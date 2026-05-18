Fontos változást közölt a NAV az szja-bevalláshoz kapcsolódóan

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Már több mint 2,2 millió szja-bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A bevallási tervezet a legkényelmesebben online, az eSZJA-ban ellenőrizhető és módosítható, de a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz. Emellett telefonon is meghosszabbított nyitvatartással segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi ügyfélszolgálatai 2025. május 18. és 20. között hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is.

NAV: nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást (Illusztráció) 

NAV: nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást

A NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 (1) 461-1819) szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat:

·  május 18-án és 19-én (hétfőn és kedden) 8 óra 30 perctől 18 óráig,

·  május 20-án (szerdán) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható.

A hosszabb nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az szja-bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben (16 óra után) kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el.

A NAV szakemberei felkészültek az ügyfélforgalom növekedésére, ennek ellenére nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást. Kerülje el a sorban állást, nézze át még ma a tervezetét! Ha fizetendő adója van, május 20-ig pótlékmentesen rendezheti, a visszaigényelhető adót pedig eddig a határidőig egyszerűen, a bevallásban kérheti kiutalni, csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget. A NAV a visszautalást a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.

 

