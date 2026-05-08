Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Sokkot kaptak a tudósok: kiderült, mi volt a 3I/ATLAS rejtélyes szállítmánya

Váratlan bejelentés: az ISIS-től tépázott országba térhet vissza a MOL-INA, és nem a gyapotért

13 perce
Olvasási idő: 8 perc
Az INA és a MOL-csoport képviselő egyeztetéseket folytattak a szír olajvállalat (Syrian Petroleum Company, SPC) magas szintű delegációjával. A háromnapos hivatalos egyeztetések középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítási lehetőségei álltak. A MOL az INA-n keresztül van jelen Szíriában, ahová most a politikai stabilitás és az államrend megerősödése teremtette helyzetben térhet vissza.
Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása. A csoport jelenleg azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába. Mindkét fél konstruktívnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, hangsúlyozva közös érdeküket, hogy egy életképes megoldást találjanak a működés újraindítására - adta hírül a MOL és az INA közös közleménye.

A MOL által közreadott kép a delegáció Krk-szigeten tett látogatásáról
Fotó: MOL

Több mint egy évtized után térhet vissza MOL-INA Szíriába

A MOL hosszú ideje jelen van Szíriában, ám a 2010-es évek elején a belpolitikai bizonytalanság, majd a 2013-tól kezdődően megerősödő Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet miatt működését sokáig a bizonytalanság övezte. Bár az ISIS 2019-ben elvesztette az utolsó általa ellenőrzött területeket Szíriában, 2025-ben pedig megbukott az Aszad-rezsim, az erősödő stabilitás mellett továbbra is jelen van a bizonytalanság, és a terrorszervezet is aktív maradt, az Egyesült Államok kivonulásával pedig keletkezett némi vákum az országban. 

Szíria a világ második legnagyobb gyapottermelője, az ország pedig számít az európai befektetőkre - tette egyértelművé a szír vezetés idén februárban. Az akkor a Dubajban tartott kormányzati világtalálkozón a szíriai befektetési hatóság elnöke közvetlenül az európai befektetőkhöz fordult.

A MOL-INA csoport ugyanakkor most azt mérlegeli a szíriai partnerrel közösen, hogy lehetséges-e a visszatérés illetve a jelenlét reaktiválása az országba. Az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette, vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató, valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója. A delegáció a MOL budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott. Továbbá szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Šušnjar miniszterrel.

A hivatalos program részeként május 5-én, kedden a delegáció ellátogatott a horvátországi Krk szigetén található LNG-terminálhoz is. 

A látogatás rávilágított 

  • az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálásának, valamint 
  • a modern infrastruktúra kiépítésének kulcsfontosságú szerepére a mediterrán energiaközpontban.

A látogatás egyik mérföldköve a közös szakértői csoport május 6-án, szerdán tartott ülése volt, ahol megvitatták az INA szíriai működésének leállítása óta eltelt időszak infrastruktúrájára és a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérés főbb megállapításait. 

A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről.

Az INA és a MOL is elégedett a tárgyalásokkal

Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke így nyilatkozott: „Elégedettek vagyunk a szíriai féllel folytatott tárgyalások eddigi előrehaladásával, és biztatónak tartjuk azt a konstruktív szellemiséget, amelyben ezek zajlanak. 

Ugyanakkor a több mint egy évtized után történő visszatérés Szíriába összetett feladat – továbbra is vannak kérdések, amelyeket rendezni kell, beleértve a szabályozási, jogi, kereskedelmi és működési szempontokat is. Elkötelezettek vagyunk, hogy végig vigyük a folyamatot.”

– fogalmazott az INA képviselője.

„A MOL-csoport és az INA elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi partnerségeken keresztül tovább erősítse a régiót. Szíria korábban a nemzetközi portfóliónk egyik sarokköve volt: sikeresen felkutattunk és termelésbe állítottuk új szénhidrogén mezőket. 

2011-ben az INA szíriai koncesszióiban az olaj- és gáztermelésünk már napi 37,3 ezer hordó olajegyenértéket ért el.

Működésünk 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektetettünk be az országban, és a beruházások részeként épült meg a Hayan gázmező új gázfeldolgozó üzeme is” – mondta Marton Zsombor, a MOL-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

 

