Ez több mint aggasztó: a NATO fontolóra veszi a beavatkozást a háborúba

Az elképzelést több NATO-tagállam is támogatja, ugyanakkor egyelőre nincs meg hozzá a szükséges egyhangú jóváhagyás – mondta egy NATO-tagország diplomatája. Mindkét forrás névtelenséget kérve nyilatkozott, a fejleményről a Bloomberg számolt be. A NATO-tagállamok vezetői július 7-8-án Ankarában találkoznak, elképzelhető, hogy ott napirendre kerülhet a kérdés.
Változhat a NATO korábbi álláspontja
A Hormuzi-szoros forgalma az iráni háború óta szinte teljesen lenullázódott, s bár időnként átkelnek a szorosan teherhajók – nemrég két szupertanker is átjutott, valamint egyes hajók jeladóik nélkül közlekednek a vizeken –, a világ egyik legfontosabb energiafolyosója lényegében befagyott, és a konfliktus mélyülése miatt egyelőre nem is várható a kérdésben gyors megoldás. Ráadásul – miként az Origón bemutattuk – Irán a szoroson való átkelés felügyeletére létrehozott hatósággal kockáztatja a konfliktus elmélyülését.
„Először a politikai döntésnek kell megszületnie, és csak utána kezdődhet a hivatalos tervezés” – fogalmazott Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka egy keddi sajtótájékoztatón a lehetséges NATO-műveletről, amikor a lehetőségről kérdezték. „Gondolkodom rajta? Természetesen” – mondta.
Egy ilyen lépés jelentős fordulatot jelentene a katonai szövetség eddigi stratégiájában az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kapcsán.
A szövetségesek eddig azt hangsúlyozták, hogy csak a harcok lezárulta után vennének részt a szoros biztosításában, és akkor is egy széles körű, NATO-n kívüli országokat is magában foglaló koalíció részeként.
Közben azonban egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár a szoros lezárása: az energiaárak meredeken emelkednek, miközben a gazdasági növekedési előrejelzések romlanak.
Egyelőre nem világos, hogyan tudnák a NATO-országok garantálni a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását a szoroson.
Az Egyesült Államok korábbi kísérlete, amely hasonló célt szolgált volna, néhány napon belül kudarcba fulladt – annak ellenére, hogy Washington jelentős katonai képességekkel rendelkezik, és komoly erőket vezényelt a térségbe.
A NATO szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre.
Minden ország érdeke a szoros megnyitása, a hadiipar is megsínyli a zárlatot
Irán eredetileg azután zárta le a Hormuzi-szorost – amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításának nagyjából egyötöde halad át –, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén bombázni kezdte az országot.
Az átjáró azóta feszültségforrássá vált Washington és európai NATO-szövetségesei között, miután azok elutasították Donald Trump amerikai elnök követelését, hogy segítsenek a szoros újranyitásában.
Trump többször is élesen bírálta a szövetségesek reakcióját, Washington pedig nemrég bejelentette, hogy 5000 katonát von ki Németországból.
A magas rangú NATO-tisztviselő szerint bár egyes tagállamok továbbra is ellenzik egy NATO-misszió engedélyezését a térségben, a támogatásuk megerősödhet, ha a blokád tartós marad, fenntartva és mélyítve az energiaválságot, valamint az árupiaci sokkot.
A diplomata hozzátette:
- több szövetséges ország támogatná a beavatkozást a szoros újranyitása érdekében,
- mások viszont továbbra sem szeretnének mélyebben belesodródni a konfliktusba.
Grynkewich főparancsnok hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi hajóforgalom helyreállítása közös érdek, különösen annak fényében, hogy Irán több rakétát is kilőtt NATO-területre.
A leállás rendkívül negatívan érinti valamennyi gazdaságunkat – és ha a gazdaságaink sérülnek, az hosszú távon a hadiipari kapacitásainkat is gyengíti
– mondta.
Bár a NATO-tagállamok egyetértenek abban, hogy a szorost újra meg kell nyitni, a háború kezelésében eltérő álláspontokat képviselnek.
Egyes országok – például Spanyolország – egyértelműen ellenzik a konfliktust. Madrid még azt is megtiltotta az Egyesült Államoknak, hogy légterét és katonai bázisait Irán elleni támadásokhoz használja. A legtöbb szövetséges ugyanakkor csendben engedélyezte bázisainak logisztikai támogatási célú használatát.
Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével emellett egy külön koalíció is dolgozik egy olyan terven, amely a harcok enyhülése után biztosítaná a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban. Több ország már katonai eszközöket is a térségbe vezényelt az előkészületek részeként.
Mindez azonban nem volt elegendő Donald Trump megnyugtatására, aki elsősorban Németországot bírálta élesen. A Bloomberg korábbi értesülése szerint az Egyesült Államok ugyanakkor eddig nem nyújtott be hivatalos kérelmet NATO-részvételre a szoros ügyében.