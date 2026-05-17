Rengeteg magyart érintő változás jön: a NAV, a Temu és az Airbnb miatt is főhet a fejünk

Biztosan lesznek többletköltségek a Kínából érkező kis csomagok esetén. Többeknek üzent a NAV, hiszen határidők járnak le. Újabb kerület szabályozná a rövid távú lakáskiadást, hozzányúlt a kormány a biztonsági kőolajtartalékhoz. Heti összefoglaló.
Az Európai Unió Tanácsa februárban hivatalosan is jóváhagyta azokat az új vámszabályokat, amelyek megszüntetik a 150 euró alatti értékű, jellemzően az EU határain kívüli webáruházakból, online piacterekről érkező kis csomagok vámmentességét. Az intézkedés célja, hogy kiegyenlítse a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a főként ázsiai online platformokról érkező termékek között. Ennek köszönhetően bizonyosan lesznek többletköltségek minden egyes árucikkre a Temus és hasonló felületekről való rendeléseknél, méghozzá tételesen, noha elképzelhető az is, hogy összességében mégsem fogunk többet fizetni a rendelésért. Elmagyarázzuk, mit jelent mindez!

Üzent a NAV: van, akinek sok pénz járhat vissza, a bevallástervezeteket pedig május 20-ig kell átnézni vagy szükség szerint kiegészíteni
Üzent a NAV: sok pénz járhat vissza, ha él ezzel a lehetőséggel

Az szja-bevallási időszak lezárulta után sokan szembesülnek azzal, hogy a NAV-adószámláján túlfizetés vagy éppen tartozás jelenik meg, azonban az egyenleg értelmezése korántsem mindig egyértelmű. Ráadásul nem is minden, az adószámlán túlfizetésként jelentkező összeget érdemes azonnal visszakérni a NAV-tól. Az Adóhatóság most elárulta, miként érdemes eljárni. Alapszabály, hogy csak a túlfizetés összege téríthető vissza, de ha egyidejűleg más adónemen tartozása van, azt is rendezheti vele, ha erről külön nyilatkozik.

Az szja-bevallási tervezeteket pedig a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást.

Újabb budapesti kerület lép fel drasztikusan az Airbnb-lakáskiadás ellen

A rövid távú lakáskiadás körüli viták azután kaptak új lendületet Budapesten, hogy a VI. kerület a témában indított lakossági népszavazás nyomán 2026. január 1-jétől betiltotta az Airbnb-zést. Ezúttal pedig Józsefváros döntött úgy, hogy jelentősen korlátozná az Airbnb-szállásokat.

Újra életbe lép a Szép-kártyák régi szabálya

Az elmúlt évek rendkívüli szabályai után ismét változik a Szép-kártyák régebbi egyenlegeinek felhasználási határideje. A 2024-ben feltöltött, de fel nem használt Szép-kártya összegeket is mielőbb érdemes elkölteni, különben a szolgáltatók havonta akár 3 százalékos díjat is levonhatnak az egyenlegből.

Mutatjuk, idén mikor érkezik a családi pótlék, és várható-e a duplázás

A családi pótlék a gyermek születésétől kezdődően addig jár, amíg a gyermek köznevelési vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat, legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. Az kaphatja, aki a gyermeket a saját háztartásában neveli, 

  • lehet szülő, 
  • nevelőszülő, 
  • gyám, 
  • bizonyos esetekben pedig a gyermek saját jogán is. 

Mutatjuk, hogy az év elkövetkező részében mikor érkezik, és azt is, hogy valóban duplázódhat-e a családi pótlék?

Hozzányúlt a kormány a biztonsági kőolajtartalékhoz

A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben.

Csődbe ment egy magyar utazási iroda

Csődbe ment egy magyar utazási iroda, az érintett utasok Facebook-csoportba szerveződve készülnek az ebből fakadó helyzetre. Nagyságrendileg több száz utas lehet érintett valamilyen formában, miközben a cég képviselője azt állítja: hangulatkeltés vezetett likviditási gondjaikhoz.

 

 

