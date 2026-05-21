Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ön is használja?

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Sport

Olasz focihorror: sportvezető családját is bántalmazták az elképesztő tömegverekedésben – videó

bébiétel

Riasztó eredmények: mikroműanyagokkal szennyezett több bébiétel is

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Greenpeace tanulmánya mikroműanyagokat talált a Nestlé és a Danone műanyag tasakokban árusított bébiételeiben, ami aggodalmat keltett. A tanulmányban minden gyártótól három bébiételes zacskót vizsgáltak meg, és minden elemzett mintában találtak mikroműanyag részecskéket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bébiételGreenpeacemikroműanyag

A Greenpeace International környezetvédelmi szervezet megbízásából készült tanulmány szerint mikroműanyagokat találtak az eldobható műanyag zacskókban árusított bébiételekben.

Mikroműanyagokat találtak az eldobható műanyag zacskókban árusított bébiételekben
Mikroműanyagokat találtak az eldobható műanyag zacskókban árusított bébiételekben/Fotó: Sansoen Saengsakaorat / Shutterstock

Mikroműanyag a bébiételekben

A Greenpeace kutatási jelentése szerint mikroműanyagokat találtak a Nestlé Gerber és a Danone Happy Baby Organics termékeiben. A tanulmányban minden gyártótól három bébiételes tasakot vizsgáltak. Minden elemzett mintában találtak mikroműanyag-részecskéket. Az elvégzett tesztek arra utalnak, hogy maga a műanyag csomagolás is lehet a mikroműanyagok forrása.

A Nestlé terméke teáskanálonként 270, a Danone terméke pedig 495 mikroműanyag részecskét tartalmazott. A tanulmány számos műanyaggal kapcsolatos vegyi anyagot is azonosított mind az élelmiszerekben, mind a csomagolásban.

Sajtóközleményében a Greenpeace most azt követeli, hogy minden bébiétel-gyártó vizsgálja meg termékeit, és bizonyítsa, hogy azok nem veszélyeztetik a gyermekeket. Graham Forbes, a Greenpeace USA globális műanyagkampányának vezetője elmondta:

„Ez a tanulmány figyelmeztető jel a szülők számára mindenhol, akik megbíznak ezekben a márkákban, hogy gyermekeiket helyezzék előtérbe. A műanyagfüggő vállalatok, mint például a Nestlé és a Danone, egyértelmű válasszal tartoznak a családoknak: mit tesznek a mikroműanyagok és a vegyszerek eltávolítása érdekében a babáknak értékesített termékeikkel?”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!