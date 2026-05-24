Beszivárgó ügynököt játszik az MI a munkában – meglepő, hogy melyik országban a legjobb ebben

Az MI globális térhódítása 2026-ban kettős arculatot mutat: míg az iparág vezető országa jelenleg az Egyesült Államok, addig az MI munkavégzésbe való integrálódásában még az első húsz ország közé sem fért be. A Microsoft friss jelentése alapján készített Visual Capitalist összeállítás adatai azt mutatják, hogy 2026 első negyedévében az egyes országok munkaképes korú lakosságának mekkora része használ rendszeresen MI-eszközöket. A Microsoft becslése szerint azok számítanak aktív felhasználónak, akik havonta legalább 90 percet töltenek ilyen rendszerek használatával. Világszinten ma már a munkaképes korú felnőttek 17,8 százaléka használ rendszeresen mesterséges intelligenciát.
MI-használat: kisebb országok alkotják az élbolyt
A lista világ élén toronymagasan az Egyesült Arab Emírségek áll, ahol az MI-használat aránya meghaladja a 70 százalékot. A második helyen Szingapúr következik 63 százalékkal. Az iparági vezető Egyesült Államok még a globális top 20-ba sem fér be, annak ellenére, hogy a világ vezető MI-vállalatainak jelentős része ott működik.
Európa szintén az MI-alkalmazás egyik központjává vált:
- Norvégia,
- Írország,
- Franciaország,
- Spanyolország és Hollandia egyaránt 40 százalék feletti használati arányt ért el.
A rangsor arra utal, hogy a világ legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljeinek létrehozása önmagában még nem garantálja a technológia széles körű mindennapi használatát, már csak azért is, mert az MI-k tekintetében a hallucináció nem egy irodalmi jellegű fordulat, hanem lényeges, komoly pénzügyi vonatkozásokat mozgató jelenség.
Íme a top 10-es rangsor:
|Helyezés
|Ország
|2026 Q1
|2025 első félév
|1.
|Egyesült Arab Emírségek
|70,1%
|59,4%
|2.
|Szingapúr
|63,4%
|58,6%
|3.
|Norvégia
|48,6%
|45,3%
|4.
|Írország
|48,4%
|41,7%
|5.
|Franciaország
|47,8%
|40,9%
|6.
|Spanyolország
|44,2%
|39,7%
|7.
|Új-Zéland
|43,0%
|37,6%
|8.
|Egyesült Királyság
|42,2%
|36,4%
|9.
|Hollandia
|42,1%
|36,3%
|10.
|Katar
|41,8%
|35,7%
Az olyan, a világ legnagyobbjaihoz képest kisebb gazdaságok, mint az Egyesült Arab Emírségek vagy Szingapúr, gyorsabban integrálták az MI-t az üzleti életbe, az oktatásba és az állami szolgáltatásokba. Ezt központosított digitális stratégiákkal és jelentős infrastruktúra-fejlesztésekkel érték el.
Európa erős teljesítménye mögött szintén a vállalatok magas szintű digitalizációja, a fejlett szélessávú infrastruktúra és a digitálisan képzett munkaerő áll.
Ezzel szemben sok feltörekvő gazdaság még csak az alkalmazás korai szakaszában jár. Ez egyre nagyobb globális MI-szakadékot eredményezhet, amely a következő évtizedben alapjaiban formálhatja át a termelékenységet és a gazdasági versenyképességet.
Az Egyesült Államok az MI-fejlesztésben vezet, nem a használatban
Az Egyesült Államokban a mesterséges intelligencia használati aránya 31,3 százalék, ami 20 másik ország mögé sorolja, annak ellenére, hogy az ország világelső az MI-beruházások és az infrastruktúra terén.
Ennek a látszólagos ellentmondásnak egyik oka a gazdasági méret.
Egy hatalmas munkaerőpiacon jóval nehezebb széles körben bevezetni az MI-eszközöket, mint kisebb, digitálisan központosított gazdaságokban, például Szingapúrban vagy az Egyesült Arab Emírségekben.
A rangsor ugyanakkor ismét rámutat: a legjobb MI-modellek megalkotása nem jelent automatikusan tömeges felhasználást.
Az adatok egy másik fontos törésvonalat is kiemelnek: különválik az MI fejlesztése és tényleges alkalmazása. Miközben az Egyesült Államok dominál a modellek fejlesztésében, a chiptervezésben és a kockázati tőkebefektetésekben, több kisebb ország gyorsabban integrálja az MI-t a mindennapi munkafolyamatokba.
Az MI-használat az Egyesült Államokon belül is rendkívül egyenetlen. Az erős technológiai ökoszisztémával és magas digitális szakértelemmel rendelkező régiókban jóval magasabb a használati arány, mint a kevésbé digitalizált államokban. Egy külön kutatás szerint Washington államban a munkavállalók 22,4 százaléka használ MI-t, míg Dél-Dakotában ez az arány csupán 13,1 százalék.
Ázsia lett a leggyorsabban növekvő MI-régió
A világ 15 leggyorsabban növekvő MI-piacából 10 már Ázsiában található:
- Dél-Koreában az MI-használat 43,2 százalékkal nőtt 2025 első fele és 2026 első negyedéve között, ami a legnagyobb növekedés globális szinten;
- Thaiföldön 36,2 százalék, Japánban 34,1 százalék, míg
- Mongóliában 32,2 százalék volt a bővülés.
Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban ugyanebben az időszakban 19 százalékos növekedést mértek.
A robbanásszerű terjedés hátterében az is áll, hogy az MI-rendszerek jelentősen fejlődtek a nem angol nyelvek kezelésében, így sokkal hasznosabbá váltak az ázsiai piacokon. Emellett a régió komoly beruházásokat hajt végre digitális infrastruktúrába.
Kína továbbra is viszonylag alacsony, 16 százalékos szinten áll, de az ország mérete miatt már kisebb növekedés is több százmillió új MI-felhasználót jelenthet rövid idő alatt. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Kína is vezető szerepet játszik az MI-modellek fejlesztésében — különösen a nyílt forráskódú rendszerek területén —, ugyanakkor a tényleges felhasználás továbbra is elmarad több regionális versenytársától.
Az MI-terjedés lehet a következő gazdasági törésvonal
A térkép egyre élesebb globális megosztottságot mutat a mesterséges intelligenciát gyorsan integráló országok és a lemaradók között.
A magasabb alkalmazási aránnyal rendelkező gazdaságok több közös jellemzővel bírnak: erős internetes infrastruktúra, szolgáltatásközpontú gazdaság, magas digitális írástudás, valamint jelentős felhőalapú és MI-oktatási beruházások.
Ezzel szemben Afrika számos alacsonyabb jövedelmű térsége és Dél-Ázsia egyes részei továbbra is komoly akadályokkal küzdenek, például a korlátozott internet-hozzáféréssel, az eszközök magas árával és a vállalati MI-integráció hiányával.
Ahogy a mesterséges intelligencia egyre mélyebben épül be a mindennapi munkába, az alkalmazási különbségek meghatározhatják, mely országok élvezhetik a legnagyobb termelékenységi és gazdasági előnyöket a következő évtizedben — hasonlóan ahhoz, ahogyan az internet elterjedése alakította át a globális versenyképességet a digitális korszak hajnalán.
A mesterséges intelligencia használatában Magyarország a 19. helyen áll a globális ranglistán a 147 országra kiterjedő felmérés szerint, a visegrádi országok közül pedig Magyarországon a legmagasabb a mesterséges intelligencia használatának aránya. Magyarországon a munkaképes korú lakosság 32,2 százaléka használt mesterséges intelligenciát 2026 első negyedévében, megelőzve például Dániát, Németországot vagy Tajvant. Ezzel az ország megtartotta az előző évben megszerzett pozícióját. A régión belül Lengyelország 31 százalékkal és Csehország 30,1 százalékkal ugyancsak az élmezőnyhöz tartozik a mesterséges intelligencia használatában.