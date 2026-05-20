Ez több mint aggasztó: a NATO fontolóra veszi a beavatkozást a háborúba

Az elképzelést több NATO-tagállam is támogatja, ugyanakkor egyelőre nincs meg hozzá a szükséges egyhangú jóváhagyás – mondta egy NATO-tagország diplomatája. Mindkét forrás névtelenséget kérve nyilatkozott, a fejleményről a Bloomberg számolt be. A NATO-tagállamok vezetői július 7-8-án Ankarában találkoznak, elképzelhető, hogy ott napirendre kerülhet a kérdés.

A NATO fontolóra veheti a beavatkozást a Hormuzi-szorosban

Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto/AFP

Változhat a NATO korábbi álláspontja

A Hormuzi-szoros forgalma az iráni háború óta szinte teljesen lenullázódott, s bár időnként átkelnek a szorosan teherhajók – nemrég két szupertanker is átjutott, valamint egyes hajók jeladóik nélkül közlekednek a vizeken –, a világ egyik legfontosabb energiafolyosója lényegében befagyott, és a konfliktus mélyülése miatt egyelőre nem is várható a kérdésben gyors megoldás. Ráadásul – miként az Origón bemutattuk – Irán a szoroson való átkelés felügyeletére létrehozott hatósággal kockáztatja a konfliktus elmélyülését.

„Először a politikai döntésnek kell megszületnie, és csak utána kezdődhet a hivatalos tervezés” – fogalmazott Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka egy keddi sajtótájékoztatón a lehetséges NATO-műveletről, amikor a lehetőségről kérdezték. „Gondolkodom rajta? Természetesen” – mondta.

Egy ilyen lépés jelentős fordulatot jelentene a katonai szövetség eddigi stratégiájában az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kapcsán.

A szövetségesek eddig azt hangsúlyozták, hogy csak a harcok lezárulta után vennének részt a szoros biztosításában, és akkor is egy széles körű, NATO-n kívüli országokat is magában foglaló koalíció részeként.

Közben azonban egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár a szoros lezárása: az energiaárak meredeken emelkednek, miközben a gazdasági növekedési előrejelzések romlanak.

Egyelőre nem világos, hogyan tudnák a NATO-országok garantálni a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását a szoroson.

Az Egyesült Államok korábbi kísérlete, amely hasonló célt szolgált volna, néhány napon belül kudarcba fulladt – annak ellenére, hogy Washington jelentős katonai képességekkel rendelkezik, és komoly erőket vezényelt a térségbe.