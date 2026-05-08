Meglepő mértékben nőtt a munkahelyüket féltők száma Magyarországon

A magyarok döntő többsége egyértelműen a biztonsággal és az új élmények lehetőségével kapcsolja össze a pénzt. Az Ipsos Zrt. ezer fős reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a válaszadók 84 százaléka gondolkodik így a pénzügyeiről. A felmérést a Provident Pénzügyi Zrt. megbízásából készítették az idei év áprilisában. Az adatok alapján tízből majdnem nyolcan a szabadság zálogát is látják az anyagiakban, tízből heten pedig a jövőt szolgáló befektetésként tekintenek rá. Jól látszik tehát, hogy a magyarok nagyon is tudatosak, többek között a munkahelyük megválasztásánál. Ezt erősíti az a tény is, hogy négyből három honfitársunk abszolút felelősségteljesen bánik a jövedelmével.



Stabil munkahely és pénzügyi tudatosság: a nyugalom kulcsa?/ Fotó: MTI/Faludi Imre

Stabil munkahely ellenére sem érzik a biztonságot

Persze a mindennapi kiadások intézése sokakból feszültséget is kivált. A lakosság közel hatvan százaléka éli meg stresszforrásként a bevételek menedzselését. A konkrét félelmek listáját jelenleg az infláció vezeti, a válaszadók harmadát ez a tényező nyomasztja a leginkább. Érdekes adat érkezett a munkaerőpiacról is. Jelenleg az emberek 22 százaléka tart attól, hogy elveszítheti az állását. Ez a szám tavaly áprilisban 15 százalék volt. Ha megfordítjuk az arányokat, az rögtön megmutatja a hazai foglalkoztatás erejét, hiszen a magyarok elsöprő többsége teljesen stabilnak és biztonságosnak érzi a munkahelyét. A nyugdíjas évektől minden ötödik ember tart, egy esetleges betegség miatti jövedelemkiesés pedig a megkérdezettek 13 százalékát aggasztja. A lakosság 12 százaléka abszolút nyugodt, ők az égvilágon semmilyen egzisztenciális veszélytől nem tartanak.

Jelentős a pénzügyi tudatosság

A magyarok 68 százaléka a következő fél évben is tudatosan visszafogja a kiadásait. Mindössze 8 százalék tervez növelni a fogyasztásán a közeljövőben. A komolyabb pénzügyi döntésekhez sokan igényelnek valamilyen külső mankót. A megkérdezettek 28 százaléka teljesen magabiztosan, egyedül mozog a pénzügyek világában. Sokan rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, a válaszadók 42 százaléka viszont időnként szakértőhöz fordul egy-egy fajsúlyosabb kérdésnél. A válaszadók közel harmada egyáltalán nem érzi magát felkészültnek a nehezebb anyagi döntésekhez.

Szerencsére egyre többen tudják, pontosan mire lenne szükségük a fejlődéshez és a magabiztossághoz. Az emberek 24 százaléka a személyre szóló tanácsadásban hisz a leginkább. Nagyjából ugyanennyien a digitális alkalmazásoktól, a modern pénzügyi szoftverektől vagy éppen az online tartalmaktól várják a segítséget a céljaik eléréséhez.

Horváth Attila, a Provident Pénzügyi Zrt. gazdasági igazgatója a kutatás kapcsán elmondta, hogy a munkahelyféltés hat a legerősebben az anyagi biztonságérzetre. Egy ilyen szituációban a legkisebb váratlan kiadás is azonnali pánikot okozhat a családokban. A szakember külön kiemelte a pénzkezeléssel kapcsolatos edukáció fontosságát. A pénzügyek stabil kézben tartása ugyanis a hosszútávú biztonság felé vezető legelső és legfontosabb lépés.