Fontos fejlemény történt a felrobbant tiszaújvárosi MOL-üzem ügyében

Múlt pénteken hatalmas robbanás rázta meg a Mol tiszaújvárosi üzemét. Egy dolgozó meghalt, kilencen pedig megsérültek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében történt balesetben. A Mol közlése szerint mostanra lezárult a megsérült Olefin-1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt is. Azt is elárulták, mikor indulhat újra a létesítmény.
A Mol tájékoztatója szerint a május 22-i robbanáskor az érintett üzemegység nem működött, éppen annak élettartam-hosszabbításán dolgoztak, amikor egy csővezetékben berobbant a szénhidrogén.

A MOL komplexuma Tiszaújvárosban, itt történt a robbanás Fotó: MOL Group

MOL: több hónapos munka után indulhat újra az üzem

 A megsérült Olefin-1 üzemben már befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt is. A Mol megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van. 

A helyreállítás előkészítse az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják.

 A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően pontosabb képet kapnak majd arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. 

Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem.

A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat – hangsúlyozták a közleményben. 

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal. 

 

