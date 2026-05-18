Vörös riasztást adott ki a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet – rengeteg Microsoft terméket érint

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NBSZ NKI) riasztást ad ki a Microsoft szoftvereket érintő kritikus kockázati besorolású sérülékenységek kapcsán, azok súlyossága, kihasználhatósága és a szoftverek széleskörű elterjedtsége miatt.

Riasztást adott ki a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet számos Microsoft terméket érintően (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ezekről a Microsoft termékekről van szó – hosszú a lista

A Microsoft tárgyhavi biztonsági csomagjában összesen 137 különböző biztonsági hibát javított, ugyanakkor a javítások között nem szerepelt olyan nulladik napi (zero-day) sebezhetőség, amelyet a Microsoft tájékoztatása szerint a javítás kiadása előtt nyilvánosan publikáltak vagy aktívan kihasználtak volna a támadók.

Az NBSZ NKI a biztonsági frissítések haladéktalan telepítését javasolja, amelyek elérhetőek az automatikus frissítéssel, valamint manuálisan is letölthetők a gyártói honlapokról.

Érintett termékek és szerepkörök:

Windows Rich Text Edit, M365 Copilot, Windows Native WiFi Miniport Driver, Windows Rich Text Edit Control, .NET, Microsoft Teams, Azure Monitor Agent, Azure Machine Learning, Windows Filtering Platform (WFP), Azure Managed Instance for Apache Cassandra, Microsoft Office SharePoint, Copilot Chat (Microsoft Edge), Azure SDK, Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, Windows Event Logging Service, Windows Cloud Files Mini Filter Driver, Windows TCP/IP, Windows Message Queuing, Windows Win32K – GRFX, Windows Win32K – ICOMP, Windows Kernel, Microsoft Partner Center, Windows Kernel-Mode Drivers, Windows DWM Core Library, Windows Telephony Service, Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol, Windows Projected File System, Windows Link-Layer Discovery Protocol (LLDP), Windows Print Spooler Components, Windows Application Identity (AppID) Subsystem, Windows Ancillary Function Driver for WinSock, Windows Storport Miniport Driver, Windows Storage Spaces Controller, Windows GDI, Telnet Client, Windows Internet Key Exchange (IKE) Protocol, Azure Cloud Shell, Microsoft Edge for Android, Azure AI Foundry M365 published agents, Microsoft Office Click-To-Run, Windows Admin Center.