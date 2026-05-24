Beszivárgó ügynököt játszik az MI a munkában – meglepő, hogy melyik országban a legjobb ebben

Az MI globális térhódítása 2026-ban kettős arculatot mutat: míg az iparág vezető országa jelenleg az Egyesült Államok, addig az MI munkavégzésbe való integrálódásában még az első húsz ország közé sem fért be. A Microsoft friss jelentése alapján készített Visual Capitalist összeállítás adatai azt mutatják, hogy 2026 első negyedévében az egyes országok munkaképes korú lakosságának mekkora része használ rendszeresen MI-eszközöket. A Microsoft becslése szerint azok számítanak aktív felhasználónak, akik havonta legalább 90 percet töltenek ilyen rendszerek használatával. Világszinten ma már a munkaképes korú felnőttek 17,8 százaléka használ rendszeresen mesterséges intelligenciát.

MI-használat: kisebb országok alkotják az élbolyt

A lista világ élén toronymagasan az Egyesült Arab Emírségek áll, ahol az MI-használat aránya meghaladja a 70 százalékot. A második helyen Szingapúr következik 63 százalékkal. Az iparági vezető Egyesült Államok még a globális top 20-ba sem fér be, annak ellenére, hogy a világ vezető MI-vállalatainak jelentős része ott működik.

Európa szintén az MI-alkalmazás egyik központjává vált:

Norvégia,

Írország,

Franciaország,

Spanyolország és Hollandia egyaránt 40 százalék feletti használati arányt ért el.

A rangsor arra utal, hogy a világ legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljeinek létrehozása önmagában még nem garantálja a technológia széles körű mindennapi használatát, már csak azért is, mert az MI-k tekintetében a hallucináció nem egy irodalmi jellegű fordulat, hanem lényeges, komoly pénzügyi vonatkozásokat mozgató jelenség.

Íme a top 10-es rangsor:

Helyezés Ország 2026 Q1 2025 első félév 1. Egyesült Arab Emírségek 70,1% 59,4% 2. Szingapúr 63,4% 58,6% 3. Norvégia 48,6% 45,3% 4. Írország 48,4% 41,7% 5. Franciaország 47,8% 40,9% 6. Spanyolország 44,2% 39,7% 7. Új-Zéland 43,0% 37,6% 8. Egyesült Királyság 42,2% 36,4% 9. Hollandia 42,1% 36,3% 10. Katar 41,8% 35,7%

Az olyan, a világ legnagyobbjaihoz képest kisebb gazdaságok, mint az Egyesült Arab Emírségek vagy Szingapúr, gyorsabban integrálták az MI-t az üzleti életbe, az oktatásba és az állami szolgáltatásokba. Ezt központosított digitális stratégiákkal és jelentős infrastruktúra-fejlesztésekkel érték el.

Európa erős teljesítménye mögött szintén a vállalatok magas szintű digitalizációja, a fejlett szélessávú infrastruktúra és a digitálisan képzett munkaerő áll.