Kapóra jöhet a mesterséges intelligencia a magyar gazdaságnak: régi gondon segíthet

A mesterséges intelligencia (MI) történelmi gazdaságfejlesztési lehetőséget kínál. A McKinsey Global Institute becslése szerint az MI 2030-ig legalább 15 milliárd euró (kb. 5 400 milliárd forint) értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba: ez önmagában a GDP 6-7 százalékának felel meg, de az össz-nemzetgazdasági hatás akár ennél is több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja.
Jókor robban be az MI-iparág a magyar gazdaság szempontjából
A stratégiai tanácsadással foglalkozó globális vállalat közlése szerint elmúlt másfél évtizedben Magyarországon
- a foglalkoztatottság 81 százalékig emelkedett,
- a reálbérek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek.
Ám ez a struktúra elérte a lehetősége határait; a jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem kizárólag a termelékenység lehet – rögzíti a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya. A magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben.
„Jelenleg a versenyképesség fő korlátja az alacsony értékteremtés: a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad mind az uniós, mind a V4-átlagtól. A jelenség hátterében az alacsony hazai hozzáadott érték, a nagyvállalatok és kkv-k fejlettség különbsége és a mérsékelt innovációs képesség áll.
A mesterséges intelligencia pont ebben segíthet: hatékonyabbá és termelékenyebbé teheti a gazdaság szereplőit, ami által hatalmas a benne rejlő gazdasági potenciál
– állítja Havas András, a McKinsey partnere.
„Az MI nem oldja meg a gazdaság termelékenységi problémáit, csupán a lehetőséget teremti meg a gyorsításra: ma még nyitott kérdés, hogy Magyarország vállalatai, intézményei és munkavállalói képesek-e élni az eséllyel” – hangsúlyozta Matécsa Márta, a McKinsey partnere, hozzátéve: a tanulmányban azonosították azokat a stratégiai lépéseket, amelyek mentén az MI-re épülő gazdaságfejlesztés megvalósítható. A teljes tanulmányt – amely részletesen ismerteti a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, a megvalósítás feltételeit és a releváns nemzetközi példákat – a vállalat júniusban publikálja.
Összehasonlították, mely országokban épült be leginkább az MI a munka világába
Az imént említett összegzéshez kapcsolódik, hogy egy másik friss tanulmányban az MI munkavégzésben való elterjedtségét vizsgálták országok szerinti összehasonlításban.
Az MI globális térhódítása 2026-ban kettős arculatot mutat: míg az iparág vezető országa jelenleg az Egyesült Államok, addig az MI munkavégzésbe való integrálódásában még az első húsz ország közé sem fért be.
A Microsoft friss jelentése azt mutatja, hogy 2026 első negyedévében az egyes országok munkaképes korú lakosságának mekkora része használ rendszeresen MI-eszközöket. A cég becslése szerint azok számítanak aktív felhasználónak, akik havonta legalább 90 percet töltenek ilyen rendszerek használatával. Világszinten ma már a munkaképes korú felnőttek 17,8 százaléka használ rendszeresen mesterséges intelligenciát.
A vizsgálat nem az MI munkaerőpiaci hatásaira irányult, azaz nem az volt a kérdés, hány ember álláshelye szűnik meg az MI-nek köszönhetően, hanem az, mostanáig milyen mértékben épült be a munkavégzésbe a technológia.
