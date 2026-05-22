Döntött az Európai Tanács: minden macskát és kutyát mikrochippel kell ellátni

Az Európai Unió Tanácsa ma új jogszabályt fogadott el, amely első alkalommal határoz meg harmonizált, uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomonkövethetőségére vonatkozóan. Az új szabályok közös követelményeket vezetnek be a macskák és kutyák uniós piacon történő forgalomba hozatalával foglalkozó tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoznak létre az Unió egész területén a teljes nyomonkövethetőség biztosítása érdekében. Ezen belül kötelezővé válik minden kutya és macska mikrochippel való ellátása is.

A jövőben kötelező lesz minden macskát és kutyát mikrochippel ellátni

A szabályozás az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztési gyakorlatokkal és az online kisállat-értékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is reagál, amelyek jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt.

A szabályozás főbb elemei

Szigorúbb állatjóléti követelmények vonatkoznak majd a tenyésztésre, a tartásra, a gondozásra és az állatorvosi ellátásra.

A szélsőséges testalkatú macskákat és kutyákat kizárják a versenyekről, kiállításokról és bemutatókról.

A macskákra és kutyákra vonatkozó online hirdetéseknek tartalmazniuk kell majd ellenőrizhető azonosító adatokat.

Harmadik országokból származó importra egyenértékű nyomonkövethetőségi és állatjóléti előírások vonatkoznak.

Az illetékes nemzeti hatóságok profitálhatnak a megerősített végrehajtási és határokon átnyúló együttműködési mechanizmusokból.

A rendelet fokozatosan vezeti be a kötelező azonosítási és regisztrációs követelményeket az Európai Unióban forgalomba hozott vagy tartott kutyák és macskák, beleértve a magántulajdonban lévő állatokat is, szakaszos végrehajtási időszakokkal.

A jogszabály várhatóan jelentősen javítja az átláthatóságot a háziállat-kereskedelemben, miközben segíti a hatóságokat a csalárd gyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok kezelésében.

A megállapodásban biztosított főbb jóléti elvek:

A tenyésztés szabályozott, gyakorisági korlátozásokkal, valamint minimális és maximális életkorral.

Bizonyos tenyésztési gyakorlatok tilosak, például a beltenyésztés (szülők és utódok, testvérek és féltestvérek, valamint nagyszülők és unokák közötti tenyésztés); a megállapodás tisztázza, hogy a beltenyésztés ennek ellenére alkalmazható a korlátozott genetikai állományú helyi fajták megőrzésére.

Hibridek (vad fajokkal való keresztezés eredményei) tenyésztése tilos.

A fájdalmas csonkítások, mint például a fülek levágása, a farok rövidítése vagy a karmok eltávolítása, tilosak, kivéve, ha ezek a gyakorlatok orvosilag indokoltak.

Elegendő tiszta és friss vizet, elegendő élelmet és megfelelő lakhatási körülményeket kell biztosítani.

A kutyáknak naponta hozzáférést kell biztosítani a szabadtéri területhez, vagy naponta sétáltatni kell őket: ez a nyolc hetesnél idősebb kutyákra vonatkozik.

A vállalkozókra és a létesítményekre vonatkozó követelmények

Minden macskát és kutyát mikrochippel kell ellátni, és regisztrálni kell egy nemzeti adatbázisban, mielőtt eladásra vagy adományozásra kerülnének: minden adatbázis interoperábilis lesz más uniós országok adatbázisaival, és online is elérhető lesz.

A macskákról vagy kutyákról gondoskodó embereknek megfelelően kell érteniük a viselkedésüket és szükségleteiket.

A létesítményeknek biztosítaniuk kell az állatorvosok látogatását.

Macskák vagy kutyák eladása vagy adományozása esetén az állatokért felelős személynek fel kell hívnia a figyelmet a felelős tartásra.

A kezelők nem hagyhatnak magukra macskákat vagy kutyákat.

A két császármetszésen átesett nőstény macskákat és kutyákat egészségük és jólétük védelme érdekében nem használják tenyésztésre.

A szélsőséges tulajdonságokkal rendelkező macskákat és kutyákat ki kell zárni a tenyésztésből, hogy megakadályozzuk ezen tulajdonságok jövőbeli generációkra való átörökítését, ha nagy a kockázata annak, hogy azok káros hatással vannak a saját vagy utódaik jólétére.

A szélsőséges testalkati tulajdonságokkal vagy csonkításokkal rendelkező macskákat és kutyákat kizárják a versenyekről, kiállításokról és bemutatókról.

