Riasztó eredmények: mikroműanyagokkal szennyezett több bébiétel is

A Greenpeace International környezetvédelmi szervezet megbízásából készült tanulmány szerint mikroműanyagokat találtak az eldobható műanyag zacskókban árusított bébiételekben.

Mikroműanyag a bébiételekben

A Greenpeace kutatási jelentése szerint mikroműanyagokat találtak a Nestlé Gerber és a Danone Happy Baby Organics termékeiben. A tanulmányban minden gyártótól három bébiételes tasakot vizsgáltak. Minden elemzett mintában találtak mikroműanyag-részecskéket. Az elvégzett tesztek arra utalnak, hogy maga a műanyag csomagolás is lehet a mikroműanyagok forrása.

A Nestlé terméke teáskanálonként 270, a Danone terméke pedig 495 mikroműanyag részecskét tartalmazott. A tanulmány számos műanyaggal kapcsolatos vegyi anyagot is azonosított mind az élelmiszerekben, mind a csomagolásban.

Sajtóközleményében a Greenpeace most azt követeli, hogy minden bébiétel-gyártó vizsgálja meg termékeit, és bizonyítsa, hogy azok nem veszélyeztetik a gyermekeket. Graham Forbes, a Greenpeace USA globális műanyagkampányának vezetője elmondta:

„Ez a tanulmány figyelmeztető jel a szülők számára mindenhol, akik megbíznak ezekben a márkákban, hogy gyermekeiket helyezzék előtérbe. A műanyagfüggő vállalatok, mint például a Nestlé és a Danone, egyértelmű válasszal tartoznak a családoknak: mit tesznek a mikroműanyagok és a vegyszerek eltávolítása érdekében a babáknak értékesített termékeikkel?”