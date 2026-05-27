Kapóra jöhet a mesterséges intelligencia a magyar gazdaságnak: régi gondon segíthet

A McKinsey & Company elemzése szerint Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett: a foglalkoztatás bővülése helyett csak a termelékenységre épülő gazdasági fejlődés lehet sikeres, és ebben a mesterséges intelligenciára (MI) támaszkodva jelentős eredmények érhetőek el – a jól átgondolt stratégia akár a GDP 6-7 százalékának megfelelő értéket jelenthet 2030-ig. A vállalat hamarosan megjelenő, a magyar gazdaság lehetőségeire fókuszáló tanulmánya azonosítja azokat a területeket, ahol az MI a növekedés motorjává válhat.
A mesterséges intelligencia (MI) történelmi gazdaságfejlesztési lehetőséget kínál. A McKinsey Global Institute becslése szerint az MI 2030-ig legalább 15 milliárd euró (kb. 5 400 milliárd forint) értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba: ez önmagában a GDP 6-7 százalékának felel meg, de az össz-nemzetgazdasági hatás akár ennél is több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja.

Akár a magyar GDP 6-7 százalékának megfelelő értéket is teremthet az MI a következő években (illusztráció)
Jókor robban be az MI-iparág a magyar gazdaság szempontjából

A stratégiai tanácsadással foglalkozó globális vállalat közlése szerint elmúlt másfél évtizedben Magyarországon 

  • a foglalkoztatottság 81 százalékig emelkedett, 
  • a reálbérek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek.

Ám ez a struktúra elérte a lehetősége határait; a jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem kizárólag a termelékenység lehet – rögzíti a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya. A magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben. 

„Jelenleg a versenyképesség fő korlátja az alacsony értékteremtés: a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad mind az uniós, mind a V4-átlagtól. A jelenség hátterében az alacsony hazai hozzáadott érték, a nagyvállalatok és kkv-k fejlettség különbsége és a mérsékelt innovációs képesség áll. 

A mesterséges intelligencia pont ebben segíthet: hatékonyabbá és termelékenyebbé teheti a gazdaság szereplőit, ami által hatalmas a benne rejlő gazdasági potenciál

– állítja Havas András, a McKinsey partnere.

„Az MI nem oldja meg a gazdaság termelékenységi problémáit, csupán a lehetőséget teremti meg a gyorsításra: ma még nyitott kérdés, hogy Magyarország vállalatai, intézményei és munkavállalói képesek-e élni az eséllyel” – hangsúlyozta Matécsa Márta, a McKinsey partnere, hozzátéve: a tanulmányban azonosították azokat a stratégiai lépéseket, amelyek mentén az MI-re épülő gazdaságfejlesztés megvalósítható. A teljes tanulmányt – amely részletesen ismerteti a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, a megvalósítás feltételeit és a releváns nemzetközi példákat – a vállalat júniusban publikálja.

Összehasonlították, mely országokban épült be leginkább az MI a munka világába

Az imént említett összegzéshez kapcsolódik, hogy egy másik friss tanulmányban az MI munkavégzésben való elterjedtségét vizsgálták országok szerinti összehasonlításban. 

Az MI globális térhódítása 2026-ban kettős arculatot mutat: míg az iparág vezető országa jelenleg az Egyesült Államok, addig az MI munkavégzésbe való integrálódásában még az első húsz ország közé sem fért be. 

A Microsoft friss jelentése azt mutatja, hogy 2026 első negyedévében az egyes országok munkaképes korú lakosságának mekkora része használ rendszeresen MI-eszközöket. A cég becslése szerint azok számítanak aktív felhasználónak, akik havonta legalább 90 percet töltenek ilyen rendszerek használatával. Világszinten ma már a munkaképes korú felnőttek 17,8 százaléka használ rendszeresen mesterséges intelligenciát.

A vizsgálat nem az MI munkaerőpiaci hatásaira irányult, azaz nem az volt a kérdés, hány ember álláshelye szűnik meg az MI-nek köszönhetően, hanem az, mostanáig milyen mértékben épült be a munkavégzésbe a technológia.

Ezt a jelentést az Origón az egyik napokban megjelent cikkben mutattuk be részletesebben. 

 

