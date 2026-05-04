Mentőakció: húszezer tengerész mellett két hétre elegendő olaj is kijuthat a Perzsa-öbölből – árzuhanás jön?

Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi-szoroson az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak hétfőn – a műveletet Donald Trump amerikai elnök ottani idő szerint vasárnap este jelentette be. Az iráni vezérkar nem sokáig maradt adós a válasszal: az iráni állami médián keresztül közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi-szorosba a régióban rekedt hajók kiszabadításának céljával. Bár cikkünk készítésekor még nem sok minden derült ki az akcióról, arról sem, hogy csak a hétfői napra korlátozódik-e, mégis érdemes legalább potenciálisan számba venni, mekkora az az olajmennyiség, ami így vége kiszabadulhat a Perzsa-öbölből.

Amerikai katonák ellenőriznek egy kereskedelmi hajót az iráni blokád érvényesítése során április 21-én - katonai műveletet jelentettek be a Perzsa-öbölben rekedt hajók kimentésére

Fotó: - / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS/US NAVY

Nagyszabású műveletet jelentett be Donald Trump

Kedvezően fogadták a piacok a bejelentést, miszerint az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat: a határidős indexek emelkedni kezdtek, az olajár csökkent. Ugyanakkor Teherán úgy véli, az amerikai lépés a fegyverszünet megsértését jelenti, ami azért is jelenthet újabb eszakálciót, mert közben az iráni és amerikai álláspontok a békéről nem közeledtek jelentősen. Források szerint a leginkább vitatott pontok közé az urándúsítási program, valamint a Hormuzi-szoros körüli ügyek tartoznak, tekintve, hogy Irán továbbra is tranzitdíj beszedésében gondolkodik. Ráadásul a Trump által bejelentett művelet kapcsán Irán kilátásba helyezte, hogy megtámad minden, a Hormuzi-szorosba belépő erőt, különösen az Egyesült Államok haditengerészetét.

Az akcióról a részletek tehát továbbra sem ismertek, ahogy az sem, hogy az amerikai erők mely országok hajóit segítik meg, s melyeket nem. Bár az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy 15 000 katonával, több mint 100 szárazföldi és tengeri repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a műveletet, a CNN-nek nyilatkozó egyik szakértő szerint

a bejelentés részben azt a célt szolgálja, hogy bizakodást nyújtsanak vele az öbölben rekedt hajók egyre fáradtabb, óriási pszichés terhelésnek kitett legénységének.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint a konfliktus kezdete óta az Irán által blokád alá vett szoroson több száz hajó és a fedélzetükön mintegy 20 ezer tengerész nem tudott áthaladni, és a régióban vesztegel, miközben fogynak az élelmiszer- és egyéb készleteik. Az IMO vezetője, Arsenio Dominguez pedig elégedetlen a fejleményekkel, mert szerinte az Iránt a tengerészek „fenyegetése” miatt elítélő határozatok nem mozdítják elő a kilenc hete veszteglő mintegy 2000 érintett hajó gyakorlati megsegítését.