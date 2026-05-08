Váratlan bejelentés: az ISIS-től tépázott országba térhet vissza a MOL-INA, és nem a gyapotért

Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása. A csoport jelenleg azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába. Mindkét fél konstruktívnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, hangsúlyozva közös érdeküket, hogy egy életképes megoldást találjanak a működés újraindítására - adta hírül a MOL és az INA közös közleménye.

A MOL által közreadott kép a delegáció Krk-szigeten tett látogatásáról

Több mint egy évtized után térhet vissza MOL-INA Szíriába

A MOL hosszú ideje jelen van Szíriában, ám a 2010-es évek elején a belpolitikai bizonytalanság, majd a 2013-tól kezdődően megerősödő Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet miatt működését sokáig a bizonytalanság övezte. Bár az ISIS 2019-ben elvesztette az utolsó általa ellenőrzött területeket Szíriában, 2025-ben pedig megbukott az Aszad-rezsim, az erősödő stabilitás mellett továbbra is jelen van a bizonytalanság, és a terrorszervezet is aktív maradt, az Egyesült Államok kivonulásával pedig keletkezett némi vákum az országban.

A MOL-INA csoport ugyanakkor most azt mérlegeli a szíriai partnerrel közösen, hogy lehetséges-e a visszatérés illetve a jelenlét reaktiválása az országba. Az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette, vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató, valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója. A delegáció a MOL budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott. Továbbá szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Šušnjar miniszterrel.