Nevet vált az egykori foszfáthatalom, a világ legelhízottabb országa

A naurui parlament néhány napja alkotmánymódosítást fogadott el, amely szerint az ország új neve „Naoero” lenne – írja a DW az új-zélandi RNZ műsorszolgáltató alapján. A beszámoló szerint a kormány célja, hogy megszabaduljon attól az elnevezéstől, amelyet a nemzet gyarmati múltjának maradványának tekint. Az alkotmányos változtatás érvényesítéséhez népszavazás szükséges.
Miért változtatják meg Nauru nevét?
Nauru őshonos nyelve a „Dorerin Naoero”, amelyet a közel 10 ezres lakosság többsége beszél az angol mellett. A kormány szerint a sziget azért kapta a Nauru nevet, mert az „idegen nyelvek” eltorzították az eredeti elnevezést.
David Adeang elnök először januárban terjesztette elő a javaslatot a névváltoztatásról. „A Nauru név azért alakult ki, mert a Naoero szót az idegen ajkúak nem tudták megfelelően kiejteni. A név nem a mi döntésünk nyomán változott meg, hanem kényelmi okokból” – közölte a kormány egy nyilatkozatban. Adeang nyilatkozata szerint a névváltoztatás „hívebben tisztelegne” a nemzet öröksége, nyelve és identitása előtt.
Nauru a világ legkisebb szigetköztársasága, területe mindössze 20 négyzetkilométer. Az 1880-as évek végétől az első világháborúig Németország protektorátusként tartott igényt a szigetre. A dél-csendes-óceáni szigetet ezt követően ausztrál csapatok foglalták el, majd Ausztrália, az Egyesült Királyság és Új-Zéland közösen igazgatta egészen 1968-ban elnyert függetlenségéig.
A gyarmatosító hatalmak Nauru rendkívül tiszta foszfátlelőhelyeit műtrágyagyártásra használták ki. A madárguano eredetű foszfátkitermelés az 1960-as évektől érte el a maximumát,
ami az egy főre jutó GDP tekintetében átmenetileg a globális gazdasági élvonalba emelte a szigetországot.
A természeti erőforrások kimerülése, valamint a kiterjedt környezeti rombolás következtében azonban a gazdaság később drasztikusan visszaesett, a sziget központi része pedig sivárrá és lakhatatlanná vált, az ország elszegényedett.
S bár ellentmondásosnak tűnhet, de épp a szegénység terjedése az, ami fontos szerepet játszott abban, hogy Nauru egyike a világ egyik legelhízottabb országának.
A felnőtt lakosság
- több mint 70 százaléka elhízott, és
- 94 százaléka túlsúlyos.
Az ok emögött az, hogy a foszfátipar leépülésével párhuzamosan felgyorsult az olcsó, feldolgozott nyugati élelmiszerek beáramlása, hiszen a tönkretett helyi mezőgazdaság nem tudta a korábbi, egészségesebb élelmiszerekkel ellátni a lakosságot, és a halfogyasztás is visszaszorult a kényelmi ételek előnyére.
Ennek mostanra eredménye az elhízással összefüggő egészségügyi válság: a becslések szerint Naurun az átlagos BMI 34 és 35 között mozog, az átlagos testsúly pedig meghaladja a 100 kg-ot. Az országban a legmagasabb a 2-es típusú cukorbetegség aránya a világon, amely a lakosság több mint 40 százalékát érinti, emellett gyakoriak a szív- és vesebetegségek is.
A foszfátkitermelést 2005-ben a korábbinál csekélyebb mértékben újraindították, a becslések szerint ez nagyjából 30 éven át adhat még némi löketet a gazdaságnak.
Útlevélprogrammal fedeznék a területi rehabilitáció költségeit
Bár a szigetország az óceán szívében található, több más csendes-óceáni szigettel ellentétben egyáltalán nem vonzza a turistákat. Ennek oka, hogy a szigeten kevés érdekes turisztikai attrakció van, a középső területeket a foszfátkitermelés tönkretette, kevés a szálláshely, megközelítése pedig még csendes-óceáni viszonylatban is nehézkes.
Nauru a klímaváltozás hatásaival összefüggésben emelkedő tengervízszint veszélyeinek egyik leginkább kitett ország. Miként az Origón megírtuk, égető feladat, hogy a parti területeken élő lakosságot áttelepítésék a sziget belső területeire, a korábbi foszfátbányászat helyszíneire. A terület rehabilitációjának költségeit Nauru útlevélprogramjának bevételeiből fedezné
Adeang elnök szerint 65 millió amerikai dollárra van szükség ahhoz, hogy a rekultivációval kapcsolatos munkálatok megkezdődhessenek.
Ha a terület rendezése megtörtént, a lakosság közel 90 százaléka költözni fog a szigeten belül a naurui kormány szerint.
A korábbi tervek szerint a külföldiek 140.500 dollárért (kb. 55 millió forintért) vásárolhatják meg a kicsiny ország útlevélhasználatát, úgy, hogy többségük valószínűleg soha nem fog a Sydney városától nagyjából 4 000 km-re található sziget területére lépni.
Kitoloncoltak befogadásából pénzügyi előny
Tavaly szeptemberben jelentette be Ausztrália, hogy az ország 2,5 milliárd ausztrál dollárt (mintegy 500 milliárd forintot) fizet a következő 30 évben Naurunak azoknak a kitoloncoltaknak a befogadásáért, akiket nem lehet más országokba visszaküldeni. Ez főként olyanokat érint, akiknek vízumát bűncselekmények vagy "jellembeli kifogások" miatt vonták vissza, és akiket hazájukban, például Iránban, Mianmarban vagy Irakban üldöztetés fenyegetne. Nauru eddig is nagymértékben függött Ausztrália támogatástól: költségvetésének kétharmada az ausztrál támogatású menekültügyi központból származott, most viszont a kitoloncoltak befogadása erősítheti a pénzügyi helyzetet.