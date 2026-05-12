Elérhetetlenné vált az MVM online ügyfélszolgálata – nem tudni, mikor indul újra az ügyintézés

Május 7. óta nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata, sem pedig az MVM Next alkalmazás. Az MVM közleményében rendszerkarbantartásra hivatkozik, azt azonban nem jelezték, hogy mikor indulhat újra a digitális ügyintézés.
Az MVM Next bővíti az online intézhető ügyek körét, ezért május 7. óta. rendszerkarbantartást végez – jelezték a vállalat honlapján.

Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton
Még nem tudni, hogy mikortól működik újra az MVM-nél az online ügyintézés

A vállalat szerint a karbantartási munkálatok a vártnál hosszabb időt vesznek igénybe és dolgoznak rajta, hogy az online ügyintézési lehetőségek mielőbb az ügyfelek rendelkezésére álljanak, ugyanakkor azt nem árulták el a közleményben, hogy pontosan mikor indulhat újra a szolgáltatás.

Az MVM az ügyfelek megértését és türelmét kérte, de arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a mérőóraállás bejelentésére a karbantartás ideje alatt telefonon továbbra is lesz lehetőség. 

A mostani karbantartás célja a digitális rendszerek fejlesztése és stabilabb működésének biztosítása. Mivel az online ügyintézés szerepe folyamatosan erősödik az ügyfélkapcsolatokban, az elmúlt időszakban egyre több energiaszolgáltató hajt végre hasonló informatikai frissítéseket. 

A leállás idején az előre fizetős mérők feltöltése továbbra is zavartalanul működik a feltöltőpontokon, így az érintett ügyfeleknek emiatt nem kell fennakadásra számítaniuk.

 

