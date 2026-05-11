Üzent a NAV: sok pénz járhat vissza, ha él ezzel a lehetőséggel

A NAV ügyfélszolgálatain az egyik leggyakoribb kérdés, hogy az adószámla egyenlegét hogyan kell értelmezni: az ügyfél tartozik-e, vagy épp ellenkezőleg, visszakaphatja pénzét. Alapszabály, hogy csak a túlfizetés összege téríthető vissza, de ha egyidejűleg más adónemen tartozása van, azt is rendezheti vele, ha erről külön nyilatkozik.

A NAV a beküldéstől számított 30 napon belül utalja az SZJA-visszatérítést

Az adózó visszaigényelheti az adószámláján túlfizetésként látható összeget, de kérheti átvezetését is, ha más adónemen tartozása van. Ehhez az ATVUT17 jelű, Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű űrlapot kell benyújtania, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tehet.

Ha a személyijövedelemadó-bevallásban kérik az adótúlfizetés visszautalását, akkor ez automatikusan megtörténik a benyújtást követő 30 napon belül, így nem kell kérni külön. Arra kell figyelni, hogy az év közben fizetett adóelőlegek itt is túlfizetésként jelentkeznek az szja-bevallás benyújtásáig. Tehát

nem minden, az adószámlán túlfizetésként jelentkező összeget érdemes azonnal visszakérni a NAV-tól.

Ha már meggyőződött róla, hogy pénze visszajár, az ATVUT17 jelű űrlap részletes kitöltési útmutatója lépésről lépésre segíti a visszaigénylést − írták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.

Aktuális adószámla-egyenlegéről leggyorsabban a NAV-Mobil alkalmazásban tájékozódhat vagy a NAV-Ügyfélportál felületén, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítást követően.

Vészesen közeleg a határidő

A NAV adatai szerint egyre többen hagyják az utolsó hetekre az szja-bevallás véglegesítését, pedig az elektronikus rendszerben néhány perc alatt elintézhető az egész folyamat. Május 20-ig minden érintettnek át kell néznie a bevallási tervezetét, és szükség esetén módosítania vagy kiegészítenie. Aki pedig minél gyorsabban szeretné visszakapni a túlfizetett adóját, annak érdemes mielőbb véglegesítenie a bevallását, tekintve, hogy a NAV a beküldéstől számított 30 napon belül utalja a visszatérítést.