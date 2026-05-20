Ezek megőrültek! Az egyik EU-tag bejelentette: világháborút akarnak

Kemény szavakkal osztotta ki a mai férfiakat Michelle Wild

NATO

Ez több mint aggasztó: a NATO fontolóra veszi a beavatkozást a háborúba

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
A NATO annak lehetőségét vizsgálja, hogy segítséget nyújtson a hajók áthaladásához a lezárt Hormuzi-szorosban, amennyiben a vízi útvonal július elejéig nem nyílik meg újra – közölte a katonai szövetség egyik magas rangú tisztviselője, neve elhallgatását kérve. Bár formailag ez a Hormuzi-szoros forgalmának biztosítását szolgáló NATO-művelet lehet – amennyiben ilyen irányú döntés születik –, de közvetlenül kapcsolódik a február 28-án kitört iráni háborúhoz.
NATOIránHormuzi-szorosbeavatkozás

Az elképzelést több NATO-tagállam is támogatja, ugyanakkor egyelőre nincs meg hozzá a szükséges egyhangú jóváhagyás – mondta egy NATO-tagország diplomatája. Mindkét forrás névtelenséget kérve nyilatkozott, a fejleményről a Bloomberg számolt be. A NATO-tagállamok vezetői július 7-8-án Ankarában találkoznak, elképzelhető, hogy ott napirendre kerülhet a kérdés.

Donald Trump amerikai elnök arra kéri a NATO-szövetségeseket, hogy támogassák a Hormuzi-szoros újranyitására irányuló erőfeszítéseket
A NATO fontolóra veheti a beavatkozást a Hormuzi-szorosban
Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto/AFP

Változhat a NATO korábbi álláspontja

A Hormuzi-szoros forgalma az iráni háború óta szinte teljesen lenullázódott, s bár időnként átkelnek a szorosan teherhajók – nemrég két szupertanker is átjutott, valamint egyes hajók jeladóik nélkül közlekednek a vizeken –, a világ egyik legfontosabb energiafolyosója lényegében befagyott, és a konfliktus mélyülése miatt egyelőre nem is várható a kérdésben gyors megoldás. Ráadásul – miként az Origón bemutattuk – Irán a szoroson való átkelés felügyeletére létrehozott hatósággal kockáztatja a konfliktus elmélyülését.

„Először a politikai döntésnek kell megszületnie, és csak utána kezdődhet a hivatalos tervezés” – fogalmazott Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka egy keddi sajtótájékoztatón a lehetséges NATO-műveletről, amikor a lehetőségről kérdezték. „Gondolkodom rajta? Természetesen” – mondta.

Egy ilyen lépés jelentős fordulatot jelentene a katonai szövetség eddigi stratégiájában az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kapcsán. 

A szövetségesek eddig azt hangsúlyozták, hogy csak a harcok lezárulta után vennének részt a szoros biztosításában, és akkor is egy széles körű, NATO-n kívüli országokat is magában foglaló koalíció részeként.

Közben azonban egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár a szoros lezárása: az energiaárak meredeken emelkednek, miközben a gazdasági növekedési előrejelzések romlanak.

Egyelőre nem világos, hogyan tudnák a NATO-országok garantálni a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását a szoroson. 

Az Egyesült Államok korábbi kísérlete, amely hasonló célt szolgált volna, néhány napon belül kudarcba fulladt – annak ellenére, hogy Washington jelentős katonai képességekkel rendelkezik, és komoly erőket vezényelt a térségbe.

A NATO szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre.

Minden ország érdeke a szoros megnyitása, a hadiipar is megsínyli a zárlatot

Irán eredetileg azután zárta le a Hormuzi-szorost – amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításának nagyjából egyötöde halad át –, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén bombázni kezdte az országot.

Az átjáró azóta feszültségforrássá vált Washington és európai NATO-szövetségesei között, miután azok elutasították Donald Trump amerikai elnök követelését, hogy segítsenek a szoros újranyitásában.

Trump többször is élesen bírálta a szövetségesek reakcióját, Washington pedig nemrég bejelentette, hogy 5000 katonát von ki Németországból.

A magas rangú NATO-tisztviselő szerint bár egyes tagállamok továbbra is ellenzik egy NATO-misszió engedélyezését a térségben, a támogatásuk megerősödhet, ha a blokád tartós marad, fenntartva és mélyítve az energiaválságot, valamint az árupiaci sokkot.

A diplomata hozzátette: 

  • több szövetséges ország támogatná a beavatkozást a szoros újranyitása érdekében, 
  • mások viszont továbbra sem szeretnének mélyebben belesodródni a konfliktusba.

Grynkewich főparancsnok hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi hajóforgalom helyreállítása közös érdek, különösen annak fényében, hogy Irán több rakétát is kilőtt NATO-területre.

A leállás rendkívül negatívan érinti valamennyi gazdaságunkat – és ha a gazdaságaink sérülnek, az hosszú távon a hadiipari kapacitásainkat is gyengíti

– mondta.

Bár a NATO-tagállamok egyetértenek abban, hogy a szorost újra meg kell nyitni, a háború kezelésében eltérő álláspontokat képviselnek.

Mubaraz, LNG-tanker
Energia és árupiaci válságot is okoz a Hormuzi-szoros blokádja
Fotó: Marine Traffic

Egyes országok – például Spanyolország – egyértelműen ellenzik a konfliktust. Madrid még azt is megtiltotta az Egyesült Államoknak, hogy légterét és katonai bázisait Irán elleni támadásokhoz használja. A legtöbb szövetséges ugyanakkor csendben engedélyezte bázisainak logisztikai támogatási célú használatát.

Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével emellett egy külön koalíció is dolgozik egy olyan terven, amely a harcok enyhülése után biztosítaná a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban. Több ország már katonai eszközöket is a térségbe vezényelt az előkészületek részeként.

Mindez azonban nem volt elegendő Donald Trump megnyugtatására, aki elsősorban Németországot bírálta élesen. A Bloomberg korábbi értesülése szerint az Egyesült Államok ugyanakkor eddig nem nyújtott be hivatalos kérelmet NATO-részvételre a szoros ügyében.

 

