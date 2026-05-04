Mentőakció: húszezer tengerész mellett két hétre elegendő olaj is kijuthat a Perzsa-öbölből – árzuhanás jön?

Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi-szoroson az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak hétfőn – a műveletet Donald Trump amerikai elnök ottani idő szerint vasárnap este jelentette be. Az iráni vezérkar nem sokáig maradt adós a válasszal: az iráni állami médián keresztül közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi-szorosba a régióban rekedt hajók kiszabadításának céljával. Bár cikkünk készítésekor még nem sok minden derült ki az akcióról, arról sem, hogy csak a hétfői napra korlátozódik-e, mégis érdemes legalább potenciálisan számba venni, mekkora az az olajmennyiség, ami így vége kiszabadulhat a Perzsa-öbölből.
Nagyszabású műveletet jelentett be Donald Trump
Kedvezően fogadták a piacok a bejelentést, miszerint az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat: a határidős indexek emelkedni kezdtek, az olajár csökkent. Ugyanakkor Teherán úgy véli, az amerikai lépés a fegyverszünet megsértését jelenti, ami azért is jelenthet újabb eszakálciót, mert közben az iráni és amerikai álláspontok a békéről nem közeledtek jelentősen. Források szerint a leginkább vitatott pontok közé az urándúsítási program, valamint a Hormuzi-szoros körüli ügyek tartoznak, tekintve, hogy Irán továbbra is tranzitdíj beszedésében gondolkodik. Ráadásul a Trump által bejelentett művelet kapcsán Irán kilátásba helyezte, hogy megtámad minden, a Hormuzi-szorosba belépő erőt, különösen az Egyesült Államok haditengerészetét.
Az akcióról a részletek tehát továbbra sem ismertek, ahogy az sem, hogy az amerikai erők mely országok hajóit segítik meg, s melyeket nem. Bár az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy 15 000 katonával, több mint 100 szárazföldi és tengeri repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a műveletet, a CNN-nek nyilatkozó egyik szakértő szerint
a bejelentés részben azt a célt szolgálja, hogy bizakodást nyújtsanak vele az öbölben rekedt hajók egyre fáradtabb, óriási pszichés terhelésnek kitett legénységének.
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint a konfliktus kezdete óta az Irán által blokád alá vett szoroson több száz hajó és a fedélzetükön mintegy 20 ezer tengerész nem tudott áthaladni, és a régióban vesztegel, miközben fogynak az élelmiszer- és egyéb készleteik. Az IMO vezetője, Arsenio Dominguez pedig elégedetlen a fejleményekkel, mert szerinte az Iránt a tengerészek „fenyegetése” miatt elítélő határozatok nem mozdítják elő a kilenc hete veszteglő mintegy 2000 érintett hajó gyakorlati megsegítését.
Egyelőre tehát nem tudni, pontosan milyen feltételek mellett valósul meg, s milyen eredménnyel, mikor zárul a Szabadság Projekt művelet. Nem ismert az sem, hogy azoknak a hajóknak a tulajdonosai, melyeknek az amerikai erők védelmet ígérnek az átkeléshez, az indulás mellett döntenek-e, s nehéz azt is meghatározni, hogy a hétfői, esetleg kitölt időablak hány hajó átkelésére lesz elegendő. Ám csak az olajszálllító hajókra gondolva kijelenthető, hogy már néhány tucat tanker rakománya átmeneti segítséget jelenthet az ellátási gondokkal küszködő ázsiai piacoknak.
Rengeteg kőolaj és olajipari termék vesztegel a Perzsa-öbölben
Donald Trump elnök hangsúlyozta, hogy az akció elsősorban humanitárius jellegű, azaz a tengerészek érdekében történik, ám hajóikkal együtt azok rakománya is kijut az öbölből. A Kpler valós idejű áruforgalmi és -piaci elemző, valamint a nemzetközi tengerészeti és hajózási adatok alapján a Perzsa-öbölben rekedt mintegy 2000 hajó közül az olajszállítók típus szerinti megoszlása és a bennük lévő rakomány becsült mennyisége a következő:
- VLCC (Very Large Crude Carriers): kb. 285 hajó. Ezek a legnagyobb tankerek, egyenként mintegy 2 millió hordó nyersolaj szállítására alkalmasak. Egyetlen VLCC mennyisége pedig akár hetekre fedezheti egy kisebb olajigényű ország szükségeleteit.
- Suezmax: kb. 190 hajó. Közepes méretű tartályhajók, amelyek kapacitása nagyjából 1 millió hordó. A kategória elnevezése eredetileg ahhoz köthető, hogy ezek voltak azok a hajók, melyek teljesen megrakodva képesek voltak átkelni a Szuezi-csatornán.
- Aframax: kb. 310 hajó. Kisebb, könnyebben átirányítható hajók, jellemzően 750 000 hordós kapacitással.
- Termékszállítók: bb. 1215 hajó. Finomított termékeket (gázolaj, benzin, kerozin) szállítanak, átlagosan 350 000 hordós kapacitással.
A fenti olajtanker flotta telítettségét figyelembe véve a Perzsa-öbölben jelenleg veszteglő hajókban lévő összesített olajmennyiség nagyjából 1,42 milliárd hordóra tehető.
Ez a hatalmas mennyiség magában foglalja a nyersolajat és a különböző finomított kőolajtermékeket is. Viszonyításként: ez a mennyiség a világ teljes napi olajfelhasználásának (kb. 105 millió hordó) több mint a kétheti adagját tenné ki, ha egyszerre piacra kerülne.
Érdemes még egyszer hangsúlyozni: a fenti adatok a Perzsa-öbölben veszteglő hajókra vonatkozó összesítést jelentenek, egy potenciált mutatnak meg, egyelőre nincs sem információ, s különösen nem garancia arra nézve, hogy ezekből az olajtankerekből mennyi jut majd ki a kimentési művelet keretében a szoroson át az óceánra. Az amerikai közlések pusztán arról szóltak: Washington biztos abban, hogy azok a hajók, melyek rakományukkal most kijutnak az öbölből, addig nem térnek oda vissza, amíg a hajózás újra biztonságossá nem válik.
Az olaj árát mérsékelné az 1 milliárd hordó olaj, de a logisztikai gondok maradnának
A Perzsa-öbölben rekedt mintegy 1,42 milliárd hordónyi olajkészlet „kiszabadulása” (ismét csak mint lehetőséget vizsgálva a kérdést) kettős hatást gyakorolna a piacra: míg a fizikai kínálat hirtelen növekedése áresést indokolna, a fennmaradó geopolitikai bizonytalanság és a logisztikai torlódások korlátozzák ezt a csökkenést.
Az olajmennyiség tengerre jutását követően az olajárak azonnal 10 százalék feletti eséssel reagálhatnak, ahogy azt a korábbi áprilisi nyitási kísérletek is mutatták. A Brent hordónkénti ára a közelmúltbeli 120 dollár feletti csúcsról a 100-110 dolláros sávba korrigálhat vissza a kínálati félelmek enyhülésével.
Ugyanakkor a 2000 olajtanker nem egyszerre éri el a célállomását: az IMF már korábban figyelmeztetett arra, hogy
a kikötői torlódások és a hajózási útvonalak átszervezése miatt a kijutó fizikai olaj csak hetekkel később jelenik meg ténylegesen a finomítókban.
Ez a késleltetés megakadályozza, hogy az árak azonnal visszatérjenek a válság előtti 70-80 dolláros szintre, amire egyébként amúgy sincs az elemzői vélemények szerint valós és tartós esély. Ráadásul az elemzők szerint a piac tartósan beépített az árakba egy geopolitikai kockázati prémiumot, amíg a feszültség teljesen el nem ül, így az árak a következő napokban valószínűleg magasabban maradnak, mint a fundamentálisan indokolt szint. Magyarul még az 1,42 milliárd hordó olaj sem érne el masszív és tartós olajár-beszakadást.