. A kérdés az, hogy fel tudjuk-e készíteni rá a társadalmat” – fogalmaz Horváth, hozzátéve: a változás már nem a jövő, hanem a jelen.