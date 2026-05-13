Reagált a Mol a sajtóban megjelent állításokra: ezt mondják a dízel üzemanyagról

A sajtóban olyan információk jelentek meg, amelyek szerint a kisebb benzinkutaknak küldött Mol-értesítés alapján a jelenlegi körülmények fennmaradása esetén szerdára kimerülhet a stratégiai dízelkészlet. A Mol ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is biztosított a benzin- és dízelellátás, minden partnerüket kiszolgálják.

A Mol szerint stabil az ellátás

A kisebb benzinkutakat tömörítő Független Benzinkutasok Szövetsége attól tart, hogy ellátási hiány alakulhat ki dízelből, mivel a stratégiai tartalék dízelrésze hamarosan elfogyhat, ezért a kereskedők számára hatósági áron értékesítené a Mol az üzemanyagot. A kutaknak a hatósági árakon kell értékesíteniük a dízelt, ami azt jelenti, hogy veszteséggel kénytelenek működni, ami szövetségük szerint bezáráshoz vezethet, a bezárás miatt pedig területi jelleggel dízelhiány alakulhat ki.

Emiatt a szövetség gyors beavatkozást sürget arra az esetre, ha a hét folyamán valóban ilyen helyzet állna elő. A Mol azonban kiemelte: a probléma hátterében nem üzemanyaghiány, hanem a jelenlegi árszabályozás áll.

A vállalat kommunikációs osztálya kedden késő este az alábbi közleményt adta ki, amelyet változatlan formában közlünk:

„Reagálva a sajtóban megjelent hírekre a dízel-tartalék esetleges elfogyásáról, a Mol a következő kommentet teszi:

„Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, dízel és benzin egyaránt rendelkezésre áll. A Mol minden partnerét kiszolgálja, ezáltal biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást.”

Az MTI kérdésére a vállalat megerősítette: jelenleg elegendő mennyiségű üzemanyag áll rendelkezésre az országban. Legfeljebb az állami stratégiai készletből a Mol számára biztosított dízelmennyiség fogyhat el szerdára, ugyanakkor a társaság saját termelésből ezt követően is folyamatosan ellátja partnereit, így az ország üzemanyag-ellátása továbbra is zavartalan maradhat.