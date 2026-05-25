Műszaki hiba miatt nem lehetett jegyet venni a MÁV-nál

Műszaki hiba miatt csak online lehet jegyet vásárolni a MÁV-csoport járataira.
Műszaki hiba miatt nem lehet jegyet vásárolni a MÁV-csoport járataira a pénztáraknál, a jegyautomatáknál és a járatok fedélzetén – tudatta a Mávinform a honlapján hétfő délelőtt, hozzátéve, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.
Jelezték, hogy a MÁVPlusz és a MÁV applikáció, valamint a mavplusz.hu és a jegy.mav.hu segítségével továbbra is lehet jegyet vásárolni.
Rövid idő alatt megoldották, ismét lehet jegyet vásárolni a pénztáraknál, az automatáknál és a MÁV-csoport járatainak fedélzetén – tudatta a Mávinform hétfő délelőtt a honlapján.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!