Vízszennyezés a Vértesben: reagált a Greenpeace vádjaira a Mészáros Csoport

A sajtóban megjelent hírek és a Greenpeace 2026. május 5-i közleménye kapcsán a társaság közölte, hogy kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi előírások betartását, valamint a felmerült kérdések tényszerű és alapos tisztázását. A vállalat tájékoztatása szerint a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. telephelyén már a hatvanas évek eleje óta folyik ipari tevékenység: a bányászatot és bányagép-javítást követően a kilencvenes évek végétől hulladékkezelés zajlott a területen. Azt is közölték, hogy a Mészáros Csoport 2025-ben vette át a társaságot, a telephelyet a már meglévő környezeti terheléssel együtt.

A Mészáros Csoport felveszi a kapcsolatot a Greenpeace Magyarországgal

Felidézték, hogy a 2015-ben észlelt benzolszennyezés miatt az illetékes hatóság kármentesítést rendelt el, amely 2018-tól folyamatosan zajlott a talajvíz esetében. A folyamat 2022-ben utómonitoring szakaszba lépett, amelyet eredetileg 2025 decemberében zártak volna le. Hozzátették azonban, hogy 2026 februárjában két monitoring kútban ismét szennyezést észleltek.

A laboratóriumi eredmények kézhezvétele után, 2026. március 9-én értesítették az illetékes hatóságot, amely ennek nyomán – a hatályos jogszabályok alapján – elrendelte a kármentesítési folyamat megismétlését. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 2026. április 20-án kelt határozatában rövid határidővel új tényfeltárás lefolytatására kötelezte a társaságot, tették hozzá.

Közlésük szerint ennek a kötelezettségnek eleget tesznek: a szükséges fúrások és mintavételek első üteme már lezárult. Ezzel párhuzamosan megkezdték a laboratóriumi vizsgálati eredmények feldolgozását is.

A vállalat azt is jelezte, hogy a teljes körű értékelés érdekében felveszi a kapcsolatot a Greenpeace Magyarországgal, és kéri a mintavételi jegyzőkönyvek, valamint a kapcsolódó dokumentációk átadását, hogy a tényfeltárás minél pontosabban történhessen meg.

Hangsúlyozták: a hatósági jóváhagyást követően haladéktalanul megkezdik a szennyezett közeg megtisztítását, amennyiben ez szükséges a környezet állapotának helyreállításához. A társaság célja, hogy minden releváns információ birtokában átfogó és objektív képet kapjon a kialakult helyzetről.

A közleményben kiemelték, hogy elkötelezettek a környezeti értékek védelme mellett, és az illetékes hatóságokkal együttműködve járnak el. A vizsgálatok lezárását követően további tájékoztatást ígérnek az eredményekről.