Morgan Stanley: az európai bankok dolgozóik 20%-át is kirúghatják a mesterséges intelligencia miatt

A Morgan Stanley elemzői szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése rövid távon akár 20%-os létszámcsökkentést is lehetővé tehet az európai bankoknál. Az elemzők, köztük Giulia Miotto egy kutatási feljegyzésben közölték, hogy a mesterséges intelligencia várhatóan 30%-os termelékenységnövekedést eredményez. A fejlesztés valószínűleg 10-20% közötti létszámleépítést eredményez a következő öt évben. Hozzátette, hogy a csökkenés nagy részét önkéntes távozások, például nyugdíjba vonulás révén fogják elérni - számolt be a Bloomberg.

A mesterséges intelligencia létszámleépítést eredményezhet/Fotó: Pexels

A mesterséges intelligencia felforgatja a munkahelyeket?

Számos bankvezető elismerte, hogy a mesterséges intelligencia felforgat majd néhány munkahelyet, mivel a vállalatok elkezdik bevezetni a technológiát a különböző funkciókban. A Standard Chartered Plc nemrégiben bejelentette, hogy közel 8000 támogató munkakört szüntet meg a következő négy évben, és ezt a mesterséges intelligenciához kötötte. Bill Winters vezérigazgató azt mondta, hogy a terv az „alacsonyabb értékű emberi tőkét” érintené, bár később bocsánatot kért a szóhasználatáért.

A Bloomberg korábbi jelentése szerint az HSBC Holdings Plc körülbelül 20 000 munkahely megszüntetését fontolgatja, feltételezve, hogy a mesterséges intelligencia segíteni fog a közép- és háttérirodák leépítésében.

A Commerzbank AG vezérigazgatója, Bettina Orlopp a múlt héten azt nyilatkozta, hogy a mesterséges intelligencia néhány éven belül körülbelül 350 millió eurós (407 millió dolláros) költségmegtakarítást eredményez. Az elemzők szerint a Morgan Stanley által előre jelzett létszámcsökkentés a teljes költség mintegy 4-9%-át kitevő megtakarítást eredményezne.

Az elemzők azt is elmondták, hogy a mesterséges intelligencia lehetőséget kínál a bevételek növelésére, például azáltal, hogy segít a bankoknak azonosítani, hogy milyen termékeket kínáljanak az egyes ügyfeleknek. Az integrált lakossági, megtakarítási, biztosítási és vagyonkezelési platformokkal rendelkező bankok jobban kihasználhatják ezt a tendenciát.