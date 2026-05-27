Fontos fejlemény történt a felrobbant tiszaújvárosi MOL-üzem ügyében

A Mol tájékoztatója szerint a május 22-i robbanáskor az érintett üzemegység nem működött, éppen annak élettartam-hosszabbításán dolgoztak, amikor egy csővezetékben berobbant a szénhidrogén.

A MOL komplexuma Tiszaújvárosban, itt történt a robbanás Fotó: MOL Group

MOL: több hónapos munka után indulhat újra az üzem

A megsérült Olefin-1 üzemben már befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt is. A Mol megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van.

A helyreállítás előkészítse az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják.

A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően pontosabb képet kapnak majd arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás.

Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem.

A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat – hangsúlyozták a közleményben.

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal.