Büntetlenül lesz eregethető az energiaiparból a gyilkos gáz az EU-ban – ez a válasz az energiapiaci sokkra

Az Európai Unió úgy döntött, hogy felfüggeszti azt a szabályozást, amely előírta volna az olaj- és gázipari beszállítók számára, hogy jelentést tegyenek az ellátási láncaikban keletkező kibocsátásokról, ideértve a metánt is. A döntés hátterében az egyre súlyosbodó energiaválság áll, amely jelentősen megemelte az olaj- és gázárakat, miközben az országok versenyt futnak a szűkösen elérhető energiahordozók biztosításáért. A döntés szükségszerűnek látszik, ugyanakkor igazolja, amire elemzők már az energiaválságot előidéző iráni háború kitörése után felhívták a figyelmet: a piaci sokkhatások kezelésében a környezetvédelmi szempontok háttérbe szorulnak.

Átmenetileg büntetlenül hagyná az EU a metánkibocsátást az energiaiparban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az EU-s metánkibocsátás ötödét az energiaipar adja

A metán tisztán égő gáz, s mivel égés közben hőenergiát szolgáltat, ezért jelentős az ipari felhasználása. Használják hőtermelésre, egyes gépjárművek motorjaiban is. Ez a tulajdonsága egyúttal átok is: a metán a szén-dioxid melegesítési hatásának sokszorosával bír, ami a globlális felmelegedés szempontjából indokolttá és sürgetővé teszi, hogy az emberi tevékenységhez kapcsolódó kibocsátását visszafogják.

Ami ez utóbbit illeti, az ENSZ szerint három nagy gazdasági terület felel az emberi tevékenységhez köthető metánkibocsátás nagyjáért:

Bár a természetben folyamatosan zajlik metánkibocsátás, az emberi tevékenységhez kapcsolódóan annak elsődleges forrása (a becslések szerint 60 százaléka) a mezőgazdaság, különösen az állattartás. Számottevő a hulladékgazdálkodáshoz köthető metántermelés. Jelentős továbbá az energiaiparhoz köthető kibocsátás is, attól kezdődően, hogy a kőolaj és a földgáz kitermelésekor is szabadul fel metángáz, a célzott ipari felhasználásáig bezárólag.

Az EU úgynevezett metánrendelete ez utóbbi területhez kapcsolódik, és az energiaágazatban keletkező metánkibocsátás szigorú csökkentését célozza. A rendelet elsősorban az olaj-, gáz- és szénágazatra vonatkozik, mivel az uniós metánkibocsátás közel 19 százalékáért ezek a szektorok felelősek.

A 2024 júniusában elfogadott jogszabály kötelezően előírja a mérést, jelentéstételt, valamint a szivárgások felderítését és javítását az olaj-, gáz- és szénszektorban, 2030-tól pedig a behozatali szabályokat is szigorítja. A rendelet kapcsán ugyanakkor már tavaly szerettek volna egyes tagállamok enyhítést elérni, egyszerűsítésre hivatkozva, ám egyes értékelések szerint valójában a rendelet fellazításának céljával.