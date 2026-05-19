Nevet vált az egykori foszfáthatalom, a világ legelhízottabb országa

A naurui parlament néhány napja alkotmánymódosítást fogadott el, amely szerint az ország új neve „Naoero” lenne – írja a DW az új-zélandi RNZ műsorszolgáltató alapján. A beszámoló szerint a kormány célja, hogy megszabaduljon attól az elnevezéstől, amelyet a nemzet gyarmati múltjának maradványának tekint. Az alkotmányos változtatás érvényesítéséhez népszavazás szükséges.

Nevet vált a mindössze 21 km2-es területű szigetország, Nauru

Miért változtatják meg Nauru nevét?

Nauru őshonos nyelve a „Dorerin Naoero”, amelyet a közel 10 ezres lakosság többsége beszél az angol mellett. A kormány szerint a sziget azért kapta a Nauru nevet, mert az „idegen nyelvek” eltorzították az eredeti elnevezést.

David Adeang elnök először januárban terjesztette elő a javaslatot a névváltoztatásról. „A Nauru név azért alakult ki, mert a Naoero szót az idegen ajkúak nem tudták megfelelően kiejteni. A név nem a mi döntésünk nyomán változott meg, hanem kényelmi okokból” – közölte a kormány egy nyilatkozatban. Adeang nyilatkozata szerint a névváltoztatás „hívebben tisztelegne” a nemzet öröksége, nyelve és identitása előtt.

Nauru a világ legkisebb szigetköztársasága, területe mindössze 20 négyzetkilométer. Az 1880-as évek végétől az első világháborúig Németország protektorátusként tartott igényt a szigetre. A dél-csendes-óceáni szigetet ezt követően ausztrál csapatok foglalták el, majd Ausztrália, az Egyesült Királyság és Új-Zéland közösen igazgatta egészen 1968-ban elnyert függetlenségéig.

A gyarmatosító hatalmak Nauru rendkívül tiszta foszfátlelőhelyeit műtrágyagyártásra használták ki. A madárguano eredetű foszfátkitermelés az 1960-as évektől érte el a maximumát,

ami az egy főre jutó GDP tekintetében átmenetileg a globális gazdasági élvonalba emelte a szigetországot.

A természeti erőforrások kimerülése, valamint a kiterjedt környezeti rombolás következtében azonban a gazdaság később drasztikusan visszaesett, a sziget központi része pedig sivárrá és lakhatatlanná vált, az ország elszegényedett.

S bár ellentmondásosnak tűnhet, de épp a szegénység terjedése az, ami fontos szerepet játszott abban, hogy Nauru egyike a világ egyik legelhízottabb országának.

A felnőtt lakosság

több mint 70 százaléka elhízott, és

94 százaléka túlsúlyos.

Az ok emögött az, hogy a foszfátipar leépülésével párhuzamosan felgyorsult az olcsó, feldolgozott nyugati élelmiszerek beáramlása, hiszen a tönkretett helyi mezőgazdaság nem tudta a korábbi, egészségesebb élelmiszerekkel ellátni a lakosságot, és a halfogyasztás is visszaszorult a kényelmi ételek előnyére.