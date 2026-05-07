„Kincs, ami nincs”-et játszottak a NAV-val – nem kellett volna

Többmillió forintos szja-visszaigénylések akadtak fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szűrőjén: a hivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett, jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. Az ellenőrzések után a NAV a jogosulatlan összegeket visszatartotta, és adókülönbözetet is megállapított.
A NAV az szja-bevallási időszakban is kiemelten vizsgálja az adóbevallásokban szereplő, nagy összegű visszaigényléseket. Különösen érdekesek lehetnek azok az esetek, amikor a visszaigénylés alapja visszamenőlegesen bejelentett, jelentős összegű munkabér. A közelmúltban a NAV két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot, mivel bevallásukban számottevő összegű személyijövedelemadó-visszatérítést igényeltek. Ehhez kapcsolódóan a revizorok megvizsgálták az őket foglalkoztató céget is, és beszédes adatokat találtak. 

Fotó: MTVA / Bizományosi: Róka László 

Leleplezte a NAV a csaló céget

Kiderült, hogy a munkavállalók bevallásukban valótlan munkaviszonyból származó jövedelmet tüntettek fel, és adóalapjukat adókedvezményekkel is csökkentették. 

A foglalkoztató cég a járulékbevallásokat utólag módosította, magas összegű munkabért jelentett be, azonban az ehhez kapcsolódó, több mint hatmillió forint közterhet nem fizette meg. 

A NAV tájékoztatása szerint az is bebizonyosodott, hogy a társaság a vizsgált időszakban nem folytatott tényleges gazdasági tevékenységet, nem is voltak meg a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételei. A bankszámlakivonat arról árulkodott, hogy az időszakban munkabért sem fizettek.

Miután az adatok alapján kiderült a valóság, 

a NAV a jogosulatlan visszaigényléseket visszatartotta, és a magánszemélyek terhére adókülönbözetet és bírságot is állapított meg.

Az érintettek nem vitatták a hivatal határozatait.

A NAV kockázatelemzői folyamatosan ellenőrzik a bevallási adatokat. A valós gazdasági teljesítmény nélküli, utólagos bejelentésekre alapított visszaigényléseket feltárják, a szabálytalan konstrukciók nem vezetnek eredményre.

Miként az Origón megírtuk, bár az adózók jelentős részének nincs feladata bevallási tervezetével (pusztán annak elfogadása, amennyiben tartalmával egyetért), az szja bevallási szezonban mégis lehetnek akár olyan nyugdíjasok is, akiknek teendőjük merül fel azzal.

 

